China-Abhängigkeit bei Antimon: EU sucht neue Lieferanten - und Yugo Metals erkundet den Rohstoff vor Europas Haustür

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Europa sucht nach neuen Wegen, seine Versorgung mit kritischen Rohstoffen unabhängiger von China zu gestalten. Dabei rückt ausgerechnet Vietnam in den Mittelpunkt: Laut einer Reuters-Recherche vom 14. Oktober prüft die Europäische Union eine engere Zusammenarbeit mit dem südostasiatischen Land, um sich zusätzliche Lieferungen strategisch wichtiger Metalle zu sichern. Neben Wolfram und Seltenen Erden wird dabei ausdrücklich Antimon genannt - ein Rohstoff, der unter anderem für die Rüstungsindustrie von Bedeutung ist. Während Brüssel neue Partnerschaften in Asien anstrebt und die USA bereits den Aufbau eigener Antimonverarbeitung unterstützen, erkundet Yugo Metals (ISIN: AU0000404998) den kritischen Rohstoff in Bosnien-Herzegowina. Beim Golden-Hills-Projekt hat das australische Unternehmen in einzelnen Gesteinsproben bereits Spitzenwerte von bis zu 5,2 Prozent Antimon dokumentiert. Eine wirtschaftlich nachgewiesene Lagerstätte ist daraus bislang allerdings noch nicht entstanden.

EU sucht Alternativen zu chinesischen Rohstofflieferungen

Wie konkret die europäische Suche nach neuen Bezugsquellen inzwischen geworden ist, zeigen interne Dokumente der EU, die Reuters Mitte Oktober einsehen konnte. Darin wird eine engere Rohstoffpartnerschaft mit Vietnam angeregt, um die Abhängigkeit von China zu reduzieren und bestehende Lieferketten besser abzusichern. Vietnam verfügt über bedeutende Vorkommen verschiedener kritischer Rohstoffe, darunter Wolfram, Antimon, Wismut und Seltene Erden. Die bisherigen Rohstoffexporte in die EU konzentrieren sich insbesondere auf Wolfram und Antimon. Ein im Juni erstellter Bericht der EU-Vertretung in Hanoi empfiehlt deshalb, die vietnamesische Bergbau- und Verarbeitungsindustrie stärker zu unterstützen. Diskutiert werden unter anderem finanzielle Hilfen und technische Zusammenarbeit. Hintergrund ist auch die wachsende internationale Konkurrenz um verfügbare Rohstoffmengen. Die Dokumente belegen damit eine konkrete strategische Initiative, allerdings noch keinen neu abgeschlossenen Liefervertrag zwischen der EU und Vietnam.

Warum Antimon für Europa so wichtig ist

Antimon gehört zu den Rohstoffen, deren Bedeutung weit über klassische industrielle Anwendungen hinausgeht. Das Metall wird unter anderem in Flammschutzmitteln, Legierungen und bestimmten Anwendungen der Verteidigungsindustrie eingesetzt. Gerade die Verwendung in militärischen Lieferketten macht eine verlässliche Versorgung zunehmend zu einer strategischen Frage. China spielt auf dem internationalen Antimonmarkt eine dominierende Rolle und hat seine Exportkontrollen in den vergangenen Jahren verschärft. Für westliche Industriestaaten wächst damit der Anreiz, zusätzliche Förder- und Verarbeitungskapazitäten außerhalb Chinas aufzubauen. Die geplante Vertiefung der Zusammenarbeit mit Vietnam zeigt, dass Europa dabei nicht ausschließlich auf neue Rohstofffunde setzt, sondern auch bestehende Handelsbeziehungen und Verarbeitungskapazitäten stärker absichern möchte.

43,4 Millionen Dollar: Nova Minerals baut US-Antimonlieferkette auf

Wie weit entsprechende Bemühungen auf der anderen Seite des Atlantiks bereits reichen, verdeutlicht Nova Minerals (ISIN: AU000000NVA2). Das Unternehmen teilte am 8. Oktober mit, dass sämtliche wesentlichen Ausrüstungsteile für seine geplante Antimonverarbeitungs- und Raffinerieanlage am Standort Port MacKenzie in Alaska eingetroffen seien. Die Anlage soll Bestandteil einer vertikal integrierten amerikanischen Antimonlieferkette werden. Unterstützt wird das Vorhaben durch eine Förderzusage des US-Verteidigungsministeriums in Höhe von 43,4 Millionen US-Dollar. Laut Nova wurden während der jüngsten Feldsaison außerdem rund 100 Tonnen antimonhaltiges Erz gewonnen, die nach Fertigstellung der Anlage als erstes Ausgangsmaterial für die Verarbeitung dienen sollen. Der eigentliche Anlagenbau steht noch unter dem Vorbehalt der ausstehenden Genehmigungen. Nova zeigt damit, dass die strategische Bedeutung von Antimon inzwischen konkrete industrielle Investitionen auslöst.

