Borralha erhält strategischen Status, Almonty baut aus: Der Westen sucht neue Wolframquellen

Anzeige / Werbung

Europa will seine Rohstoffversorgung auf eine breitere Basis stellen. Bei Wolfram wird dieser Anspruch nun an einem konkreten Projekt sichtbar: Borralha in Nordportugal gehört zur neuen Auswahl von 46 strategischen Rohstoffprojekten unter dem europäischen Critical Raw Materials Act.

Die Entscheidung zeigt, welchen Stellenwert zusätzliche Quellen für industrielle Schlüsselmaterialien erhalten. Wolfram wird unter anderem für Präzisionswerkzeuge, Luftfahrt und Verteidigung benötigt. Ohne verlässlichen Nachschub lässt sich industrielle Produktion nur schwer dauerhaft ausbauen.

Für Anleger entsteht daraus eine Frage, die über einzelne Rohstoffpreise hinausgeht: Welche Projekte können künftig zusätzliche Versorgung ermöglichen, und wo beginnt heute die Suche nach den Lagerstätten von morgen?

Borralha: politische Priorität für neue Förderung

Allied Critical Metals (ISIN: CA0191151046) meldete am 15. Oktober die Aufnahme seines Borralha-Projekts in die neue EU-Auswahl. Nach Unternehmensangaben ist Borralha das einzige Wolfram-Förderprojekt innerhalb dieser zusätzlichen Gruppe von 46 Projekten.

Strategischer Status soll koordinierte Unterstützung, besser planbare Genehmigungsverfahren und Hilfe beim Zugang zu Finanzierung ermöglichen. Er bedeutet allerdings weder eine automatische Förderzusage noch eine abschließende Genehmigung oder einen gesicherten Produktionsbeginn.

Für die europäische Industrie ist die Richtung dennoch bedeutsam. Die Entwicklung eigener Rohstoffquellen erhält politische Priorität. Gleichzeitig bleiben technische Studien, Wirtschaftlichkeit, Umweltauflagen und Finanzierung entscheidend dafür, ob aus einem priorisierten Projekt tatsächlich ein Lieferant wird.

Rheinmetall und Almonty zeigen den industriellen Zusammenhang

Auch auf Unternehmensseite gewinnt die Rohstoffversorgung an Gewicht. Bloomberg berichtete am 16. Oktober, Rheinmetall (ISIN: DE0007030009) habe sich an Rock Tech Lithium (ISIN: CA77273P2017) und dessen geplantem deutschen Lithium-Konverter beteiligt. Reuters griff den Bericht auf.

Die gemeldete Beteiligung betrifft Lithium. Sie liefert damit einen breiteren industriellen Zusammenhang: Neben neuen Fabriken und Produktionslinien werden auch vorgelagerte Materialien und Verarbeitungskapazitäten strategisch wichtig.

Bei Wolfram bietet Almonty Industries (ISIN: CA0203987072) ein konkretes Beispiel. Im Aktionärsbrief vom 29. September berichtete das Unternehmen über erste Wolframkonzentrate aus Sangdong in Südkorea. Parallel läuft die Entwicklung der zweiten Ausbaustufe.

Diese soll nach damaliger Planung 2027 fertiggestellt werden und die Verarbeitungskapazität auf bis zu 1,2 Millionen Tonnen Erz jährlich erhöhen. Gemeint ist der Anlagendurchsatz, nicht die produzierte Wolframmenge. Almonty arbeitet außerdem an der Rückgewinnung von Wolfram aus Rückständen am spanischen Standort Los Santos.

Neue Versorgung beginnt mit Exploration

Borralha und Sangdong stehen für unterschiedliche Wege, zusätzliche Versorgung aufzubauen. Gleichzeitig braucht eine langfristig breitere Rohstoffbasis auch Projekte, deren Potenzial erst untersucht wird.

Hier setzt Makenita Resources (ISIN: CA5609251098) mit dem Sisson West Tungsten Project in New Brunswick an. Das kanadische Explorationsunternehmen hält Flächen unmittelbar neben dem Sisson-Wolfram-Molybdän-Vorkommen.

