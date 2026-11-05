Warum Bill Gates und Japans Energiekonzern JERA auf natürlichen Wasserstoff setzen - Koloma erhält über 400 Millionen Dollar

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Wasserstoff wird weltweit als möglicher Baustein einer sichereren und emissionsärmeren Energieversorgung diskutiert. Doch seine Herstellung benötigt Energie und kann teuer sein. Eine noch junge Branche untersucht deshalb eine andere Möglichkeit: Wasserstoff, der durch natürliche Prozesse unter der Erde entsteht und sich möglicherweise direkt fördern lässt.

Die Suche zieht namhafte Kapitalgeber an. Das private US-Unternehmen Koloma hat laut Berichten insgesamt mehr als 400 Millionen US-Dollar eingeworben. Zu den Investoren gehört Breakthrough Energy Ventures, der Investmentarm der von Bill Gates gegründeten Organisation Breakthrough Energy.

Am 15. Oktober kam ein weiterer industrieller Investor hinzu: Der japanische Energiekonzern JERA gab bekannt, sich über JERA Ventures an Koloma beteiligt zu haben. Die Höhe seiner Investition wurde nicht veröffentlicht. Die mehr als 400 Millionen US-Dollar bezeichnen Kolomas berichtete Gesamtfinanzierung, nicht den Beitrag von JERA.

Warum natürlicher Wasserstoff Interesse weckt

Wasserstoff wird heute überwiegend industriell hergestellt, häufig aus fossilen Energieträgern. Bei der Elektrolyse wird dagegen Strom genutzt, um Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufzuspalten.

Natürlich vorkommender Wasserstoff entsteht unter anderem, wenn Wasser mit eisenreichen Gesteinen reagiert. Unter geeigneten geologischen Bedingungen kann sich das Gas im Untergrund ansammeln.

Der mögliche Vorteil: Würden förderbare Vorkommen gefunden, müsste dieser Wasserstoff nicht zunächst industriell hergestellt werden. Ob sich daraus eine wirtschaftliche Energieversorgung entwickeln lässt, hängt jedoch vom einzelnen Projekt ab. Konzentration, Förderrate, Bohrtiefe, Aufbereitung und Transport bestimmen die Kosten.

JERA will die neue Energiequelle verstehen

Koloma mit Sitz in Denver verbindet eigene geologische Daten mit spezialisierten Explorationswerkzeugen und Erfahrungen aus der Feldarbeit. Das Unternehmen untersucht Regionen, in denen natürlicher Wasserstoff entstehen und sich ansammeln könnte.

JERA will durch die Beteiligung mehr über diesen Ansatz und das Potenzial des Energieträgers erfahren. Für einen etablierten Stromproduzenten ist das eine Möglichkeit, früh Einblick in die Entwicklung einer möglichen zusätzlichen Energiequelle zu gewinnen.

Die Unternehmen haben weder einen Wasserstoff-Liefervertrag noch ein gemeinsames Produktionsprojekt oder eine konkrete Abnahmemenge bekannt gegeben. JERAs Beteiligung ist zunächst eine Investition in die Exploration.

Neben Breakthrough Energy Ventures haben auch Khosla Ventures und Amazons Climate Pledge Fund Koloma finanziert. Für den Sektor ist das ein Hinweis auf das Interesse unterschiedlicher Kapitalgeber. Der Nachweis wirtschaftlich förderbarer Mengen bleibt dennoch die entscheidende Aufgabe.

Makenita grenzt in Nova Scotia direkt an Koloma

Die Entwicklung ist auch für Makenita Resources (ISIN: CA5609251098) interessant. Das 45.967 Acres große Cobequid-Chedabucto Hydrogen Project in Nova Scotia grenzt nach Unternehmensangaben unmittelbar an Explorationsflächen von Koloma.

Makenita meldete Anfang Oktober den Erwerb des Projekts. Die 1.149 Claims befinden sich in einer Region, in der mehrere Unternehmen nach natürlichem Wasserstoff suchen.

Die Nachbarschaft zu einem Explorer mit namhaften Kapitalgebern gibt Makenitas Projekt einen konkreten regionalen Zusammenhang. Sie bedeutet jedoch weder eine Beteiligung von JERA oder Koloma an Makenita noch einen eigenen Wasserstofffund. Welche geologischen Bedingungen auf den Makenita-Flächen vorliegen, müssen eigene Untersuchungen zeigen.

