Wheaton Precious Metals steigert Umsatz um 62 Prozent - Yugo Metals untersucht Silbervorkommen mit bis zu 220 Gramm je Tonne in Europa

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Der internationale Edelmetallkonzern Wheaton Precious Metals (ISIN: CA9628791027) hat zum Ende der vergangenen Woche starke Geschäftszahlen veröffentlicht. Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 62 Prozent auf rund 772 Millionen US-Dollar. Der Nettogewinn erreichte 410 Millionen US-Dollar, während der operative Cashflow auf 645 Millionen US-Dollar zunahm. Bemerkenswert ist dabei die Bedeutung von Silber: Das Edelmetall machte im dritten Quartal rund 46 Prozent des Konzernumsatzes aus. Während Wheaton über langfristige Abnahmeverträge bereits an der Produktion bestehender Bergwerke beteiligt ist, untersucht Yugo Metals (ISIN: AU0000404998) in Bosnien-Herzegowina ein Gold-Silber-Blei-System, das sich noch in einer frühen Explorationsphase befindet. Bei seinem Monte-Projekt wurden in früheren Oberflächenuntersuchungen Silbergehalte von bis zu 220 Gramm je Tonne festgestellt. Ein erstes Diamantbohrprogramm soll nun klären, ob sich die an der Oberfläche identifizierte Mineralisierung auch in der Tiefe fortsetzt.

Wheaton meldet 772 Millionen Dollar Umsatz in nur drei Monaten

Die am 5. November in Nordamerika und am 6. November über die Londoner Börse veröffentlichten Quartalszahlen unterstreichen die wirtschaftliche Bedeutung des Edelmetallgeschäfts. Wheaton Precious Metals erwirtschaftete im dritten Quartal 2026 einen Umsatz von 771,7 Millionen US-Dollar, verglichen mit 476,3 Millionen US-Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der ausgewiesene Nettogewinn stieg von 367,2 Millionen auf 410,2 Millionen US-Dollar. Noch deutlicher fiel das Wachstum beim operativen Cashflow aus, der um rund 68 Prozent auf 644,9 Millionen US-Dollar zunahm. In den ersten neun Monaten des Jahres erzielte das Unternehmen einen Rekordumsatz von rund 2,6 Milliarden US-Dollar und einen Nettogewinn von 1,54 Milliarden US-Dollar. Die Zahlen zeigen, welche finanziellen Dimensionen das Geschäft mit Gold und Silber bei einem etablierten Edelmetallunternehmen erreichen kann. Allerdings profitiert Wheaton von einem besonderen Geschäftsmodell, das sich von der klassischen Exploration und dem Betrieb eigener Minen unterscheidet.

Silber liefert fast die Hälfte des Konzernumsatzes

Wheaton gehört zu den weltweit bekannten Unternehmen im sogenannten Precious-Metals-Streaming. Dabei stellt der Konzern Bergbaugesellschaften Kapital zur Verfügung und erhält im Gegenzug vertraglich vereinbarte Ansprüche auf einen Teil der künftigen Edelmetallproduktion zu festgelegten Bedingungen. Anders als ein klassischer Minenbetreiber führt Wheaton die entsprechenden Bergwerke in der Regel nicht selbst. Das Unternehmen verfügt nach eigenen Angaben über Streaming- und Royalty-Vereinbarungen, die insgesamt 57 Bergbauanlagen und Projekte betreffen, darunter 22 produzierende Minen. Im dritten Quartal entfielen rund 51 Prozent des Umsatzes auf Gold und 46 Prozent auf Silber. Die übrigen Erlöse stammten überwiegend aus Kobalt und Palladium. Der Silberanteil ist damit keineswegs eine untergeordnete Ergänzung des Goldgeschäfts. Ein wichtiger Bestandteil der Wachstumsstrategie ist zudem eine Vereinbarung mit dem Bergbaukonzern BHP, durch die Wheaton Ansprüche auf einen Teil der Silberproduktion der Antamina-Mine in Peru erworben hat.

