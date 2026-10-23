The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 23.10.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 23.10.2026
ISIN Name
DE0008131350 MEDONDO HLDG AG INH O.N.
KYG7006A1094 PERFECT CORP. CL.A
SE0026821852 BIOSERGEN AB
VGG2161P1734 CHINA SXT PHARM. NEW O.N.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 23.10.2026
ISIN Name
DE0008131350 MEDONDO HLDG AG INH O.N.
KYG7006A1094 PERFECT CORP. CL.A
SE0026821852 BIOSERGEN AB
VGG2161P1734 CHINA SXT PHARM. NEW O.N.
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