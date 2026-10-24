Heute startet das US-Investorenevent: Rail Vision präsentiert seine Strategie für den Güterverkehr und industrielle Rangierbahnhöfe

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Mehr als 100 börsennotierte Unternehmen, drei Veranstaltungstage und zahlreiche Gespräche mit institutionellen und privaten Investoren: Am heutigen 19. Oktober beginnt in Los Angeles das 20. LD Micro Main Event. Die US-Konferenz richtet sich insbesondere an kleinere börsennotierte Wachstumsunternehmen, die ihre Geschäftsmodelle, technologischen Fortschritte und kommerziellen Perspektiven einem internationalen Kapitalmarktpublikum vorstellen möchten. Zu den Teilnehmern gehört auch Rail Vision (ISIN: IL0011475949). Das an der Nasdaq unter dem Kürzel RVSN gelistete Unternehmen will die Veranstaltung nutzen, um seine jüngsten Fortschritte bei KI-gestützter Bahnsicherheit, die neu eingeführte YardFlow-Plattform und seine Aktivitäten auf dem nordamerikanischen Markt für industrielle Rangierbahnhöfe und den Güterverkehr vorzustellen.

Rail Vision präsentiert sich am Mittwoch vor US-Investoren

Die Veranstaltung findet vom 19. bis 21. Oktober im Luxe Sunset Boulevard Hotel in Los Angeles statt. Rail Vision wird durch CEO David BenDavid und Finanzvorstand Ofer Naveh vertreten. Der offizielle Unternehmensvortrag ist für Mittwoch, den 21. Oktober, um 11:00 Uhr pazifischer Zeit angesetzt. Darüber hinaus steht das Management während der Konferenz für persönliche Investorengespräche zur Verfügung. Laut der am 13. Oktober veröffentlichten Ankündigung sollen die kommerziellen Fortschritte von Rail Vision im Mittelpunkt der Präsentation stehen. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei YardFlow, einer erst im September eingeführten KI-gestützten Lösung für industrielle Rangierbahnhöfe und den Güterverkehr. Ergänzend will das Unternehmen seine Systeme TrackScout und YardFlow Flex sowie die jüngsten Entwicklungen auf dem nordamerikanischen Markt vorstellen. Für Anleger ist die Präsentation insbesondere deshalb interessant, weil Rail Vision seine Technologie zunehmend in unterschiedlichen Segmenten der Bahnindustrie positioniert. Statt sich auf eine einzelne Anwendung zu beschränken, umfasst das Portfolio mittlerweile spezialisierte Lösungen für den regulären Streckenverkehr, industrielle Rangierbahnhöfe und besonders anspruchsvolle Betriebsbedingungen.

YardFlow soll einen breiteren Markt erschließen

Die jüngste Ergänzung des Produktportfolios ist YardFlow. Das im September vorgestellte System wurde nach Unternehmensangaben auf Grundlage mehrjähriger Entwicklungserfahrung und direkter Kundenrückmeldungen konzipiert. Eine wichtige Rolle spielte dabei die bestehende Zusammenarbeit mit dem US-Unternehmen Railserve. YardFlow kombiniert hochempfindliche elektrooptische Sensoren mit proprietären Deep-Learning-Algorithmen. Laut Hersteller kann die Technologie Hindernisse auf und neben den Gleisen auf Entfernungen von bis zu 200 Metern erkennen und das Bedienpersonal in Echtzeit warnen. Die kompakte, modular aufgebaute Lösung ist für unterschiedliche Rangierlokomotiven und Schienenfahrzeug-Bewegungssysteme ausgelegt. Integrierte Videoaufzeichnungen und Datenanalysen sollen zusätzlich Einblicke in betriebliche Abläufe ermöglichen. Während YardFlow als führende Lösung von Rail Vision für ein breites Spektrum industrieller und kommerzieller Rangierumgebungen positioniert wird, bleibt YardFlow Flex als spezialisierte multispektrale Alternative verfügbar. Diese richtet sich insbesondere an Anwendungen mit schwierigen Wetterverhältnissen und eingeschränkter Sicht.

