Die Energiewende braucht Netze, Kraftwerke, Speicher und Rohstoffe. Der Strom muss zuverlässig transportiert, bedarfsgerecht bereitgestellt und wirtschaftlich gespeichert werden. So entstehen Chancen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Siemens Energy profitiert von der wachsenden Nachfrage nach Energieinfrastruktur. Die Auftragsbücher sind prall gefüllt. Andererseits nehmen die Zweifel am KI-Boom zu. Nordex übertraf mit den Quartalszahlen deutlich die Erwartungen und schraubt das Margenziel im laufenden Jahr nach oben. Zuerst ein Kurssprung, dann wieder Gewinnmitnahmen. Phenom Resources ist vielseitig aufgestellt. Die Explorationsgesellschaft bietet Anlegern einen spannenden Zugang zu Vanadium und Gold und weiteren Feldern. Welche Aktie startet jetzt durch?
Enthaltene Werte: CA71743P1071,DE000ENER6Y0,DE000A0D6554Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 inv3st.de