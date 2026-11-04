5,6 Billionen Tonnen im Untergrund: Beginnt jetzt die Suche nach einer neuen Energiequelle?

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Unter unseren Füßen könnte eine Energiequelle liegen, deren Größe die bisherigen Vorstellungen über Wasserstoff verändert. Eine 2024 veröffentlichte Modellstudie von Forschern des US Geological Survey, kurz USGS, beziffert die wahrscheinlichste Menge natürlichen Wasserstoffs im Untergrund auf rund 5,6 Billionen Tonnen.

Die Zahl ist keine nachgewiesene Reserve. Sie beschreibt eine mit großen Unsicherheiten verbundene globale Modellrechnung. Der überwiegende Teil des Wasserstoffs dürfte technisch oder wirtschaftlich nicht förderbar sein.

Trotzdem wäre schon ein kleiner gewinnbarer Anteil bedeutend. Die Forscher errechneten, dass rund 100 Milliarden Tonnen den prognostizierten Wasserstoffbedarf einer Netto-Null-Welt ungefähr 200 Jahre decken könnten. Vorausgesetzt, eine solche Menge ließe sich finden und wirtschaftlich erschließen.

Genau dort setzt die Suche an: Wo hat sich natürlicher Wasserstoff in ausreichend großen und förderbaren Mengen angesammelt?

Eine Energiequelle, die nicht erst hergestellt werden muss

Der heute genutzte Wasserstoff wird überwiegend industriell erzeugt. Dabei kommen häufig fossile Energieträger zum Einsatz. Eine Alternative ist die Elektrolyse, bei der Strom Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufspaltet.

Natürlicher Wasserstoff entsteht hingegen durch geologische Prozesse. Wenn Wasser mit bestimmten eisenreichen Gesteinen reagiert, kann Wasserstoff freigesetzt werden. Unter geeigneten Bedingungen könnte er sich in Gesteinsschichten sammeln.

Das mögliche Interesse liegt auf der Hand: Ein direkt förderbarer Energieträger müsste nicht zunächst in einer energieintensiven Anlage hergestellt werden. Ob daraus ein Kostenvorteil entsteht, hängt allerdings vom jeweiligen Vorkommen ab - unter anderem von Konzentration, Förderrate, Bohrtiefe und Aufbereitung.

Investoren finanzieren die Suche

Die Aussicht auf eine zusätzliche Energiequelle zieht inzwischen unterschiedliche Kapitalgeber an. Das private US-Unternehmen Koloma konzentriert sich auf die Exploration natürlichen Wasserstoffs und nutzt dafür geologische Daten und spezialisierte Werkzeuge.

Zu seinen Investoren gehört Breakthrough Energy Ventures, der Investmentarm der von Bill Gates gegründeten Organisation Breakthrough Energy. Am 15. Oktober gab außerdem der japanische Energiekonzern JERA eine Beteiligung an Koloma bekannt.

JERA will nach eigenen Angaben sein Verständnis für natürlichen Wasserstoff als mögliche künftige kohlenstoffarme Energiequelle vertiefen. Die Investition zeigt das industrielle Interesse an der Suche. Ob und zu welchen Kosten Koloma größere Mengen fördern kann, bleibt zu prüfen.

In Kanada geht die Suche 30 Kilometer weiter

Konkrete Fortschritte bei der Exploration meldete MAX Power Mining (ISIN: CA57778R1001) am 26. Oktober aus Saskatchewan. Nach Unternehmensangaben bestätigte die Bohrung Lawson 5 ein natürliches Wasserstoffsystem rund 30 Kilometer vom ursprünglichen Lawson-Entdeckungsgebiet entfernt.

Eine Anschlussbohrung, Lawson 6, wurde etwa acht Kilometer südöstlich begonnen. Gleichzeitig startete MAX Power nach eigener Mitteilung ein Komplettierungsprogramm bei Bracken; weitere Tests bei Lawson sollen folgen.

Diese Arbeiten sollen helfen, aus geologischen Messungen ein genaueres Bild der möglichen Förderbarkeit zu gewinnen. Der Nachweis eines Systems über eine größere Entfernung bedeutet allerdings noch keine bestätigte wirtschaftliche Lagerstätte. Dafür sind insbesondere belastbare Daten zu Gaszusammensetzung, Förderverhalten und verfügbaren Mengen erforderlich.

Kann künstliche Intelligenz die richtigen Stellen finden?

Neben Bohrungen setzt MAX Power auf die Auswertung von Untergrunddaten. Seine KI-gestützte Plattform MAXX LEMI soll geologische und geophysikalische Informationen mit eigenen Explorationsdaten verbinden, um mögliche Ziele zu identifizieren und zu priorisieren.