Von der Hinderniserkennung zum aktiven Sicherheitseingriff

Der technologische Ansatz geht über die reine Ausgabe optischer und akustischer Warnmeldungen hinaus. Eine optionale Bremsschnittstelle ermöglicht die direkte Integration in bestehende Fahrzeugsteuerungen und kann eine automatische Notbremsung auslösen, wenn eine kritische Warnung nicht bestätigt wird. Damit verbindet Rail Vision die KI-gestützte Erkennung und Klassifizierung potenzieller Gefahren unmittelbar mit der Möglichkeit eines aktiven Sicherheitseingriffs. Gerade in Rangierbahnhöfen, in denen Lokomotiven, Güterwagen und Personal auf engem Raum zusammenarbeiten, kann eine frühzeitige Gefahrenerkennung wertvolle zusätzliche Reaktionszeit schaffen. Ergänzt wird das Produktportfolio durch TrackScout. Das für den regulären Güter- und Personenverkehr entwickelte System kombiniert multispektrale Sensorik mit KI-Algorithmen und soll Gefahren laut Hersteller auf Entfernungen von bis zu 2.000 Metern erkennen können. Zu seinen Funktionen zählen außerdem die Identifizierung bislang nicht klassifizierter Hindernisse sowie die Erkennung von Weichenstellungen.

Nordamerika: Vom Entwicklungsprogramm zur praktischen Erprobung

Ein weiterer Schwerpunkt der angekündigten Investorenpräsentation dürfte Rail Visions Fortschritt auf dem nordamerikanischen Markt sein. Anfang September hatte das Unternehmen seine Auswahl für ein Sensor-Testprogramm von MxV Rail bekannt gegeben. Die Organisation ist eine Tochtergesellschaft der Association of American Railroads (AAR) und beschäftigt sich mit der Erprobung neuer Technologien für die nordamerikanische Bahnindustrie. Das Programm unterstützt die Entwicklung sogenannter Restricted Speed Enforcement (RSE)-Funktionen. Diese sollen dazu beitragen, einen sicheren Bahnbetrieb unter eingeschränkten Geschwindigkeitsbedingungen zu gewährleisten. Rail Vision war bereits im Dezember 2024 in das entsprechende Technology-Roadmap-Programm aufgenommen worden. Mit der Auswahl für die nächste Phase geht das Unternehmen nun von der konzeptionellen Einbindung zur praktischen Evaluierung seiner Sensortechnologie über. Dieser technische Meilenstein eröffnet Rail Vision die Möglichkeit, seine fortschrittliche KI-Wahrnehmungstechnologie wichtigen Entscheidungsträgern der großen nordamerikanischen Güterbahnbetreiber, den sogenannten Class-I-Railroads, unter realen Betriebsbedingungen zu demonstrieren. Die gewonnenen Erkenntnisse könnten zudem einen Beitrag zur Entwicklung künftiger Leistungsanforderungen an automatisierte Bahnsicherheitssysteme leisten.

