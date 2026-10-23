Schaffhausen - BB Biotech hat im dritten Quartal erneut einen Gewinn erzielt. Damit schreibt die Beteiligungsgesellschaft das zweite Quartal in Folge schwarze Zahlen. Mit Blick auf das bereits laufende vierte Quartal hält die Gesellschaft fest, dass sie nach der September-Korrektur im Sektor gezielte Anlagechancen sehe. Von Juli bis September schrieb BB Biotech einen Gewinn von 175 Millionen Franken nach einem Plus von 448 Millionen in der Vorjahresperiode, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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