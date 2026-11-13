Deutsche Bahn und Alstom steuern erstmals S-Bahn im Betriebswerk aus der Ferne - Rail Vision bietet KI-gestützte Wahrnehmungssysteme für Lokomotiven

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Eine S-Bahn fährt durch ein Betriebswerk, doch der Lokführer sitzt nicht im Führerstand. Stattdessen wird der Zug von einem Bildschirm in einer entfernten Steuerzentrale aus bedient. Was nach Zukunftsmusik klingt, haben die Deutsche Bahn und der französische Bahntechnikkonzern Alstom (ISIN: FR0010220475) in München bereits demonstriert. Ende Januar 2026 präsentierten die Unternehmen eine Lösung, mit der sich eine S-Bahn in einer realen Betriebswerksumgebung fernsteuern lässt. Kameras, Sensoren und eine moderne Datenverbindung ermöglichen es dem Betriebspersonal, das Fahrzeug aus der Entfernung zu überwachen und zu bewegen. Die Demonstration zeigt, wie sich Rangierabläufe künftig verändern könnten. Gleichzeitig wirft sie eine wichtige technische Frage auf: Wie lassen sich Hindernisse und potenzielle Gefahren zuverlässig erkennen, wenn sich der Lokführer nicht mehr unmittelbar im Zug befindet? Mit dieser technologischen Herausforderung beschäftigt sich auch Rail Vision (ISIN: IL0011475949). Das Unternehmen entwickelt KI-gestützte Wahrnehmungssysteme für Hauptstrecken und Rangierbahnhöfe und hat seine Technologie bereits in eine kommerziell eingeführte Sicherheitsplattform des US-amerikanischen Rangierdienstleisters Railserve integriert.

Deutsche Bahn und Alstom demonstrieren ferngesteuerte S-Bahn in München

Am 29. Januar 2026 präsentierten die Deutsche Bahn und Alstom in München eine wichtige Entwicklung für die Digitalisierung des Bahnbetriebs. Nach Angaben von Alstom handelte es sich um den ersten kundenseitig durchgeführten Test zur Fernsteuerung einer S-Bahn in einer realen Betriebswerksumgebung in Deutschland. Statt im Führerstand zu sitzen, steuerte der Bediener den Zug aus einer entfernten Steuerzentrale. Die Steuerbefehle wurden über eine technische Schnittstelle an das Fahrzeug übertragen, während relevante Betriebsinformationen an den Bediener zurückgesendet wurden. Für die Kommunikation nutzten die Projektpartner das lokale 5G-Campusnetz der Deutschen Bahn. Die Technologie soll vor allem die Abläufe in Bahnbetriebswerken vereinfachen. Züge müssen dort regelmäßig zwischen Abstellgleisen, Wartungseinrichtungen und Positionen bewegt werden, an denen sie für den nächsten Einsatz vorbereitet werden. Unter herkömmlichen Betriebsbedingungen können diese Bewegungen mit erheblichen Laufwegen und wiederholten Personalwechseln verbunden sein. Eine Fernsteuerung könnte solche Prozesse künftig effizienter gestalten. Nach Angaben der Deutschen Bahn wurde das Testsystem innerhalb von vier Monaten umgesetzt. Die technische Architektur ist darauf ausgelegt, grundsätzlich sowohl bei bestehenden Fahrzeugflotten als auch bei neuen Zügen eingesetzt werden zu können. Alstom nennt mehrere Baureihen, für die der Ansatz technisch geeignet sein könnte, darunter BR423, BR430 und BR490. Die Demonstration darf allerdings nicht mit einer großflächigen kommerziellen Einführung verwechselt werden. Sie zeigt zunächst, dass sich Fernsteuerungsfunktionen in einer realen Betriebswerksumgebung technisch umsetzen lassen.