Bestehende Kundenbeziehungen als Grundlage für weiteres Wachstum

Die Zusammenarbeit mit Railserve zeigt, dass Rail Visions Technologie bereits über reine Produktdemonstrationen hinausgeht. Railserve gehört zu Marmon Rail und damit zum Konzernverbund von Berkshire Hathaway (ISIN: US0846707026). Rail Visions YardFlow-Flex-Technologie, die zuvor unter der Bezeichnung ShuntingYard vermarktet wurde, ist als zentraler Bestandteil von WatchGUARD in Railserves kommerziell eingeführte YardGUARD-Sicherheitsplattform integriert. Im Mai 2026 unterzeichneten beide Unternehmen zudem eine unverbindliche Absichtserklärung, um zusätzliche Anwendungen und Geschäftsmöglichkeiten zu prüfen. Nach Angaben von Rail Vision soll die neue YardFlow-Plattform auch eine mögliche Ausweitung dieser Zusammenarbeit unterstützen. Die kommerzielle Entwicklung spiegelt sich in den Geschäftszahlen wider. Im ersten Halbjahr 2026 erzielte Rail Vision einen Umsatz von 1,015 Millionen US-Dollar, verglichen mit 237.000 US-Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Das entspricht einem Anstieg von 328 Prozent. Die Umsätze stammten hauptsächlich aus Systemlieferungen an Railserve sowie Dienstleistungen für bestehende Kunden. Allerdings ist die absolute Umsatzbasis weiterhin vergleichsweise gering, und das Unternehmen befindet sich noch in einer frühen Phase der Kommerzialisierung.

Die nächsten Wachstumsschritte im Fokus der Investoren

Das LD Micro Main Event bietet Rail Vision nun die Gelegenheit, seine erweiterte Produktstrategie, die jüngsten kommerziellen Fortschritte und seine Wachstumsstrategie einem internationalen Investorenpublikum vorzustellen. Mit bestehenden Kundenbeziehungen, der Einführung von YardFlow und den praktischen Testaktivitäten in Nordamerika treibt das Unternehmen seine kommerziellen Möglichkeiten in mehreren Segmenten des Bahnmarktes voran. Diese Entwicklungen schaffen eine Grundlage, um zusätzliche Installationen, Folgeaufträge und eine breitere Marktakzeptanz anzustreben. Die Konferenz bietet Rail Vision eine Plattform, um seine technologischen Fähigkeiten, die bisherigen kommerziellen Erfolge und das Potenzial für künftiges Wachstum hervorzuheben. Die Kombination aus spezialisierter KI-gestützter Sensorik, optionaler aktiver Sicherheitsintervention und ersten kommerziellen Anwendungen bildet damit die Grundlage für die nächste Entwicklungsphase von Rail Vision (ISIN: IL0011475949).

Quellen

Rail Vision - Rail Vision to Present at the 20th Annual LD Micro Main Event, Highlighting Commercial Progress and Next-Gen Rail Safety Technology, 13.10.2026 https://www.newsfilecorp.com/release/318690

LD Micro - 20th Annual Main Event, 19.-21.10.2026 https://ldmicroevents.com/

Rail Vision - Rail Vision Launches YardFlow, its Leading AI Perception Solution for Industrial and Freight Railyard Operations, 17.09.2026 https://railvision.gcs-web.com/news-releases/news-release-details/rail-vision-launches-yardflowtm-its-leading-ai-perception

Rail Vision - Rail Vision Introduces TrackScout and YardFlow Flex as New Brand Names for its Mainline and Switchyard Solutions, 09.09.2026 https://railvision.gcs-web.com/news-releases/news-release-details/rail-vision-introduces-trackscout-and-yardflow-flex-new-brand

Rail Vision - Rail Vision Selected for U.S. Rail Industry Testing Program, Advancing AI-Powered Technology from Roadmap to Real-World Evaluation, 03.09.2026 https://railvision.gcs-web.com/news-releases/news-release-details/rail-vision-selected-us-rail-industry-testing-program-advancing

Rail Vision - Form 6-K, U.S. Rail Industry Testing Program, 03.09.2026 https://ir.railvision.io/node/8526/html

Rail Vision - Rail Vision Delivers Strong Commercial Momentum in First Half of 2026 with Revenue Exceeding $1 Million, 26.08.2026 https://ir.railvision.io/news-releases/news-release-details/rail-vision-delivers-strong-commercial-momentum-first-half-2026

Rail Vision - Form 6-K, Interim Financial Report and Corporate Presentation, 26.08.2026 https://ir.railvision.io/node/8516/html

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Rail Vision Ltd

Land: Israelisch

ISIN: IL0011475949 / FSE: C8O

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