BHP und Antamina zeigen die wirtschaftliche Rolle von Silber

Die Beteiligung an der Silberproduktion von Antamina verdeutlicht eine Besonderheit des Edelmetallmarktes. Silber wird häufig nicht ausschließlich in eigenständigen Silberminen gewonnen, sondern entsteht auch als Nebenprodukt beim Abbau anderer Metalle. Antamina ist vor allem als bedeutende Kupfer- und Zinkmine bekannt. Für Wheaton sind die dort anfallenden Silbermengen dennoch wirtschaftlich interessant, weil sie über eine entsprechende Streaming-Vereinbarung erworben werden können. Nach Angaben des Unternehmens trug die im Jahr 2025 abgeschlossene Vereinbarung mit BHP wesentlich zum Anstieg der zurechenbaren Edelmetallproduktion im dritten Quartal 2026 bei. Insgesamt erreichte Wheaton eine zurechenbare Produktion von rund 231.000 Unzen Goldäquivalent, etwa 13 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Die Entwicklung verdeutlicht, dass Silber innerhalb komplexer polymetallischer Lagerstätten einen eigenständigen wirtschaftlichen Wert besitzen kann. Ob und in welchem Umfang sich ein solcher Wert tatsächlich realisieren lässt, hängt jedoch immer von der konkreten Lagerstätte, ihrer Metallurgie und den Kosten der Gewinnung ab.

Yugo untersucht Gold-Silber-Blei-Mineralisierung in Bosnien

Einen geologisch verwandten, aber wesentlich früheren Entwicklungsansatz verfolgt Yugo bei seinem Monte-Projekt in Bosnien-Herzegowina. Das Projekt umfasst das Konzessionsgebiet Cajnice mit einer Fläche von rund 49,5 Quadratkilometern. Dort untersucht das Unternehmen unter anderem die Prospektionsgebiete Majdan und Pisonica. In früheren Oberflächenuntersuchungen wurden nach Unternehmensangaben Gesteinsproben mit Goldgehalten von bis zu 1,9 Gramm je Tonne, Silbergehalten von bis zu 220 Gramm je Tonne und Bleigehalten von bis zu 13,6 Prozent festgestellt. Die Werte beschreiben einzelne Untersuchungsergebnisse und dürfen nicht als durchschnittlicher Metallgehalt des gesamten Projektgebiets verstanden werden. Auch ist damit noch nicht nachgewiesen, dass die jeweiligen Höchstgehalte gemeinsam in einem zusammenhängenden, wirtschaftlich nutzbaren Erzabschnitt auftreten. Die mineralisierten Bereiche befinden sich nach den bisherigen geologischen Untersuchungen in verkieselten Sedimentgesteinen in der Nähe magmatischer Intrusionen. Für Yugo stellt sich nun die Frage, wie weit diese Strukturen in die Tiefe reichen und ob sie dort weitere Mineralisierung enthalten.

Erstes Diamantbohrprogramm bei Monte angelaufen

Am 26. August 2026 meldete Yugo den Beginn eines ersten Diamantbohrprogramms im Cajnice-Gebiet. Vorgesehen waren zunächst vier Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von rund 600 Metern. Die Arbeiten konzentrieren sich auf die Bereiche Majdan und Pisonica, in denen die zuvor identifizierten mineralisierten Gesteinsaufschlüsse genauer untersucht werden sollen. Der Quartalsbericht vom 29. Oktober bestätigte den Beginn des Programms im August und kündigte weitere Informationen zu den Bohrarbeiten für das folgende Quartal an. Ziel ist es, die mögliche Fortsetzung der Gold-Silber-Blei-Mineralisierung unterhalb der bekannten Oberflächenaufschlüsse zu überprüfen. Zusätzliche Bohrungen sollen nach Unternehmensangaben von den Ergebnissen der ersten Untersuchungskampagne abhängen. Die bislang veröffentlichten Oberflächenwerte von bis zu 220 Gramm Silber je Tonne sind deshalb noch keine bestätigten Bohrabschnitte. Erst die Analyse neuer Bohrkerne kann zeigen, ob sich entsprechende Metallgehalte auch unterhalb der Oberfläche nachweisen lassen und welche Mächtigkeit mögliche mineralisierte Zonen besitzen.

Warum die nächsten Bohrergebnisse entscheidend sind

Für die Bewertung eines frühen Explorationsprojekts ist nicht allein die Höhe einzelner Metallgehalte ausschlaggebend. Entscheidend ist auch, ob sich die Mineralisierung über größere Entfernungen fortsetzt, welche Mächtigkeit sie erreicht und wie gleichmäßig die verschiedenen Metalle verteilt sind. Gerade bei polymetallischen Vorkommen müssen zudem die mineralogischen Eigenschaften und die mögliche technische Trennung der einzelnen Rohstoffe untersucht werden. Ein hoher Silbergehalt in einer Oberflächenprobe lässt daher noch keine Aussage darüber zu, welche Silbermenge sich später möglicherweise gewinnen ließe. Ebenso wenig kann daraus bereits eine Wirtschaftlichkeitsberechnung abgeleitet werden. Bei Monte steht Yugo noch vor diesen grundlegenden Untersuchungen. Eine veröffentlichte Mineralressource liegt für das Projekt bislang nicht vor. Die Ergebnisse des ersten Diamantbohrprogramms sollen deshalb zunächst zusätzliche geologische Informationen liefern, auf deren Grundlage über mögliche weitere Explorationsarbeiten entschieden werden kann.

