Anzeige
Mehr »
Samstag, 24.10.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Hotspot Rohstoffe: Neuer Highflyer abseits des Rampenlichts?!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
QI

WKN: A41HBE | ISIN: NL0015002SN0 | Ticker-Symbol: QIA
Xetra
23.10.26 | 17:35
45,050 Euro
+0,26 % +0,115
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
TecDAX
Prime Standard
DAX
Europa 600
1-Jahres-Chart
QIAGEN NV Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
QIAGEN NV 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
44,83545,17523.10.
44,91045,10023.10.
zukunftsbilanzen.de
24.10.2026 06:46 Uhr
173 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Neue Aufträge, neuer Aktionär, neues Gebot: Frische Fantasie bei HPQ Silicon, CTS Eventim und Qiagen

Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von HPQ Silicon Manchmal genügt eine einzige Nachricht, um die Geschichte hinter einer Aktie neu zu schreiben. Bei HPQ Silicon sollen zertifizierte Hochleistungszellen und erste Bestellungen den Übergang vom Entwicklungsprojekt zum kommerziellen Anbieter einleiten. Bei CTS Eventim sorgt der Einstieg eines aktivistischen Investors für Fantasie. Bei Qiagen wiederum könnte es nach einem Übernahmeangebot zu einem Bietergefecht zwischen zwei Finanzinvestoren kommen. Drei Aktien, drei mögliche Kurstreiber - aber auch drei sehr unterschiedliche Chance- und Risikoprofile. Wir stellen das Trio im Aktiencheck näher vor.

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 zukunftsbilanzen.de
Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, die von der historischen Öl-Krise besonders profitieren könnten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern und die möglichen Gewinner der zweiten Öl-Welle entdecken!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.