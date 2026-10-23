Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
DE0008131350 medondo holding AG 23.10.2026 DE000A41YXXX medondo holding AG 26.10.2026 Tausch 10:1
VGG2161P1734 China SXT Pharmaceuticals Inc. 23.10.2026 VGG2161P1XXX China SXT Pharmaceuticals Inc. 26.10.2026 Tausch 100:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
DE0008131350 medondo holding AG 23.10.2026 DE000A41YXXX medondo holding AG 26.10.2026 Tausch 10:1
VGG2161P1734 China SXT Pharmaceuticals Inc. 23.10.2026 VGG2161P1XXX China SXT Pharmaceuticals Inc. 26.10.2026 Tausch 100:1
© 2026 Xetra Newsboard