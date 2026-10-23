Die Kompatibilität zwischen Tigo MLPE und mehreren Wechselrichterfamilien von Fronius bietet Solarinstallateuren weltweit mehr Flexibilität bei der Planung hochwertiger Anlagen mit den von den Kunden gewünschten Funktionen.

Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) ("Tigo" oder "das Unternehmen"), ein führender Anbieter intelligenter Software-Lösungen für Solar- und Energietechnik, gab heute bekannt, dass die Fronius International GmbH eine Herstellererklärung zur Kompatibilität abgegeben hat, in der die Kompatibilität zwischen den Tigo Flex MLPE-Produkten und mehreren Wechselrichterfamilien von Fronius dokumentiert wird. Die Erklärung umfasst die Tigo-Produkte TS4-A-F, TS4-A-2F, TS4-A-O und TS4-X-O sowie die Wechselrichterfamilien Fronius Primo GEN24, Primo GEN24 208-240, Symo GEN24, Verto, Tauro und Tauro ECO, sofern diese gemäß den von Fronius und Tigo festgelegten Anforderungen konfiguriert sind. Aufbauend auf der in Europa bereits etablierten Kompatibilität erweitert die Erklärung die vom Hersteller bestätigte Kompatibilität auf Märkte weltweit, einschließlich der Vereinigten Staaten und Kanadas, und bietet Solarfachleuten damit mehr Flexibilität bei der Planung hochwertiger Anlagen unter Verwendung von vom Hersteller bestätigten Technologiekombinationen.

Fronius entwickelt Solartechnologien und -lösungen für Privathaushalte, gewerbliche Anwendungen und Großanlagen. Das Portfolio umfasst Wechselrichter- und Energiemanagementtechnologien, die darauf ausgelegt sind, die Erzeugung, das Management und die Nutzung von Solarenergie zu unterstützen. Die Herstellererklärung zur Kompatibilität mit Tigo bietet Installateuren und Anlagenplanern eine weitere dokumentierte Technologiekombination für den Einsatz der Tigo-Funktionalität auf Modulebene in Verbindung mit der Fronius-Wechselrichtertechnologie.

"Wir freuen uns, die Kompatibilität zwischen den Wechselrichterfamilien von Fronius und den Tigo Flex MLPE-Produkten bestätigen zu können und Installateuren damit mehr Sicherheit und Flexibilität bei der Planung von Solaranlagen zu bieten", sagte Philipp Rechberger, Gruppenleiter Systemintegration bei der Fronius International GmbH. "Indem wir die Kompatibilität dieser Technologien dokumentieren, geben wir Fachleuten aus der Solarbranche klare Leitlinien für die Integration bewährter Lösungen von Fronius und Tigo."

Der Einsatz von Tigo Flex MLPE in Verbindung mit kompatiblen Wechselrichterplattformen bietet Solarfachleuten mehr Flexibilität bei der Umsetzung projektspezifischer Anforderungen auf Modulebene. Je nach gewähltem Tigo TS4-Produkt kann diese Funktionalität Optimierung, Überwachung und Rapid Shutdown umfassen. Die Erklärung von Fronius legt zudem die Wechselrichtereinstellungen fest, die für eine optimale Kompatibilität mit den jeweiligen Tigo-Produkten erforderlich sind, und bietet Installateuren damit klare Herstellerempfehlungen für die Systemkonfiguration.

"Ein offenes Technologie-Ökosystem ermöglicht es Solarfachleuten und Anlagenplanern, für jedes Projekt die richtige Kombination von Technologien auszuwählen und dabei sicher zu sein, dass diese Lösungen so konzipiert sind, dass sie nahtlos zusammenarbeiten", sagte Gal Bauer, Senior Director für Validierung, Kundenerfolg und Produktmanagement bei Tigo. "Die Kompatibilität mit Fronius erweitert das Angebot an dokumentierten Lösungen für Installateure und spiegelt das Engagement von Tigo wider, Interoperabilität, Flexibilität und langfristige Systemleistung zu fördern."

Eine vollständige Liste der Wechselrichterprodukte, die mit Tigo MLPE-Produkten kompatibel sind, steht Solarinstallateuren auf der Tigo MLPE-Kompatibilitätsseite hier zur Verfügung. Informationen zur Tigo TS4-Produktfamilie von Flex MLPE finden Sie auf der Tigo-Produktseite; Vertriebsanfragen können über das Vertriebsformular hier gestellt werden. Weitere Informationen zu den Solarlösungen von Fronius finden Sie auf der offiziellen Fronius- Website.

Über Tigo Energy

Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO) wurde 2007 gegründet und ist ein weltweit führender Entwickler und Anbieter von intelligenten Hardware- und Softwarelösungen, die die Sicherheit verbessern, den Energieertrag steigern und die Betriebskosten von Solaranlagen für Privathaushalte, Gewerbe und Energieversorger senken. Tigo kombiniert seine Flex-MLPE-Technologie (Module Level Power Electronics) und Solaroptimierer mit intelligenten, cloudbasierten Softwarefunktionen für eine fortschrittliche Energieüberwachung und -steuerung. Tigo-MLPE-Produkte maximieren die Leistung, ermöglichen eine Energieüberwachung in Echtzeit und bieten die gesetzlich vorgeschriebene Schnellabschaltung auf Modulebene. Das Unternehmen entwickelt und fertigt außerdem Produkte wie Wechselrichter und Batteriespeichersysteme für den Markt für Solar-plus-Speicher-Anlagen im Privathaushalt. Weitere Informationen finden Sie unter www.tigoenergy.com.

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