Ein zweites Projekt neben MAX Power

Makenita hält außerdem das 102.110 Acres große Serpentinization Iron-Magnetite Project in Saskatchewan. Die zusammenhängende Landposition grenzt nach Unternehmensangaben an Flächen von MAX Power Mining (ISIN: CA57778R1001).

MAX Power meldete am 26. Oktober, mit Lawson 5 rund 30 Kilometer vom ursprünglichen Lawson-Entdeckungsgebiet entfernt ein natürliches Wasserstoffsystem bestätigt zu haben. Eine weitere Bohrung wurde begonnen. Tests sollen helfen, die mögliche Förderbarkeit genauer zu beurteilen.

Für Makenita liefert diese Entwicklung Einblicke in eine Region, in der bereits gezielt nach natürlichem Wasserstoff gebohrt wird. Die Ergebnisse gelten für MAX Powers Bohrungen. Makenitas eigene Flächen müssen unabhängig untersucht werden.

Das Unternehmen verfügt nach Angaben des Managements über eine kompakte Aktienstruktur mit vergleichsweise wenigen ausstehenden Aktien. Weitere Exploration benötigt allerdings Kapital; mögliche zusätzliche Aktienausgaben gehören deshalb zur Bewertung.

Fazit

Kolomas berichtete Finanzierung von mehr als 400 Millionen US-Dollar und der Einstieg von JERA zeigen, dass natürlicher Wasserstoff über wissenschaftliche Modellrechnungen hinaus Beachtung findet. Für einen Energiekonzern steht die Frage im Raum, ob das Gas langfristig eine zusätzliche Versorgungsquelle werden kann.

Makenita besitzt dafür zwei frühe kanadische Explorationsansätze: In Nova Scotia grenzt das Projekt nach Unternehmensangaben an Koloma, in Saskatchewan an eine Landposition von MAX Power. Hinzu kommt die vom Management hervorgehobene kompakte Aktienstruktur mit vergleichsweise wenigen ausstehenden Aktien.

Der nächste Wertschritt hängt von Makenitas eigenen Arbeitsprogrammen, deren Finanzierung und belastbaren geologischen Ergebnissen ab. Die Beteiligung von Gates' Investmentorganisation und JERA an Koloma schafft Aufmerksamkeit für den Sektor. Ob Makenitas Flächen einen Beitrag zur Suche leisten können, muss die Exploration zeigen.

Quellen:

JERA: Bekanntgabe der Beteiligung an Koloma über JERA Ventures, 15. Oktober 2026. Japanische Originalmeldung.

https://www.jera.co.jp/news/information/20261015_2553

Koloma: "JERA Invests in Koloma to Explore Natural Hydrogen as a Future Low-Carbon Energy Source", 15. Oktober 2026.

https://www.koloma.com/jera-koloma-exploration/

NatH2investing: "Japan's JERA Invests in Koloma as Natural Hydrogen Attracts Strategic Energy Sector Capital", 15. Oktober 2026.

https://nath2investing.com/article/japans-jera-invests-in-koloma-as-natural-hydrogen-attracts-strategic-energy-sector-capital?page=2

Makenita Resources: Bekanntgabe zum Cobequid-Chedabucto Hydrogen Project, 1. Oktober 2026.

https://www.makenitaresources.com/news/makenita-resources-inc-acquires-the-district-sized-45967-acre-cobequid-chedabucto-hydrogen-project-in-nova-scotia/

Makenita Resources: Unternehmensmeldung vom 17. Juli 2026, einschließlich korrigierter Saskatchewan-Flächengröße.

https://www.newsfilecorp.com/release/305489

MAX Power Mining: "MAX Power Expands Scale of Saskatchewan Natural Hydrogen System with Lawson 5, Commences Follow-Up Well", 26. Oktober 2026.

https://www.maxpowermining.com/max-power-expands-scale-of-saskatchewan-natural-hydrogen-system-with-lawson-5-commences-follow-up-well/

Breakthrough Energy: Portfolio und Organisationsangaben.

https://www.breakthroughenergy.org/portfolio/koloma/

https://www.breakthroughenergy.org/people

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