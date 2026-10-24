Neue Aufträge, neuer Aktionär, neues Gebot: Frische Fantasie bei HPQ Silicon, CTS Eventim und Qiagen

Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von HPQ Silicon Manchmal genügt eine einzige Nachricht, um die Geschichte hinter einer Aktie neu zu schreiben. Bei HPQ Silicon sollen zertifizierte Hochleistungszellen und erste Bestellungen den Übergang vom Entwicklungsprojekt zum kommerziellen Anbieter einleiten. Bei CTS Eventim sorgt der Einstieg eines aktivistischen Investors für Fantasie. Bei Qiagen wiederum könnte es nach einem Übernahmeangebot zu einem Bietergefecht zwischen zwei Finanzinvestoren kommen. Drei Aktien, drei mögliche Kurstreiber - aber auch drei sehr unterschiedliche Chance- und Risikoprofile. Wir stellen das Trio im Aktiencheck näher vor.Den vollständigen Artikel lesen ...
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