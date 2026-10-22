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ratgeberGELD.at
22.10.2026 23:09 Uhr
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(1)

Sherwin Williams (SHW): Farben-Traditionsunternehmen im Ausbruchsmodus!

Hochspannendes Breakout-Setup kurz vor den Quartalszahlen!

Rückblick

Nach dem Erreichen des Jahreshochs im August bei ca. 372 USD durchlief die Aktie eine deutliche Korrekturphase bis knapp 310 USD. Seit Mitte Oktober zeigt sich eine dynamische Erholungsbewegung, die nun in eine enge Konsolidierungsformation mündet.

Sherwin Williams-Aktie: Chart vom 22.10.2026, Kürzel: SHW, Kurs: 341.22 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Bei ca. 340 USD verläuft die entscheidende horizontale Widerstandslinie. Ein signifikanter Ausbruch über diese Marke würde das bullische Breakout Setup bestätigen. Als Zielbereich definieren wir die Marke von rund 355 USD.

Mögliches bärisches Szenario

Scheitert der Ausbruchsversuch und wird die Breakout-Candle unterschritten, ist mit einem Test der 50-Tagelinie zu rechnen. Das Abwärtsziel bei weiterer Schwäche wäre des Oktobertief bei 311 USD.

Meinung

Eine technische Ausbruchsformation ist immer dann besonders spannend, wenn fundamentale Auslöser im Raum stehen. Sherwin-Williams veröffentlicht in Kürze (am 27. Oktober) seine Finanzergebnisse für das 3. Quartal. Im vorangegangenen Quartal konnte SHW die Erwartungen mit einem EPS von 3.70 USD übertreffen. Für das Gesamtjahr strebt der Bau- und Farbenkonzern einen Gewinn von 11.80 bis 12.20 USD je Aktie an. In den letzten Tagen schichteten die Anleger bereits von Technologie in defensive Werte um.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 81.39 Mrd. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 500.78 Mio. USD
  • Meine Meinung zu Sherwin Williams ist bullisch
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 22.10.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in SHW hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

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