Zwei unterschiedliche Geschäftsmodelle im Edelmetallsektor

Der Vergleich zwischen Wheaton und Yugo verdeutlicht die verschiedenen Wege, auf denen Unternehmen im Edelmetallsektor tätig sind. Wheaton investiert über langfristige Verträge in Produktionsansprüche an bestehenden oder in Entwicklung befindlichen Bergbauprojekten. Das Unternehmen verfügt damit über ein Portfolio vertraglich abgesicherter Rohstofflieferungen, trägt jedoch weiterhin Risiken durch die operative Entwicklung seiner Vertragspartner. Yugo arbeitet dagegen an der Identifizierung und Untersuchung mineralisierter Gesteinssysteme. Sein wirtschaftlicher Erfolg hängt zunächst davon ab, ob aus den bisherigen Explorationshinweisen belastbare geologische Ergebnisse entstehen. Dass Silber bei Wheaton einen erheblichen Umsatzanteil erreicht, belegt die wirtschaftliche Bedeutung des Metalls innerhalb eines etablierten Geschäftsmodells. Daraus lässt sich allerdings weder eine Bewertung des Monte-Projekts noch ein mögliches Interesse von Wheaton oder BHP an Yugos Aktivitäten ableiten. Eine geschäftliche Verbindung zwischen den genannten Unternehmen ist nicht belegt.

Fazit

Wheaton Precious Metals hat mit seinem jüngsten Quartalsbericht gezeigt, dass Silber neben Gold einen erheblichen Beitrag zum Geschäft eines international etablierten Edelmetallunternehmens leisten kann. Der Umsatzanstieg von 62 Prozent und der hohe Silberanteil am Konzernumsatz machen deutlich, welche Rolle das Metall im bestehenden Streaming-Portfolio spielt. Bei Yugo liegt der Schwerpunkt dagegen auf der Frage, ob sich die bislang an der Oberfläche identifizierte Gold-Silber-Blei-Mineralisierung im Monte-Projekt auch durch Bohrungen bestätigen lässt. Die früher gemeldeten Silbergehalte von bis zu 220 Gramm je Tonne sind ein Explorationshinweis, aber noch kein Nachweis für eine wirtschaftlich gewinnbare Lagerstätte. Mit dem im August begonnenen Diamantbohrprogramm wurde ein erster Schritt zur Untersuchung der tieferen Gesteinsstrukturen eingeleitet. Weitere Ergebnisse müssen zeigen, ob zusätzliche Bohrungen sinnvoll sind und sich das geologische Potenzial genauer eingrenzen lässt. Damit steht bei Yugo Metals (ISIN: AU0000404998) zunächst die Überprüfung der mineralisierten Strukturen im Mittelpunkt.

Quellen

Wheaton Precious Metals - Wheaton Precious Metals Announces Third Quarter 2026 Results and Record Year-to-Date Production, Sales Volume, Revenue, Earnings and Cash Flow, 05.11.2026

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1323404/000119312526450320/d152875dex991.htm

Wheaton Precious Metals - Third Quarter 2026 Management's Discussion and Analysis, November 2026

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1323404/000119312526450320/d152875dex992.htm

London Stock Exchange - Wheaton Precious Metals Q3 2026 Results, 06.11.2026

https://www.londonstockexchange.com/en/news/article/WPM/q3-2026-results/dede-73-51-41-36-4eb698

Yugo Metals - Quarterly Activities/Appendix 5B Cash Flow Report, 29.10.2026

https://financialfilings.com/filings/yugo-metals-limited/interim-quarterly-report/2026/74875381/

Yugo Metals - Board Site Visit & Commencement of Drilling at Cajnice, 26.08.2026

https://www.marketindex.com.au/asx/yug/announcements/board-site-visit-commencement-of-drilling-at-cajnice-6A1340295

Yugo Metals - Annual Report 2026, 30.09.2026

https://financialfilings.com/filings/yugo-metals-limited/annual-report/2026/64425793/

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