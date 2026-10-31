Zwei Prozent für 200 Jahre? Warum Investoren natürlichen Wasserstoff im Untergrund suchen

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Zwei Prozent könnten einen gewaltigen Unterschied machen. Eine 2024 veröffentlichte Modellstudie der USGS-Forscher Geoffrey Ellis und Sarah Gelman kommt zu dem Ergebnis: Wäre ein Anteil dieser Größenordnung des geschätzten natürlichen Wasserstoffs im Untergrund gewinnbar, könnte er den für eine Netto-Null-Welt prognostizierten Wasserstoffbedarf rund 200 Jahre decken.

Der wahrscheinlichste Modellwert für die weltweit vorhandene Menge liegt bei etwa 5,6 Billionen Tonnen. Das ist keine nachgewiesene oder wirtschaftlich förderbare Reserve. Ein großer Teil dürfte zu tief, zu weit offshore oder in zu kleinen Ansammlungen liegen.

Die entscheidende Frage lautet deshalb: Wo befinden sich Konzentrationen, aus denen tatsächlich eine nutzbare Energiequelle werden könnte?

Die Größe ist beeindruckend - die Verteilung entscheidet

Die Forscher verdeutlichen das Potenzial anhand von rund 100 Milliarden Tonnen Wasserstoff. Diese Menge hätte nach ihren Berechnungen einen höheren Energieinhalt als sämtliche nachgewiesenen Erdgasreserven der Erde.

Damit ist die wirtschaftliche Aufgabe klar umrissen. Die globale Modellrechnung zeigt eine mögliche Größenordnung, aber keine Standorte für erfolgreiche Bohrungen. Erst Exploration kann klären, wo Entstehung, Migration und Speicherung günstig zusammenkommen.

Wasserstoff kann beispielsweise entstehen, wenn Wasser mit eisenreichen Gesteinen reagiert. Für eine nutzbare Ansammlung braucht es zusätzlich geeignete geologische Bedingungen. Entscheidend sind schließlich Konzentration, Förderverhalten, Aufbereitung und Kosten.

Koloma gewinnt einen weiteren industriellen Investor

Dass Unternehmen diese Suche finanzieren, zeigt eine aktuelle Nachricht vom 15. Oktober: Der japanische Energiekonzern JERA investierte über JERA Ventures in Koloma.

JERA will damit sein Verständnis für natürlichen Wasserstoff als mögliche künftige kohlenstoffarme Energiequelle vertiefen. Koloma kombiniert eigene geologische Daten mit spezialisierten Explorationswerkzeugen und Erfahrungen aus Untersuchungsprogrammen.

Der Schritt ist ein konkretes Investitionssignal. Er bestätigt jedoch weder eine bestimmte Lagerstättengröße noch bereits wirtschaftliche Produktion. Für den Sektor bleibt der Übergang von interessanten Messwerten zu dauerhaft nutzbaren Fördermengen der zentrale Prüfstein.

Künstliche Intelligenz soll die Zielsuche unterstützen

Auch MAX Power Mining (ISIN: CA57778R1001) verbindet Exploration mit der Auswertung großer Datenbestände. Das Unternehmen untersucht bei Lawson in Saskatchewan ein durch Tiefbohrungen bestätigtes unterirdisches Natural-Hydrogen-System.

Am 18. September beauftragte MAX Power den IT-Dienstleister Kyndryl (ISIN: US50155Q1004), eine Kommerzialisierungsstrategie und einen Markteinführungsplan für die KI-gestützte Plattform MAXX LEMI zu entwickeln.

Die Plattform führt geologische, geophysikalische und weitere Untergrundinformationen mit proprietären Explorationsdaten zusammen. Sie soll helfen, Ziele zu identifizieren und zu priorisieren. Kyndryls Auftrag umfasst unter anderem Technologieprüfung, Marktanalyse und mögliche Geschäftsmodelle.

Darin liegt eine zweite wirtschaftliche Frage: Welchen Wert besitzt die Fähigkeit, aussichtsreiche Wasserstoffansammlungen gezielter zu finden? Eine erfolgreiche externe Vermarktung der Plattform ist bislang kein gesichertes Ergebnis.

Makenita liegt neben dieser Suche

Makenita Resources (ISIN: CA5609251098) hält mit seinem Serpentinization Iron-Magnetite Project eine zusammenhängende Landposition von 102.110 Acres in Saskatchewan. Diese grenzt nach Unternehmensangaben direkt an Flächen von MAX Power.

