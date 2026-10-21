19 Milliarden Dollar für kritische Rohstoffe: Die Weltbank legt nach - und Yugo Metals exploriert vor Europas Haustür

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Acht Länder machen bereits den Anfang

Wie dieser Ansatz praktisch aussehen soll, zeigte die Weltbank am 16. Oktober mit der Vorstellung erster Länderpartnerschaften. Argentinien, Bolivien, Ägypten, Indien, Kasachstan, Malawi, Mauretanien und Sambia haben entsprechende Entwicklungspläne auf den Weg gebracht. Sie umfassen unter anderem die Modernisierung von Genehmigungsverfahren, bessere geologische Daten, Investitionen in Energie- und Transportinfrastruktur sowie den Ausbau lokaler Verarbeitungskapazitäten. Indien strebt im Rahmen seiner Partnerschaft beispielsweise die Mobilisierung von fünf Milliarden US-Dollar bis 2031 an. Kasachstan verfolgt ein eigenes Investitionsziel von bis zu 20 Milliarden US-Dollar bis 2031. Diese länderspezifischen Zielgrößen dürfen nicht mit bereits zugesagten Weltbankmitteln gleichgesetzt werden. Sie verdeutlichen aber, welche Größenordnungen die internationale Rohstoffentwicklung inzwischen erreicht.

Auch JPMorgan verstärkt seine Rohstoffoffensive

Nicht nur Entwicklungsbanken beschäftigen sich intensiver mit strategischen Metallen. Der US-Finanzkonzern JPMorgan Chase (ISIN: US46625H1005) hat Mitte Oktober Andrew Frame mit der Leitung seiner Strategie für kritische Rohstoffe betraut. Der Bereich gehört zur bereits angekündigten Security and Resilience Initiative, mit der die Bank über einen Zeitraum von zehn Jahren Finanzierungen und Investitionen von insgesamt 1,5 Billionen US-Dollar in strategisch wichtige Industriezweige ermöglichen will. Dazu zählen neben kritischen Rohstoffen auch andere Bereiche der wirtschaftlichen und nationalen Sicherheit. Die Summe ist deshalb ausdrücklich kein ausschließlich für Bergbauprojekte vorgesehenes Budget. Die neue Personalentscheidung unterstreicht dennoch, dass Rohstoffförderung, Verarbeitung und Versorgungssicherheit inzwischen auch bei großen Finanzinstituten als eigenständige strategische Aufgaben behandelt werden.

Nova Minerals treibt Antimonverarbeitung in Alaska voran

Wie sich die politische und finanzielle Unterstützung auf Unternehmensebene auswirken kann, zeigt Nova Minerals (ISIN: AU000000NVA2). Das Unternehmen berichtete am 9. Oktober, dass sämtliche wesentlichen Anlagenteile für seine geplante Antimonverarbeitung und Raffinerie am Standort Port MacKenzie in Alaska eingetroffen seien. Damit rückt der Baubeginn näher, bleibt allerdings von den noch ausstehenden Genehmigungen abhängig. Unterstützt wird der Aufbau der amerikanischen Antimonlieferkette durch eine Förderzusage des US-Verteidigungsministeriums in Höhe von 43,4 Millionen US-Dollar. Nova verfolgt damit einen deutlich weiter fortgeschrittenen Entwicklungsansatz als ein reines Explorationsunternehmen. Die Entwicklung zeigt zugleich, dass strategische Rohstoffe zunehmend nicht nur hinsichtlich ihrer geologischen Verfügbarkeit betrachtet werden. Entscheidend ist auch, wo sie künftig verarbeitet und für industrielle Abnehmer verfügbar gemacht werden können.

Yugo erkundet Gold und Antimon in Bosnien-Herzegowina

In diesem internationalen Umfeld arbeitet Yugo an mehreren Explorationsprojekten im Tethyanischen Metallgürtel. Besonders relevant ist das vollständig unternehmenseigene Golden-Hills-Projekt in Bosnien-Herzegowina, das sich über rund 80 Quadratkilometer erstreckt. Dort hat das Unternehmen neben Goldmineralisierung auch Antimon nachgewiesen. Die Projektunterlagen nennen Spitzenwerte von bis zu 5,2 Prozent Antimon in Gesteinsproben. Dabei handelt es sich ausdrücklich um einzelne Oberflächenproben und nicht um einen durchschnittlichen Gehalt einer Lagerstätte. Hinzu kommt eine Goldanomalie in Bodenproben, die sich über rund vier Kilometer erstreckt. Bei der Goldentdeckung Erak veröffentlichte Yugo im August zudem moderne Diamantbohrergebnisse, darunter 36,1 Meter mit durchschnittlich 2,3 Gramm Gold je Tonne. Das Unternehmen verfügt damit über mehrere geologische Ansatzpunkte, befindet sich aber weiterhin in einem frühen Explorationsstadium. Eine definierte Antimon- oder Goldressource liegt bislang nicht vor.

