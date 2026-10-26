The following instruments on XETRA do have their first trading 26.10.2026Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 26.10.2026Aktien1 GB00C0C5K233 Chaleit Holdings PLC2 GB00BRQMRP25 1947 Oil & Gas PLC3 CA4856722083 Karnalyte Resources Inc.4 CA55025A1021 Lumentum Holdings Inc. CDR5 CA77311K1075 Rocket Lab Corp. CDR6 AU0000100695 SRJ Technologies Group PLC CDIS7 US75381A1088 Rare Earths Americas Inc.8 GB00BVMJND59 Sentry 7 PLC9 VGG2161P1817 China SXT Pharmaceuticals Inc.10 DE000A41YGH1 medondo holding AGAnleihen1 XS3548884XXX Abu Dhabi National Energy Co. PJSC2 USU49436AXXX Kimberly-Clark Corp.3 US74830XCXXX Queensland Treasury Corp.4 FR001401BXXX RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.5 FR001401BXXX RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.6 USU37818CXXX Glencore Funding LLC7 XS3551839XXX Svenska Handelsbanken AB8 XS3551872XXX Achmea Bank N.V.9 AT0000A3YXXX HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG10 US63743HGXXX National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.11 US63743HGXXX National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.12 US63743HGXXX National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.13 FR001401BXXX Pernod Ricard S.A.14 AT0000A3XXXX UBM Development AG15 XS3323605XXX Harmony Gold Mining Co. Ltd.16 FR001401BXXX Pernod Ricard S.A.