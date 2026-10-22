Mit Blick auf den Chartverlauf ist es eigentlich keine Überraschung: Das Werbetechnologie-Unternehmen YOC muss seine Ende April kommunizierten Prognosen für 2026 drosseln. Demnach rechnet YOC für das laufende Jahr nun mit Umsätzen zwischen 35 und 37 Mio. Euro - nach einer avisierten Bandbreite von ursprünglich 39 bis 41 Mio. Euro. Für das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) liegt die Messlatte nun bei 2,0 bis 2,5 Mio. Euro. Bislang standen hier zwischen 3,0 und 4,5 Mio. Euro in der Planung. Zur weiteren Einordnung: Nach vorläufigen Berechnungen für die ersten neun Monate 2026 kommt YOC auf ein - verglichen mit dem Vorjahr - weitgehend stabiles EBITDA von vermutlich 1,1 bis 1,2 Mio. Euro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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