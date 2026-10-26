The following instruments on XETRA do have their first trading 26.10.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 26.10.2026
Aktien
1 GB00C0C5K233 Chaleit Holdings PLC
2 GB00BRQMRP25 1947 Oil & Gas PLC
3 CA4856722083 Karnalyte Resources Inc.
4 CA55025A1021 Lumentum Holdings Inc. CDR
5 CA77311K1075 Rocket Lab Corp. CDR
6 AU0000100695 SRJ Technologies Group PLC CDIS
7 US75381A1088 Rare Earths Americas Inc.
8 GB00BVMJND59 Sentry 7 PLC
9 VGG2161P1817 China SXT Pharmaceuticals Inc.
10 DE000A41YGH1 medondo holding AG
Anleihen
1 XS3548884XXX Abu Dhabi National Energy Co. PJSC
2 USU49436AXXX Kimberly-Clark Corp.
3 US74830XCXXX Queensland Treasury Corp.
4 FR001401BXXX RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.
5 FR001401BXXX RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.
6 USU37818CXXX Glencore Funding LLC
7 XS3551839XXX Svenska Handelsbanken AB
8 XS3551872XXX Achmea Bank N.V.
9 AT0000A3YXXX HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG
10 US63743HGXXX National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.
11 US63743HGXXX National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.
12 US63743HGXXX National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.
13 FR001401BXXX Pernod Ricard S.A.
14 AT0000A3XXXX UBM Development AG
15 XS3323605XXX Harmony Gold Mining Co. Ltd.
16 FR001401BXXX Pernod Ricard S.A.
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 26.10.2026
Aktien
1 GB00C0C5K233 Chaleit Holdings PLC
2 GB00BRQMRP25 1947 Oil & Gas PLC
3 CA4856722083 Karnalyte Resources Inc.
4 CA55025A1021 Lumentum Holdings Inc. CDR
5 CA77311K1075 Rocket Lab Corp. CDR
6 AU0000100695 SRJ Technologies Group PLC CDIS
7 US75381A1088 Rare Earths Americas Inc.
8 GB00BVMJND59 Sentry 7 PLC
9 VGG2161P1817 China SXT Pharmaceuticals Inc.
10 DE000A41YGH1 medondo holding AG
Anleihen
1 XS3548884XXX Abu Dhabi National Energy Co. PJSC
2 USU49436AXXX Kimberly-Clark Corp.
3 US74830XCXXX Queensland Treasury Corp.
4 FR001401BXXX RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.
5 FR001401BXXX RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.
6 USU37818CXXX Glencore Funding LLC
7 XS3551839XXX Svenska Handelsbanken AB
8 XS3551872XXX Achmea Bank N.V.
9 AT0000A3YXXX HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG
10 US63743HGXXX National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.
11 US63743HGXXX National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.
12 US63743HGXXX National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.
13 FR001401BXXX Pernod Ricard S.A.
14 AT0000A3XXXX UBM Development AG
15 XS3323605XXX Harmony Gold Mining Co. Ltd.
16 FR001401BXXX Pernod Ricard S.A.
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