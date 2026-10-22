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Gewinnsprung und Milliardenmarkt im Rücken - 40 Mio. USD Auftragsbestand durch Methan-Altlasten
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WKN: 555750 | ISIN: DE0005557508 | Ticker-Symbol: DTE
Xetra
21.10.26 | 17:35
25,500 Euro
-0,86 % -0,220
Branche
Telekom
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25,39025,55007:58
25,41025,53008:00
zukunftsbilanzen.de
22.10.2026 06:46 Uhr
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Diese Aktien jetzt im Fokus! Stahl-Spinoff bei thyssenkrupp, KI-Einsparungen bei der Deutschen Telekom und Rebound-Chance bei Almonty!

thyssenkrupp treibt den lang ersehnten Stahlumbau voran und die Deutsche Telekom möchte mit gigantischen Glasfaser- und Automatisierungsprojekten den Heimatmarkt digitalisieren. Almonty Industries feiert nach Jahrzehnten die historische Rückkehr der Tungsten-Produktion, navigiert zur Zeit dabei jedoch durch eine anstrengende Konsolidierungsphase, die aber jetzt in einen Rebound münden könnte. Dieser Bericht beleuchtet die harten Fakten, bewertet Chancen sowie Risiken und zeigt auf, wo jetzt die lukrativen Einstiegschancen sind.

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© 2026 zukunftsbilanzen.de
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, die von der historischen Öl-Krise besonders profitieren könnten.

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