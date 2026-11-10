100 Millionen Dollar in drei Monaten: Beginnt der nächste Goldrausch tief unter der Erde?

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Eine neue Suche nach einem alten Rohstoff zieht weltweit Kapital an. Doch diesmal geht es weder um Gold noch um Erdöl. Gesucht wird natürlicher Wasserstoff - ein Gas, das sich durch geologische Prozesse im Untergrund bilden kann.

Wie groß das Interesse inzwischen ist, zeigt eine Auswertung von Morten Stahl, Gründer von Natural Hydrogen Ventures: Demnach sammelten börsennotierte und private Unternehmen aus dem Sektor innerhalb von rund drei Monaten mehr als 100 Millionen US-Dollar ein.

Die im Juni 2026 veröffentlichte Übersicht erfasste Finanzierungen aus mehreren Ländern und in unterschiedlichen Währungen sowie eine öffentliche Förderung. Sie ist eine Momentaufnahme - aber eine, die zeigt, wie viele Unternehmen inzwischen an der Suche beteiligt sind.

Die Frage lautet: Entsteht hier tatsächlich ein neuer Rohstoffmarkt?

Warum Wasserstoff aus dem Boden interessant ist

Wasserstoff wird bereits heute in großen Mengen benötigt, etwa in Raffinerien und bei der Herstellung von Düngemitteln. Künftig könnte er auch für Industrien interessant sein, deren Prozesse sich nur schwer elektrifizieren lassen.

Der größte Teil des heute genutzten Wasserstoffs wird allerdings aus fossilen Rohstoffen hergestellt. Bei der herkömmlichen Produktion aus Erdgas entstehen erhebliche CO2-Emissionen. Grüner Wasserstoff wiederum benötigt für seine Herstellung große Mengen Strom.

Natürlicher Wasserstoff entsteht dagegen im Untergrund, unter anderem wenn Wasser mit eisenreichem Gestein reagiert. Gelingt es, geeignete Ansammlungen zu finden und wirtschaftlich zu fördern, könnte er eine weitere Quelle für die Wasserstoffversorgung werden.

Ob und wo das im größeren Maßstab möglich ist, muss sich allerdings erst zeigen. Auch die Klimabilanz hängt vom jeweiligen Projekt und seiner Förderung, Verarbeitung und Lieferung ab.

5,6 Billionen Tonnen - aber wo liegen die Vorkommen?

Eine Modellstudie von Forschern des US Geological Survey aus dem Jahr 2024 schätzt den wahrscheinlichsten Wert für die weltweit im Untergrund vorhandene Menge auf rund 5,6 Billionen Tonnen.

Diese Zahl ist keine nachgewiesene Reserve. Die Schätzung ist mit großen Unsicherheiten verbunden, und der größte Teil des Wasserstoffs dürfte technisch oder wirtschaftlich nicht förderbar sein.

Für Explorationsunternehmen beginnt hier die eigentliche Suche: Wo entsteht das Gas? Wo sammelt es sich an? Und gibt es im Gestein eine Struktur, die es über lange Zeit zurückhalten kann?

Wie bei einem Goldrausch könnten diejenigen Gebiete Aufmerksamkeit erhalten, in denen erste Hinweise auf ein funktionierendes System auftauchen. Ein Hinweis allein bedeutet aber noch keinen wirtschaftlichen Fund.

Von Kansas nach Saskatchewan

In Kansas meldete das australische Unternehmen HyTerra (ISIN: AU0000232415) bei der Bohrung Sue Duroche-3 Wasserstoffkonzentrationen von bis zu 96,1 Prozent. Die Messung zeigt, dass in dem untersuchten Bereich Wasserstoff vorkommt. Sie sagt für sich genommen noch nicht, wie viel Gas sich dauerhaft und wirtschaftlich fördern lässt.

Auch in Kanada sorgt die Exploration für Aufmerksamkeit. MAX Power Mining (ISIN: CA57778R1001) meldete Ende Oktober, dass die Bohrung Lawson 5 rund 30 Kilometer vom ursprünglichen Lawson-Entdeckungsgebiet entfernt ein natürliches Wasserstoffsystem bestätigt habe.

Ob Lawson 5 mit den früheren Bohrungen verbunden ist oder ein separates System darstellt, soll durch weitere Untersuchungen geklärt werden. Entscheidend werden zudem Tests sein, die Aufschluss über Konzentration, Fließraten und förderbare Mengen geben.

