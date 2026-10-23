Die Moderna-Aktie bricht ein, obwohl der mRNA-Wirkstoff das Rückfallrisiko beim Melanom deutlich senkt. Nach einem Höhenflug im vergangenen Jahr reichte ein solider Studienerfolg nicht mehr aus. Am Samstag sollen in Madrid die vollständigen Daten folgen.Zwei Tage zu früh sind Phase-3-Ergebnisse zum personalisierten Krebsimpfstoff aufgetaucht - und haben einen Kurssturz ausgelöst. In New York verlor die Moderna-Aktie am Donnerstag 17,6 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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