Yugo erkundet Antimon in Bosnien-Herzegowina

Auch in Europa selbst gibt es geologische Ansatzpunkte für die Erkundung des kritischen Metalls. Yugo konzentriert sich unter anderem auf das vollständig unternehmenseigene Golden-Hills-Projekt in Bosnien-Herzegowina, das sich über rund 80 Quadratkilometer erstreckt und früher unter dem Namen Sinjakovo geführt wurde. Das Gebiet liegt innerhalb des Tethyanischen Metallgürtels und weist neben Goldmineralisierung auch antimonhaltige Strukturen auf. Laut der offiziellen Projektübersicht wurden in einzelnen Gesteinsproben Spitzenwerte von bis zu 5,2 Prozent Antimon festgestellt. Dabei handelt es sich um Oberflächenproben und nicht um Ergebnisse eines systematischen Antimon-Bohrprogramms. Die Werte zeigen somit das Vorkommen entsprechender Mineralisierung, erlauben aber noch keine Aussage über Größe, durchschnittlichen Gehalt oder wirtschaftliche Gewinnbarkeit eines möglichen Vorkommens.

Goldexploration liefert zusätzliche Ergebnisse

Golden Hills ist allerdings nicht ausschließlich ein Antimonprojekt. Im August veröffentlichte Yugo Ergebnisse seiner ersten Diamantkernbohrkampagne bei der Goldentdeckung Erak. Insgesamt wurden neun Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.057 Metern niedergebracht. Besonders auffällig war Bohrloch ERDD006 mit einem Abschnitt von 36,1 Metern und durchschnittlich 2,3 Gramm Gold je Tonne ab 51,8 Metern Tiefe. Darin enthalten waren drei Meter mit 14,5 Gramm Gold je Tonne, einschließlich eines Meters mit 42,5 Gramm. Die Ergebnisse stammen aus modernen Bohrungen und sind von den bisherigen Antimon-Oberflächenproben klar zu unterscheiden. Sie verdeutlichen zugleich, dass Yugo innerhalb seines Projektportfolios mehrere unterschiedliche Explorationsziele verfolgt. Eine definierte Gold- oder Antimonressource liegt bislang nicht vor.

Kurze Lieferwege allein reichen nicht aus

Die geografische Lage in Bosnien-Herzegowina könnte für die langfristige Betrachtung europäischer Rohstofflieferketten interessant sein. Im Gegensatz zu Vietnam befindet sich das Land in unmittelbarer Nachbarschaft zum EU-Binnenmarkt. Daraus ergibt sich jedoch noch kein automatischer wirtschaftlicher Vorteil für ein einzelnes Explorationsprojekt. Entscheidend sind zunächst belastbare geologische Daten, mögliche Ressourcengrößen, Genehmigungen und die Frage, ob sich eine wirtschaftlich tragfähige Förderung und Verarbeitung entwickeln lässt. Yugo steht bei Golden Hills weiterhin am Anfang dieses Prozesses. Weder besteht eine bestätigte Lieferbeziehung zur EU noch ist das Unternehmen Teil einer nachgewiesenen Antimonversorgungskette. Die aktuelle europäische Rohstoffdebatte liefert deshalb vor allem einen strategischen Rahmen, innerhalb dessen zusätzliche Explorationsergebnisse künftig an Bedeutung gewinnen könnten.

Fazit

Die neue Reuters-Recherche über Europas Annäherung an Vietnam zeigt, wie intensiv die EU inzwischen nach zusätzlichen Bezugsquellen für strategisch wichtige Rohstoffe sucht. Antimon steht dabei ausdrücklich auf der Agenda. Parallel macht Nova Minerals mit seiner geplanten Verarbeitung in Alaska deutlich, dass der Aufbau unabhängiger Lieferketten bereits konkrete industrielle Formen annimmt. Für Yugo ergibt sich daraus ein nachvollziehbarer Branchenbezug: Das Unternehmen erkundet in Bosnien-Herzegowina ein Projektgebiet, in dem neben Gold auch Antimonmineralisierung dokumentiert wurde. Die bislang veröffentlichten Spitzenwerte aus Gesteinsproben sind ein geologischer Hinweis, aber noch kein Nachweis einer wirtschaftlichen Lagerstätte. Ob Golden Hills langfristig eine Rolle innerhalb zusätzlicher europäischer Rohstofflieferketten spielen könnte, hängt deshalb von weiteren Explorationsarbeiten und belastbaren Ergebnissen ab. Genau darin liegt die nächste Entwicklungsaufgabe für Yugo Metals (ISIN: AU0000404998).

Quellen

Reuters - EU seeks closer Vietnam ties on critical minerals in China hedge, documents show, 14.10.2026

https://www.reuters.com/world/china/eu-seeks-closer-vietnam-ties-critical-minerals-china-hedge-documents-show-2026-10-14/

Reuters / MarketScreener - EU seeks closer Vietnam ties on critical minerals in China hedge, documents show, 14.10.2026

https://uk.marketscreener.com/news/eu-seeks-closer-vietnam-ties-on-critical-minerals-in-china-hedge-documents-show-ce785dd2db81ff23

Nova Minerals - Nova Minerals Progresses to Antimony Processing Plant Construction as 2026 Estelle Field Season Concludes, 08.10.2026

https://www.globenewswire.com/news-release/2026/10/08/3377072/0/en/nova-minerals-progresses-to-antimony-processing-plant-construction-as-2026-estelle-field-season-concludes.html

Nova Minerals - Originalveröffentlichung, SEC Exhibit 99.1, Oktober 2026

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1852551/000149315226046257/ex99-1.htm

Yugo Metals - Golden Hills (Sinjakovo, Jezero), offizielle Projektübersicht

https://www.yugometals.com/projects/sinjakovo

Yugo Metals - Yugo Advances Erak Discovery, 18.08.2026

https://www.irw-press.com/en/yugo-advances-erak-discovery/

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