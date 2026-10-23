Rund 24 Euro je Aktie, insgesamt mehr als elf Milliarden Euro: So viel ist BASF Kreisen zufolge inzwischen bereit, an Evonik-Aktionäre zu zahlen. Die Börse traut dem Deal trotzdem nicht ganz - Evonik-Papiere bleiben klar unter dieser Marke. Entscheidend wird die RAG-Stiftung, in deren Kuratorium vor allem Politiker sitzen.Der Dax-Konzern aus Ludwigshafen bessert sein Gebot für den Essener Spezialchemie-Hersteller offenbar spürbar nach. Rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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