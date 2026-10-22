Mainz (ots) -18 Tage nach dem Werder Bremen am fünften Spieltag der Fußball-Bundesliga noch spät ein Unentschieden bei Borussia Dortmund gelang, treffen beide Teams am selben Ort erneut aufeinander - und diesmal muss es einen Sieger geben: In der zweiten Runde des DFB-Pokals kommt es am Dienstag, 27. Oktober 2026, 20.45 Uhr, erneut zum Duell zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen - zu sehen im ZDF und im ZDF-Streaming-Portal. 27 Tage nach dem er bei "ZDFsportstudio live" im Anschluss an das Nations-League-Spiel Deutschland - Serbien seinen langjährigen Experten-Kollegen Per Mertesacker mit verabschiedet hat, ist Christoph Kramer bei der DFB-Pokal-Übertragung wieder als ZDF-Fußall-Experte im Einsatz. Bis einschließlich der Fußball-Europameisterschaft 2028 wird der ehemalige Nationalspieler und Weltmeister von 2014 seine Spieleinschätzungen und Analysen bei "ZDFsportstudio live" einbringen.ZDF-Sportchef Yorck Polus: "Christoph Kramer versteht es, ebenso fachkundig wie unterhaltsam und anschaulich über Fußball zu sprechen. Wir freuen uns, dass er auch in den kommenden zwei Jahren mit seiner Eloquenz und Expertise unseren Fußball-Übertragungen zusätzliches Profil verleihen wird."Auftakt der zweiten DFB-Pokalrunde im ZDFDie nächste Gelegenheit für Christoph Kramer, seine fachlichen Einschätzungen bei "ZDFsportstudio live" einzubringen, bietet der Pokalabend am Dienstag, 27. Oktober 2026, im ZDF. Ab 20.15 Uhr begrüßt Moderator Sven Voss die Zuschauerinnen und Zuschauer zum Pokal-Fight zwischen dem BVB, der nach dem Punktverlust am fünften Spieltag gegen Bremen, dem ersten in dieser Saison, in eine leichte Ergebniskrise geriet, und Werder, das zuletzt dank der Tore von Heimkehrer Niclas Füllkrug Comeback-Qualitäten bewies. Die Partie im BVB-Stadion kommentiert Gari Paubandt. Für Interviews ist Amelie Stiefvatter im Einsatz. Drei Tage vor dem Pokalspiel in Dortmund ist Niclas Füllkrug am Samstag, 24. Oktober 2026, zu Gast im "aktuellen sportstudio" - zu sehen ab 22.30 Uhr im ZDF-Streaming-Portal und um 23.00 Uhr im ZDF.Sieben weitere Zweitrundenspiele in der ZusammenfassungIm Anschluss an die Live-Übertragung der Partie BVB - Werder Bremen sind bis 23.45 Uhr noch Zusammenfassungen sieben weiterer Spiele der zweiten DFB-Pokalrunde im ZDF zu sehen: VfL Bochum - 1. FSV Mainz 05, SG Sonnenhof Großaspach - FC Augsburg, Rot-Weiss Essen - RB Leipzig, 1. FC Köln - 1. FC Union Berlin, Hamburger SV - Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach - Karlsruher SC und SV Elversberg - SV Darmstadt 98. Zusammenfassungen der Pokalpartien stehen nach Abpfiff im ZDF-Streaming-Portal auf sportstudio.de (https://www.zdf.de/kurzfassungen/fussball-livestreams-highlights-ergebnisse-100) und auf ZDFheute (https://www.zdfheute.de/sport/fussball-dfb-pokal) zum Abruf bereit.Infos zu ZDF-Fußball-Experte Christoph KramerChristoph Kramer (35) war als damals noch aktiver Fußballprofi erstmals bei der Fußball-WM 2018 für das ZDF als Experte im Einsatz und bildete von 2020 bis 2026 mit Per Mertesacker das Experten-Duo im ZDF. Als ZDF-Fußball-Experte wird er bis nach der Fußball-Europameisterschaft 2028 im Einsatz sein.KontaktBei Fragen zu "ZDFsportstudio live" erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- DFB-Pokal: Borussia Dortmund - Werder Bremen im ZDF streamen (https://www.zdf.de/video/kurzfassungen/saison-2026-27-fussball-livestreams-highlights-ergebnisse-100/dfb-pokal-2-runde---borussia-dortmund---sv-werder-bremen-100)- "ZDFsportstudio live" streamen (https://www.zdf.de/sportstudio-live-livestream-100)- Sport auf ZDFheute (https://www.zdf.de/nachrichten/sport)- Presseinformationen zu "ZDFsportstudio live"-Übertragungen im ZDF (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/sportstudio-live)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6376173