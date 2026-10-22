The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 22.10.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 22.10.2026
ISIN Name
BRAXIAA07PC7 AXIA ENERGIA PFD C 09/26
CA07785T2011 BELGRAVIA HARTFORD CAP.
CA92539Q6040 VERSES AI
CA96812Y1016 WILDPACK BEVERAGE INC.
GB00BMFCRZ80 SATSUMA TECH. LS -,001
SE0017084361 VIVA WINE GROUP AB
US22113B1035 COSAN S.A. SP.ADR 1/4
US54975P2011 LUFAX HLDG SP.ADS 2
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 22.10.2026
ISIN Name
BRAXIAA07PC7 AXIA ENERGIA PFD C 09/26
CA07785T2011 BELGRAVIA HARTFORD CAP.
CA92539Q6040 VERSES AI
CA96812Y1016 WILDPACK BEVERAGE INC.
GB00BMFCRZ80 SATSUMA TECH. LS -,001
SE0017084361 VIVA WINE GROUP AB
US22113B1035 COSAN S.A. SP.ADR 1/4
US54975P2011 LUFAX HLDG SP.ADS 2
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