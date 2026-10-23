Die Friedrich-Vorwerk-Aktie bewegte sich zuletzt sehr volatil in einer breiten Handelsspanne zwischen 60 und 75 €. Am Freitag notiert sie aktuell bei 68,70 €. Das Allzeithoch wurde Ende des vergangenen Jahres bei rund 105 € erreicht. Hier stellt sich die Frage: Bietet das aktuelle Kursniveau wieder eine attraktive Einstiegschance? Neue Rekordwerte erreicht Vom milliardenschweren Sondervermögen für die Infrastruktur dürfte Friedrich Vorwerk deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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