FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Munich Re auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 625 Euro belassen. Der Rückversicherer habe erneut ein hohes Quartalsergebnis deutlich über dem Analystenkonsens präsentiert und das Gewinnziel angehoben, schrieb Thorsten Wenzel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das neue Ziele erscheine weiterhin konservativ. Er hob die attraktive Bewertung und eine hohe Ausschüttungsrendite hervor./rob/niw/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 17:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0008430026
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 17:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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