Bei Petrovo stehen weitere Explorationsarbeiten an

Neben Golden Hills verfolgt Yugo mit dem St-Nicholas-Projekt einen eigenständigen Nickel-Explorationsansatz. Anfang Oktober meldete das Unternehmen, für das Petrovo-Konzessionsgebiet eine sechsjährige Landzugangs- und Pachtvereinbarung abgeschlossen zu haben. Die Vereinbarung umfasst 18.227 Quadratmeter und deckt unter anderem die vorgesehenen Bohrstandorte sowie wichtige Bereiche historischer Bohrungen ab. Im Mittelpunkt steht ein aus dem Jahr 1969 dokumentierter Abschnitt von 5,1 Metern mit 6,6 Prozent Nickel ab 57,9 Metern Tiefe. Yugo plant zunächst geophysikalische Untersuchungen und anschließend Bestätigungsbohrungen, um die historischen Daten zu überprüfen. Der Bohrbeginn ist für das vierte Quartal 2026 vorgesehen und steht unter dem Vorbehalt der erforderlichen Genehmigungen. Die historischen Ergebnisse stellen weder einen aktuellen Bohrnachweis noch eine definierte Nickelressource dar. Sie liefern vielmehr einen konkreten Ausgangspunkt für die nächsten Explorationsschritte.

Fazit

Die geplante Verfünffachung der Weltbankunterstützung auf 19 Milliarden US-Dollar zeigt, wie stark die Entwicklung kritischer Rohstoffe inzwischen auf internationaler Ebene priorisiert wird. Die neue Rohstoffstrategie von JPMorgan und die Fortschritte von Nova Minerals verdeutlichen, dass neben Regierungen auch Finanzinstitute und Unternehmen den Aufbau zusätzlicher Lieferketten vorantreiben. Für Yugo ergibt sich daraus ein relevantes Branchenumfeld, ohne dass damit bereits eine Finanzierung oder Kooperation mit einer der genannten Institutionen verbunden wäre. Entscheidend bleibt die operative Entwicklung der eigenen Projekte: Golden Hills bietet dokumentierte Gold- und Antimonmineralisierung, während bei Petrovo die Überprüfung historischer Nickelabschnitte vorbereitet wird. Ob daraus wirtschaftlich tragfähige Rohstoffvorkommen entstehen können, müssen weitere Bohrungen und technische Untersuchungen erst zeigen. Die zunehmende internationale Aufmerksamkeit für kritische Metalle liefert damit den übergeordneten Rahmen für die nächsten Explorationsschritte von Yugo Metals (ISIN: AU0000404998)

Quellen

Weltbank - Eight Countries Launch Plans to Turn Mineral Resources into Jobs and Economic Growth, 16.10.2026

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2026/10/16/metals-minerals-country-compacts-launch

Weltbank - Remarks by World Bank Group President Ajay Banga at the 2026 Annual Meetings Plenary, 16.10.2026

https://www.worldbank.org/en/news/speech/2026/10/16/remarks-by-world-bank-group-president-ajay-banga-at-the-2026-annual-meetings-plena

Reuters - World Bank's Banga sets goal of quintupling critical minerals financing in five years, 16.10.2026

https://www.reuters.com/business/finance/world-banks-banga-sets-goal-quintupling-critical-minerals-financing-five-years-2026-10-16

The National - JP Morgan deepens critical minerals push, 16.10.2026

https://www.thenationalnews.com/business/banking/2026/10/16/jp-morgan-critical-minerals

Nova Minerals - Nova Minerals Progresses to Antimony Processing Plant Construction as 2026 Estelle Field Season Concludes, 09.10.2026 (ASX)

https://www.marketindex.com.au/asx/nva/announcements/antimony-plant-progresses-as-estelle-field-season-concludesl-3A703689

Nova Minerals - Nova Minerals Progresses to Antimony Processing Plant Construction as 2026 Estelle Field Season Concludes, 08.10.2026 (US-Veröffentlichung)

https://www.globenewswire.com/fr/news-release/2026/10/08/3377072/0/en/nova-minerals-progresses-to-antimony-processing-plant-construction-as-2026-estelle-field-season-concludes.html

Yugo Metals - Golden Hills (Sinjakovo, Jezero), offizielle Projektübersicht

https://www.yugometals.com/projects/sinjakovo

Yugo Metals - Yugo Advances Erak Discovery, 18.08.2026