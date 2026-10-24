Tanker unter Druck: Wie Nodestream Datenverbindungen in Krisengebieten absichern will

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Angriffe auf Schiffe und Energieinfrastruktur treiben die Ölpreise nach oben und erhöhen die Risiken für die internationale Schifffahrt. Wenn herkömmliche Datenverbindungen an ihre Grenzen stoßen, könnten Technologien mit extrem geringem Bandbreitenbedarf an Bedeutung gewinnen - ein Markt, den Nodestream erschließen will.

Geopolitische Eskalation erhöht den Druck auf die Tankerbranche

Die Sicherheitslage im Nahen Osten bleibt angespannt. Nach Angriffen der Huthi auf Ziele in Saudi-Arabien erreichte der Ölpreis der Sorte Brent im Oktober zeitweise rund 110 US-Dollar je Barrel. Gleichzeitig sorgen Angriffe auf Schiffe und die Unsicherheit rund um wichtige Seewege wie die Straße von Hormus für zusätzliche Risiken im globalen Energiehandel. Für Tankerreedereien bedeutet das eine anspruchsvolle Kombination aus Sicherheitsrisiken, veränderten Routen und steigenden Anforderungen an die Überwachung ihrer Flotten.

Zu den international tätigen Tankerreedereien zählt Frontline (WKN: A3D38W | ISIN: CY0200352116). Das Unternehmen betreibt eine Flotte von Rohöltankern unterschiedlicher Größenklassen und ist damit in einem Markt tätig, dessen Entwicklung stark von globalen Ölströmen und geopolitischen Verschiebungen beeinflusst wird. In einem zunehmend unsicheren Umfeld gewinnt auch der zuverlässige Austausch von Informationen an Bedeutung: Wetterdaten, Positionsmeldungen, technische Zustandsdaten und die Kommunikation mit der Besatzung sind wichtige Bestandteile des Flottenbetriebs. Werden Satellitenverbindungen beeinträchtigt oder steht nur eine geringe Datenrate zur Verfügung, können datenintensive Anwendungen schnell an ihre Grenzen stoßen.

Nodestream: Datenübertragung auch bei geringer Bandbreite

Genau an diesem Punkt setzt Nodestream (WKN: A3EEK1 | ISIN: AU0000082XXX) an. Das Unternehmen firmierte bis Juli 2026 unter dem Namen Harvest Technology Group und entwickelt Technologien für die Übertragung von Video-, Audio- und Steuerdaten unter schwierigen Netzwerkbedingungen. Nach Unternehmensangaben kann die Plattform Daten so effizient komprimieren, dass bestimmte Anwendungen bereits bei Bandbreiten von etwa acht Kilobit pro Sekunde möglich sind. Damit zielt Nodestream auf Einsatzgebiete, in denen herkömmliche Lösungen aufgrund begrenzter Konnektivität, hoher Latenzen oder instabiler Verbindungen an ihre Grenzen stoßen. In seiner Investorenpräsentation vom Mai 2026 bezeichnete das Unternehmen die Technologie als "TRL 9" und verwies auf mehr als 500.000 Betriebsstunden in kommerziellen Anwendungen.

Das Einsatzspektrum reicht nach Unternehmensangaben über die maritime Kommunikation hinaus. Nodestream adressiert unter anderem Kunden aus den Bereichen Verteidigung, Behörden und kritische Infrastruktur in NATO- und AUKUS-Staaten. Auch Anwendungen mit unbemannten Luft- und Bodensystemen gehören zum Zielmarkt. Im August 2026 verpflichtete das Unternehmen einen Beratungspartner, der den geplanten Eintritt in den US-Markt unterstützen soll. Für Nodestream könnte sich daraus langfristig zusätzliches Geschäft ergeben, sofern es gelingt, weitere Kunden zu gewinnen und die Technologie in konkrete Projekte zu überführen.

Für Anleger ist dabei eine Unterscheidung entscheidend: Die Bedeutung zuverlässiger Datenübertragung in Krisengebieten schafft einen nachvollziehbaren Bedarf. Das Potenzial von Nodestream hängt davon ab, ob das Unternehmen seine technologische Positionierung in skalierbare Aufträge, wiederkehrende Umsätze und eine stärkere Präsenz in internationalen Zielmärkten umsetzen kann.

Quellen:

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21510295-verteidigung-raumfahrt-thales-satelliten-offensive-ueberraschendem-partner

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21510082-oelpreis-brent-steigt-krieg-huthis-saudi-arabien-eskaliert

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21509725-russland-ukraine-einig-trump-verkuendet-energie-waffenruhe-oelpreise-fallen

https://www.onvista.de/aktien/FRONTLINE-LTD-Aktie-CY0200352116

https://www.justetf.com/de/stock-profiles/CY0200352116

https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260527/pdf/07007t0s1190k6.pdf

https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260729/pdf/07252lq33jyvly.pdf

https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260813/pdf/072q24mdt1p39f.pdf

https://kalkinemedia.com/au/news/announcements/nodestream-ltd-officially-launches-on-asx-with-new-trading-code-ns1-following-harvest-technology-group-rebrand

https://kalkinemedia.com/au/news/announcements/harvest-technology-partners-with-ukrainian-technopark-to-pilot-nodestream-platform-in-defence-systems

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Nodestream

ISIN: AU0000481509

https://www.nodestream.tech

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