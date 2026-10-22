Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 22.10.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
URAN: JETZT WIRD ES SPANNEND
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
LU

WKN: A3E2GS | ISIN: US54975P2011 | Ticker-Symbol: 0VU0
Tradegate
22.10.26 | 18:18
0,770 Euro
+3,36 % +0,025
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
ASIEN
1-Jahres-Chart
LUFAX HOLDING LTD ADR Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
LUFAX HOLDING LTD ADR 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,6300,85021.10.
0,7450,76520:53
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BELGRAVIA HARTFORD CAPITAL
BELGRAVIA HARTFORD CAPITAL INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BELGRAVIA HARTFORD CAPITAL INC0,008-27,27 %
COSAN SA ADR2,4400,00 %
LUFAX HOLDING LTD ADR0,770+3,36 %
SATSUMA TECHNOLOGY PLC0,003-100,00 %
VERSES AI INC0,244-100,00 %
VIVA WINE GROUP AB3,395-100,00 %
WILDPACK BEVERAGE INC0,0010,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.