Kameras und Sensoren werden zu wichtigen Bestandteilen

Ein besonders wichtiger Aspekt ist die Frage, wie das Betriebspersonal bei der Fernsteuerung eines Zuges einen ausreichenden Überblick über das Gleisumfeld behalten kann. Für den Münchner Versuch wurden zusätzliche Kameras und Sensoren am Zug installiert. Sie liefern Informationen über die unmittelbare Umgebung und ermöglichen es dem Bediener in der Fernsteuerzentrale, die Rangierbewegungen aus der Entfernung zu überwachen. Damit wird eine grundlegende Herausforderung moderner Bahntechnik deutlich. Während ein Lokführer im Führerstand seine Umgebung unmittelbar beobachten kann, ist ein Fernbediener auf die Informationen technischer Systeme angewiesen. Menschen in Gleisnähe, abgestellte Fahrzeuge, Bahninfrastruktur oder unerwartete Hindernisse müssen rechtzeitig erkannt werden, damit sichere betriebliche Entscheidungen getroffen werden können. Fernsteuerung und automatisierte Hinderniserkennung sind dabei zwei unterschiedliche Funktionen. Bei der Münchner Demonstration wurde ein Zug von einem Menschen aus der Entfernung gesteuert. Der Versuch belegt nicht, dass ein KI-System sämtliche potenziellen Gefahren selbstständig erkennen und klassifizieren konnte. Dennoch verdeutlicht das Projekt, weshalb moderne Wahrnehmungstechnologien für die Weiterentwicklung des Bahnbetriebs zunehmend an Bedeutung gewinnen. Je stärker Fahrzeugbewegungen digitalisiert und möglicherweise automatisiert werden, desto höher dürften die technischen Anforderungen an die Überwachung des Gleisumfelds werden.

Rail Vision entwickelt KI-gestützte Wahrnehmungssysteme für den Bahnbetrieb

Genau in diesem Technologiefeld ist Rail Vision tätig. Das Unternehmen entwickelt elektrooptische Sensorsysteme, die mithilfe künstlicher Intelligenz potenzielle Gefahren auf und neben Eisenbahngleisen erkennen und klassifizieren sollen. Anders als die von der Deutschen Bahn und Alstom demonstrierte Fernsteuerungstechnologie konzentriert sich Rail Vision auf Wahrnehmungslösungen, die elektrooptische Sensoren mit einer Echtzeitauswertung des Fahrzeugumfelds verbinden. Die Systeme sollen eine zusätzliche betriebliche Sicherheitsebene schaffen und können bei entsprechender technischer Integration auch mit automatischen Bremssystemen verbunden werden. Rail Vision entwickelt seine Wahrnehmungssysteme mit Blick auf die Integration in bestehende Fahrzeugflotten. Ziel ist es, die Sicherheit und das Situationsbewusstsein des Betriebspersonals durch zusätzliche Informationen über mögliche Gefahren zu verbessern. Mit TrackScout bietet Rail Vision eine Lösung für den Einsatz auf Hauptstrecken an. Das System kombiniert multispektrale elektrooptische Sensoren mit Deep-Learning-Algorithmen und kann nach Herstellerangaben potenzielle Hindernisse in Entfernungen von bis zu 2.000 Metern erkennen und klassifizieren. Dazu gehören Menschen, Tiere, Fahrzeuge, Schienenfahrzeuge, technische Einrichtungen entlang der Strecke und andere Objekte im Gleisumfeld. Darüber hinaus bietet Rail Vision mit YardFlow eine Lösung für industrielle Rangier- und Güterbahnhöfe an. YardFlow Flex, ehemals ShuntingYard, wurde für besondere Rangieranwendungen entwickelt, bei denen eine verbesserte Leistungsfähigkeit unter schwierigen Wetter- und Sichtbedingungen erforderlich ist. Die Systeme sind darauf ausgelegt, Hindernisse auf und neben den Gleisen in Entfernungen von bis zu 200 Metern zu erkennen. Zu ihren Funktionen zählen außerdem die Identifizierung von Weichenstellungen und die Erkennung potenzieller seitlicher Kollisionsrisiken. Die Technologie soll das Betriebspersonal durch Warnmeldungen in Echtzeit unterstützen und zusätzliche Informationen über mögliche Gefahren bereitstellen. Durch die Verbindung einer frühzeitigen Wahrnehmung des Fahrzeugumfelds mit der Möglichkeit, automatische Bremsfunktionen zu unterstützen, entwickelt Rail Vision eine zusätzliche technische Ebene, die sowohl für den bemannten als auch für den ferngesteuerten Bahnbetrieb relevant sein könnte. Obwohl sich der technische Schwerpunkt von dem Fernsteuerungsversuch der Deutschen Bahn und Alstom unterscheidet, verdeutlichen beide Entwicklungen einen übergeordneten Trend im Schienenverkehr: die zunehmende Bedeutung KI-gestützter Wahrnehmungssysteme für digitale Betriebsabläufe.