Der IT-Dienstleister Kyndryl (ISIN: US50155Q1004) wurde beauftragt, eine mögliche Kommerzialisierungsstrategie für die Plattform zu entwickeln. Dazu gehören eine Technologieprüfung, Marktanalyse und die Bewertung möglicher Geschäftsmodelle.

Das adressiert die zentrale Schwierigkeit des Sektors: Eine große globale Modellzahl hilft erst dann bei der Energieversorgung, wenn geeignete Ansammlungen gefunden und überprüft werden. Eine erfolgreiche externe Vermarktung von MAXX LEMI steht bislang noch aus.

Makenita liegt neben der Suche

Makenita Resources (ISIN: CA5609251098) besitzt mit seinem Serpentinization Iron-Magnetite Project eine zusammenhängende Landposition von 102.110 Acres in Saskatchewan. Die Flächen grenzen nach Unternehmensangaben an eine Landposition von MAX Power.

Damit untersucht Makenita eine Region, in der bereits nach natürlichem Wasserstoff gebohrt wird. Eisenreiche Gesteine bieten einen geologischen Ansatzpunkt. Ob sich auf Makenitas eigenen Flächen relevante Ansammlungen befinden, muss jedoch durch eigene Untersuchungen geklärt werden.

Nova Scotia: direkt neben Koloma

Auch in Nova Scotia besitzt Makenita eine bemerkenswerte Nachbarschaft: Das 45.967 Acres große Cobequid-Chedabucto Hydrogen Project grenzt nach Unternehmensangaben direkt an Explorationsflächen von Koloma.

Hinter dem privaten Wasserstoffunternehmen stehen mit Breakthrough Energy Ventures und JERA namhafte Kapitalgeber. Die geologische und wirtschaftliche Bewertung von Makenitas eigenen Flächen bleibt dennoch eine eigenständige Explorationsaufgabe.

Makenita verfügt nach Angaben des Managements außerdem über eine kompakte Aktienstruktur mit vergleichsweise wenigen ausstehenden Aktien. Künftige Arbeiten benötigen Kapital; mögliche zusätzliche Aktienausgaben sind deshalb für die Bewertung relevant.

Fazit

Die USGS-Studie eröffnet eine außergewöhnliche Perspektive auf natürlichen Wasserstoff. Die geschätzten 5,6 Billionen Tonnen sind jedoch ein globaler Modellwert. Entscheidend wird sein, welcher Anteil sich überhaupt lokalisieren und wirtschaftlich fördern lässt.

Kolomas Finanzierung und MAX Powers weitere Bohrungen zeigen, dass Unternehmen diese Fragen inzwischen mit konkreten Explorationsprogrammen angehen. Makenita besitzt mit Saskatchewan und Nova Scotia zwei frühe Ansatzpunkte neben aktiven Wasserstoffexplorern. Hinzu kommt eine kompakte Aktienstruktur mit vergleichsweise wenigen ausstehenden Aktien.

Für den Unternehmenswert zählen nun eigene Arbeitsprogramme, deren Finanzierung und belastbare geologische Ergebnisse. Die weltweite Modellrechnung erklärt das Interesse an der Energiequelle - ob Makenitas Flächen daran teilhaben können, muss die Exploration zeigen.

Quellen:

US Geological Survey: "Model predictions of global geologic hydrogen resources", 13. Dezember 2024.

https://www.usgs.gov/publications/model-predictions-global-geologic-hydrogen-resources

MAX Power Mining: "MAX Power Expands Scale of Saskatchewan Natural Hydrogen System with Lawson 5, Commences Follow-Up Well", 26. Oktober 2026.

https://www.maxpowermining.com/max-power-expands-scale-of-saskatchewan-natural-hydrogen-system-with-lawson-5-commences-follow-up-well/

MAX Power Mining: "MAX Power Engages Global Technology Leader Kyndryl to Build Commercialization Strategy for MAXX LEMI", 18. September 2026.

https://www.maxpowermining.com/max-power-engages-global-technology-leader-kyndryl-to-build-commercialization-strategy-for-maxx-lemi/

Koloma: "JERA Invests in Koloma to Explore Natural Hydrogen as a Future Low-Carbon Energy Source", 15. Oktober 2026.

https://www.koloma.com/jera-koloma-exploration/

Makenita Resources: Bekanntgabe zum Cobequid-Chedabucto Hydrogen Project, 1. Oktober 2026.

https://www.makenitaresources.com/news/makenita-resources-inc-acquires-the-district-sized-45967-acre-cobequid-chedabucto-hydrogen-project-in-nova-scotia/

Makenita Resources: Unternehmensmeldung vom 17. Juli 2026, einschließlich korrigierter Saskatchewan-Flächengröße.

https://www.newsfilecorp.com/release/305489

Breakthrough Energy: Portfolio und Organisationsangaben.

https://www.breakthroughenergy.org/portfolio/koloma/

https://www.breakthroughenergy.org/people

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