Die ThyssenKrupp-Aktie bewegt sich weiterhin auf einem hohen Niveau, konnte das Hoch von rund 15,70 € im September jedoch nicht halten. Am Freitag notiert sie aktuell bei 13,70 €. Ende Oktober steht die nächste Abspaltung bevor. Hier stellt sich die Frage: Kann die neue Struktur den Aktienkurs weiter voranbringen und wird ThyssenKrupp dadurch wieder interessanter? Abspaltung von TK Accelis steht bevor Der nächste Schritt hin zu einer Holdingstruktur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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