Rail-Vision-Technologie in kommerzielle Sicherheitsplattform von Railserve integriert

Während die Deutsche Bahn und Alstom demonstriert haben, wie sich Rangierbewegungen durch Fernsteuerung künftig effizienter gestalten könnten, kann Rail Vision bereits auf die Integration seiner Wahrnehmungstechnologie in eine kommerziell eingeführte Sicherheitsplattform verweisen. Im Juni 2026 gab das Unternehmen bekannt, dass seine heute unter dem Namen YardFlow Flex vermarktete Technologie, ehemals ShuntingYard, in YardGUARD integriert wurde. Dabei handelt es sich um eine Sicherheitsplattform des US-amerikanischen Rangierdienstleisters Railserve. Railserve gehört zu Marmon Rail, einer Unternehmensgruppe innerhalb des Berkshire-Hathaway-Konzerns. Die Technologie von Rail Vision bildet einen zentralen Bestandteil von WatchGUARD, einer Funktion der YardGUARD-Plattform. Sie soll potenzielle Hindernisse erkennen und das Betriebspersonal durch entsprechende Warnmeldungen unterstützen. Die übergeordnete Sicherheitsplattform kombiniert verschiedene Technologien zur Überwachung und Absicherung industrieller Rangierabläufe. Dazu gehören die Bereitstellung von Informationen in Echtzeit, Warnfunktionen und die Möglichkeit einer automatischen Bremsung, sofern die notwendige technische Integration vorhanden ist. Die kommerzielle Anwendung unterscheidet sich vom Münchner Fernsteuerungsprojekt. Railserve konzentriert sich darauf, die Sicherheit und das Situationsbewusstsein bei industriellen Rangierarbeiten zu verbessern. Die Deutsche Bahn und Alstom untersuchen dagegen, wie Schienenfahrzeuge aus einer entfernten Steuerzentrale bedient werden können. Dennoch zeigen beide Beispiele, wie Sensorik und digitale Informationsverarbeitung zunehmend in den Bahnbetrieb eingebunden werden. Für Rail Vision stellt die Integration in YardGUARD einen wichtigen kommerziellen Meilenstein dar. Sie belegt, dass sich die Wahrnehmungstechnologie in eine am Markt eingeführte industrielle Sicherheitslösung integrieren lässt, und schafft damit eine Grundlage für eine mögliche breitere Anwendung in Fahrzeugflotten. Über den tatsächlichen Umfang künftiger Installationen entscheidet jedoch die weitere kommerzielle Entwicklung.