Die Lage verbindet Makenita mit einer Region, in der natürlicher Wasserstoff bereits gezielt untersucht wird. Eisenreiche Gesteine liefern zudem einen Ansatzpunkt für die Bewertung möglicher Entstehungsprozesse.

Der Wert dieser Ausgangslage muss durch eigene Arbeiten konkretisiert werden. Makenitas Flächen sind nicht mit dem Lawson-Vorkommen gleichzusetzen. Regionale Erkenntnisse können die Fragestellungen unterstützen, ersetzen aber keine Messungen und Nachweise auf dem eigenen Projektgebiet.

Nova Scotia: direkt neben Koloma

Auch in Nova Scotia besitzt Makenita eine bemerkenswerte Nachbarschaft: Das 45.967 Acres große Cobequid-Chedabucto Hydrogen Project grenzt nach Unternehmensangaben direkt an Explorationsflächen von Koloma.

Das private US-Unternehmen wird unter anderem von Breakthrough Energy Ventures unterstützt, dem Investmentarm der von Bill Gates gegründeten Organisation Breakthrough Energy. Mit JERA ist nun ein weiterer industrieller Kapitalgeber hinzugekommen. Die geologische und wirtschaftliche Bewertung von Makenitas eigenen Flächen bleibt eine eigenständige Explorationsaufgabe.

Makenita verfügt nach Angaben des Managements außerdem über eine kompakte Aktienstruktur mit vergleichsweise wenigen ausstehenden Aktien. Weitere Exploration benötigt allerdings Kapital; mögliche zusätzliche Aktienausgaben gehören deshalb zur Bewertung.

Fazit

Die USGS-Modellrechnung erklärt, weshalb natürlicher Wasserstoff wissenschaftliches und finanzielles Interesse weckt. Bereits ein kleiner gewinnbarer Anteil könnte eine erhebliche Energiequelle darstellen. Welche Mengen tatsächlich erreichbar und wirtschaftlich nutzbar sind, lässt sich daraus jedoch nicht ableiten.

Kolomas neuer Investor JERA und MAX Powers Verbindung von Bohrdaten und künstlicher Intelligenz zeigen unterschiedliche Wege, diese Wissenslücke zu verkleinern. Makenita besitzt mit Saskatchewan und Nova Scotia zwei frühe Explorationsansätze in Regionen, in denen diese Suche bereits stattfindet.

Die Nachbarschaft zu MAX Power und Koloma sowie die kompakte Aktienstruktur mit vergleichsweise wenigen ausstehenden Aktien geben der Unternehmensgeschichte konkrete Anknüpfungspunkte. Entscheidend bleiben eigene Arbeitsprogramme, Finanzierung und belastbare Ergebnisse. Eine Lieferbeziehung oder Beteiligung der genannten Unternehmen an Makenita ist damit nicht verbunden. Die globale Größenordnung schafft Aufmerksamkeit - wirtschaftlichen Wert müssen konkrete Vorkommen und nachweislich nutzbare Fördermengen begründen.

Quellen:

Ellis, Geoffrey S.; Gelman, Sarah E.: "Model predictions of global geologic hydrogen resources", Science Advances, 13. Dezember 2024.

https://www.usgs.gov/publications/model-predictions-global-geologic-hydrogen-resources

Koloma: "JERA Invests in Koloma to Explore Natural Hydrogen as a Future Low-Carbon Energy Source", 15. Oktober 2026.

https://www.koloma.com/jera-koloma-exploration/

MAX Power Mining: "MAX Power Engages Global Technology Leader Kyndryl to Build Commercialization Strategy for MAXX LEMI", 18. September 2026.

https://www.maxpowermining.com/max-power-engages-global-technology-leader-kyndryl-to-build-commercialization-strategy-for-maxx-lemi/

Makenita Resources: Bekanntgabe zum Cobequid-Chedabucto Hydrogen Project, 1. Oktober 2026.

https://www.makenitaresources.com/news/makenita-resources-inc-acquires-the-district-sized-45967-acre-cobequid-chedabucto-hydrogen-project-in-nova-scotia/

Makenita Resources: Unternehmensmeldung vom 17. Juli 2026, einschließlich korrigierter Saskatchewan-Flächengröße.

https://www.newsfilecorp.com/release/305489

Breakthrough Energy: Portfolio und Organisationsangaben.

https://www.breakthroughenergy.org/portfolio/koloma/

https://www.breakthroughenergy.org/people

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ISIN: CA5609251098

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