Makenita positioniert sich in zwei Suchgebieten

In Saskatchewan besitzt Makenita Resources (ISIN: CA5609251098; CSE: KENY; WKN: A40X6P) nach jüngsten Unternehmensangaben das rund 102.110 zusammenhängende Acres große Serpentinization Iron-Magnetite Project. Es grenzt an Flächen von MAX Power.

Der Name verweist auf einen geologischen Prozess, der natürlichen Wasserstoff erzeugen kann: Bei der Serpentinisierung reagiert Wasser mit bestimmten eisenreichen Gesteinen. Ob auf Makenitas Fläche wirtschaftlich interessante Wasserstoffansammlungen vorhanden sind, müssen eigene Untersuchungen zeigen. Die Ergebnisse des Nachbarn lassen sich nicht auf das Projekt übertragen.

Makenita verfügt zudem über eine vergleichsweise enge Aktienstruktur mit einer begrenzten Zahl ausstehender Aktien. Nach Angaben der kanadischen Börse CSE sind rund 45,1 Millionen Aktien ausgegeben; weitere Wertpapiere sind zur Ausgabe vorgesehen und könnten die Aktienzahl erhöhen.

Neben einem von Bill Gates unterstützten Unternehmen

Auch in Nova Scotia besitzt Makenita eine bemerkenswerte Nachbarschaft: Das 45.967 Acres große Cobequid-Chedabucto Hydrogen Project grenzt nach Unternehmensangaben direkt an Explorationsflächen von Koloma. Makenita hat eine Option auf den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung am Projekt abgeschlossen.

Das private US-Unternehmen Koloma konzentriert sich auf natürlichen Wasserstoff und wird unter anderem von Breakthrough Energy Ventures unterstützt, einem von Bill Gates gegründeten Investmentfonds. Im Oktober meldete außerdem Japans Energiekonzern JERA eine Beteiligung an Koloma.

Für Makenita bleibt die Bewertung der eigenen Flächen eine eigenständige Explorationsaufgabe. Die Nachbarschaft ist interessant, belegt aber weder einen Fund noch eine Zusammenarbeit.

Fazit

Die Suche nach natürlichem Wasserstoff verbindet eine große wissenschaftliche Frage mit einem zunehmend konkreten Wettlauf um aussichtsreiche Gebiete. Die mehr als 100 Millionen US-Dollar, die Morten Stahl für einen Zeitraum von rund drei Monaten erfasste, zeigen das Interesse an Unternehmen unterschiedlicher Größe.

Für Anleger dürften nun vor allem belastbare Felddaten entscheidend sein: Bleiben gemessene Konzentrationen bei Tests stabil? Fließt genügend Gas? Und lassen sich Vorkommen zu wettbewerbsfähigen Kosten entwickeln?

Makenita ist mit Projekten in Saskatchewan und Nova Scotia in zwei Regionen positioniert, in denen auch andere Unternehmen nach natürlichem Wasserstoff suchen. Die Flächengröße und die vergleichsweise enge Aktienstruktur machen das Unternehmen für Investoren interessant, die den frühen Explorationsmarkt beobachten. Ob die Projekte wirtschaftliches Potenzial besitzen, müssen jedoch eigene Ergebnisse erst belegen.

Quellen:

Morten Stahl: Natural Hydrogen Companies Raise $100MM in 3 Months

https://www.linkedin.com/pulse/natural-hydrogen-companies-raise-100mm-3-months-how-invest-stahl-oc05e

US Geological Survey: Model Predictions of Global Geologic Hydrogen Resources

https://www.usgs.gov/publications/model-predictions-global-geologic-hydrogen-resources

HyTerra: Hydrogen Testing at the Nemaha Project

https://hyterra.com/hyterra-lays-foundation-for-hydrogen-testing-at-the-nemaha-project-in-kansas/

MAX Power: Lawson 5 and Lawson 6 Update

https://www.maxpowermining.com/max-power-expands-scale-of-saskatchewan-natural-hydrogen-system-with-lawson-5-commences-follow-up-well/

Makenita: Cobequid-Chedabucto Project and Saskatchewan Land Position

https://www.makenitaresources.com/news/makenita-resources-inc-closes-acquisition-of-the-district-sized-45967-acre-cobequid-chedabucto-hydrogen-project-in-nova-scotia/

Canadian Securities Exchange: Makenita Share Structure

https://thecse.com/listings/makenita-resources-inc/

Koloma: JERA Investment

https://www.koloma.com/jera-koloma-exploration/

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Land: kanadisch

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