Diese Lage liefert einen nachvollziehbaren regionalen Ansatzpunkt. Entscheidend ist jedoch, ob Makenita auf den eigenen Flächen relevante Mineralisierung nachweisen kann. Dafür hat das Unternehmen seine geologische Zieldefinition bereits konkretisiert.

Sisson West: ein klarer Ansatzpunkt für Bohrungen

Im April 2026 begann Makenita eine luftgestützte geophysikalische Untersuchung. Im Juli meldete das Unternehmen eine klar abgegrenzte magnetische Anomalie auf seinem Projektgebiet.

Die Auswertung kombiniert neue Messdaten mit historischen regionalen Informationen. Eine dreidimensionale Modellierung deutet nach Unternehmensangaben auf eine mögliche zusätzliche Gesteinsintrusion in der Tiefe hin. Das liefert einen konkreten Ansatzpunkt für weitere Untersuchungen.

Zusätzlich beschreibt Makenita strukturelle Hinweise und regionale Wolframwerte in glazialen Ablagerungen. Diese Beobachtungen begründen weitere Exploration, belegen aber noch kein wirtschaftliches Vorkommen. Das Management kündigte im Juli an, Bohrpläne zur Prüfung des Ziels auszuarbeiten.

Makenita verfügt nach Angaben des Managements über eine kompakte Aktienstruktur mit vergleichsweise wenigen ausstehenden Aktien. Neben dem Projektpotenzial gehört diese Kapitalstruktur zur Bewertung. Weitere Arbeiten benötigen jedoch Finanzierung; zusätzliche Aktienausgaben können bestehende Beteiligungen verwässern.

Fazit

Borralhas strategischer Status macht Europas Bemühungen um zusätzliche Wolframquellen konkret. Almontys Produktionshochlauf und Ausbau zeigen zugleich, wie Unternehmen neue Versorgung praktisch entwickeln. Der berichtete Rheinmetall-Einstieg bei Rock Tech ergänzt dieses Bild um das Interesse eines Industriekonzerns an vorgelagerten Rohstoffkapazitäten.

Makenita steht mit Sisson West wesentlich früher im Entwicklungsprozess. Das Unternehmen besitzt jedoch einen regional nachvollziehbaren Explorationsansatz neben Sisson und ein genauer definiertes Untersuchungsziel. Hinzu kommt die vom Management hervorgehobene kompakte Aktienstruktur mit vergleichsweise wenigen ausstehenden Aktien.

Die europäischen Entscheidungen begründen weder eine Förderung noch eine Lieferbeziehung für Makenita. Maßgeblich bleiben eigene Fortschritte: ein finanziertes Arbeitsprogramm, konkrete Bohrungen und belastbare Ergebnisse. Geologische Unsicherheit und Kapitalbedarf gehören weiterhin zur Bewertung. Der Westen arbeitet an zusätzlichen Wolframquellen - Makenitas Aufgabe ist es, durch Exploration zu zeigen, ob seine Flächen einen Beitrag zu dieser langfristigen Suche leisten können.

Quellen:

https://alliedcritical.com/2026/10/15/allied-critical-metals-secures-major-european-union-strategic-designation-for-its-flagship-borralha-tungsten-project/

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/european-commission-picks-46-new-strategic-critical-mineral-projects-2026-10-09/

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-16/rheinmetall-said-to-invest-in-rock-tech-lithium-and-smelter

https://almonty.com/almonty-issues-shareholder-letter-and-provides-corporate-update/

https://www.newsfilecorp.com/release/294487

https://www.newsfilecorp.com/release/305489

https://www.makenitaresources.com/

Lassen Sie sich in den Verteiler für Makenita Resources oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Makenita Resources" oder "Nebenwerte".

Makenita Resources Inc.

Land: kanadisch

ISIN: CA5609251098

https://www.makenitaresources.com

Disclaimer/Risikohinweis Makenita Resources Inc.

Interessenkonflikte: Mit Makenita Resources existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Makenita Resources. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Makenita Resources können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Makenita Resources einsehen: https://www.makenitaresources.com



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Makenita Resources vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Borralha erhält strategischen Status, Almonty baut aus: Der Westen sucht neue Wolframquellen appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: DE0007030009,CA77273P2017,CA5609251098,CA0191151046,CA0203987072