Fernsteuerung und KI-basierte Hinderniserkennung könnten sich ergänzen

Die zunehmende Digitalisierung von Bahnbetriebswerken eröffnet unterschiedliche Möglichkeiten, bestehende Arbeitsabläufe zu verbessern. Fernsteuerungssysteme könnten dazu beitragen, Fahrzeugbewegungen effizienter zu organisieren. KI-gestützte Wahrnehmungssysteme sollen dagegen potenzielle Gefahren im Gleisumfeld frühzeitig erkennen und dem Betriebspersonal zusätzliche Informationen bereitstellen. Aus technologischer Sicht könnten sich beide Funktionen ergänzen. Ein ferngesteuerter Zug benötigt eine zuverlässige Übertragung von Steuerbefehlen und Betriebsdaten. Gleichzeitig muss der Bediener die Umgebung des Fahrzeugs ausreichend beurteilen können. Zusätzliche Systeme zur Hinderniserkennung könnten dabei helfen, relevante Situationen hervorzuheben und die Wahrnehmung des Betriebsumfelds zu verbessern. Ob und wie sich solche Technologien kombinieren lassen, hängt von den technischen Schnittstellen, den Sicherheitsanforderungen und den jeweiligen Betriebsbedingungen ab. Auch wenn diese Entwicklung vom konkreten Projekt der Deutschen Bahn und Alstom zu unterscheiden ist, verdeutlicht sie den wachsenden Bedarf an fortschrittlicher Wahrnehmungstechnologie für die Modernisierung des Bahnbetriebs. Rail Vision positioniert sich mit spezialisierten Sensorsystemen in einem bestimmten Teilbereich dieses Technologiefelds.

Digitalisierung des Rangierbetriebs eröffnet neue Möglichkeiten

Die Fernsteuerungsdemonstration der Deutschen Bahn und Alstom zeigt, wie sich der Bahnbetrieb auch abseits der Hauptstrecken weiterentwickeln könnte. Insbesondere in Betriebswerken und Rangierbahnhöfen, in denen Fahrzeuge auf engem Raum bewegt werden, könnten digitale Steuerungs- und Wahrnehmungstechnologien neue Möglichkeiten für effizientere Betriebsabläufe schaffen. Für Rail Vision ergibt sich daraus eine nachvollziehbare technologische Verbindung. Anstatt eigene Fernsteuerungssysteme zu entwickeln, konzentriert sich das Unternehmen auf KI-gestützte Wahrnehmungssysteme, die Hindernisse erkennen und potenzielle Gefahren in Echtzeit identifizieren sollen. Mit TrackScout, YardFlow und YardFlow Flex adressiert Rail Vision unterschiedliche Einsatzbereiche im Schienenverkehr. Die Integration in die YardGUARD-Plattform von Railserve zeigt zudem, dass die Wahrnehmungstechnologie bereits Bestandteil einer kommerziell eingeführten Sicherheitslösung ist. Dies schafft eine Grundlage für eine mögliche breitere Nutzung in industriellen Fahrzeugflotten. Der übergeordnete Technologietrend ist dennoch klar erkennbar: Wenn Züge zunehmend aus der Ferne gesteuert oder durch automatisierte Verfahren bewegt werden, wird die zuverlässige Wahrnehmung ihrer Umgebung zu einer wichtigen technischen Voraussetzung. Während die Deutsche Bahn und Alstom demonstrieren, wie sich die Steuerung eines Zuges vom Führerstand in eine entfernte Betriebszentrale verlagern lässt, verbindet Rail Vision (ISIN: IL0011475949) die Wahrnehmung des Gleisumfelds in Echtzeit mit Technologien, die bei entsprechender Integration auch aktive Sicherheitseingriffe unterstützen können. Damit entwickelt das Unternehmen Lösungen, die künftig eine ergänzende Rolle beim Schutz des Gleisumfelds und bei der weiteren Digitalisierung des Bahnbetriebs spielen könnten.

Quellen

Alstom - Deutsche Bahn und Alstom testen Fernsteuerung einer S-Bahn im Betriebswerk, 29.01.2026

https://www.alstom.com/press-releases-news/2026/1/db-and-alstom-test-remote-driving-commuter-trains-depot-environment

Rail Vision - Integration der Hinderniserkennung in Railserves YardGUARD, 03.06.2026

https://ir.railvision.io/news-releases/news-release-details/rail-vision-technology-integrated-railserves-commercially

Rail Vision - Neue Produktnamen TrackScout und YardFlow Flex, 09.09.2026

https://ir.railvision.io/news-releases/news-release-details/rail-vision-introduces-trackscout-and-yardflow-flex-new-brand

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