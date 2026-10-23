Die DroneShield-Aktie kommt auch nach dem Wechsel vom Wochen- in den Tageschart nicht aus dem Abwärtsmodus heraus und notiert aktuell nur noch bei 0,89 €. In meiner letzten Analyse hatte ich nach dem Bruch der 1-€-Marke vor weiterem Rückschlagspotenzial gewarnt. Genau dieses Szenario setzt sich nun fort: Die Aktie hat sich längst im Penny-Stock-Universum eingerichtet, während selbst kleinere Erholungsversuche bislang rasch wieder abverkauft werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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