Lange Zeit galt die Almonty-Aktie als absoluter Börsenliebling mit extrem starken Kursgewinnen. Von Anfang 2025 bis zum Hoch von Mitte April 2026 gelang ein Anstieg von über +2.500%. Doch seither hat sich das Bild gewandelt. Der Kurs befindet sich im Abwärtstrend und hat gegenüber dem damaligen Hoch bereits mehr als -60% eingebüßt. Damit stellt sich die Frage: Sollten Anleger den scharfen Rücksetzer zum Einstieg nutzen oder weiter an der Seitenlinie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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