6,1 Milliarden Euro für die Ukraine-Verteidigung: Warum Patriot-Raketen den Blick auf Antimon und Yugo Metals lenken

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Die Europäische Kommission hat am 11. September zusätzliche 6,1 Milliarden Euro für die Verteidigung der Ukraine genehmigt. Das Paket umfasst Luft- und Raketenabwehr, Munition, Drohnen und elektronische Kriegsführung. Es ermöglicht ausdrücklich auch die Beschaffung amerikanischer PAC-3-Abfangraketen für Patriot-Systeme.

Damit erhält die von Lockheed Martin (ISIN: US5398301094) produzierte Raketenfamilie einen weiteren europäischen Beschaffungsimpuls. Die gesamte Summe ist allerdings für unterschiedliche Verteidigungsprodukte vorgesehen. Ein gesonderter Betrag für Patriot-Raketen wird in der Mitteilung nicht genannt.

Für Anleger reicht die Bedeutung solcher Entscheidungen über die Hersteller fertiger Waffensysteme hinaus. Denn zusätzliche Aufträge werfen eine industrielle Frage auf: Können auch die vorgelagerten Lieferketten mithalten?

Geld allein schafft keine Rohstoffversorgung

Die Kommission benennt die Herausforderung selbst: Entscheidend sei die schnelle Verfügbarkeit kritischer Produkte in ausreichenden Mengen. Bestehende Bestände sollen mobilisiert, Aufträge priorisiert und Produktionskapazitäten ausgeweitet werden.

Dafür benötigen Unternehmen neben Fabriken, Fachkräften und Elektronik auch verlässliche Materialquellen. Während Beschaffungsbudgets kurzfristig beschlossen werden können, dauert die Entwicklung neuer Bergbau- und Verarbeitungskapazitäten häufig Jahre.

Antimon verdeutlicht diese zeitliche Lücke. Seine Verbindungen werden unter anderem in Flammschutzmitteln und Batterietechnologien eingesetzt. Antimontrisulfid besitzt zudem Bedeutung für bestimmte militärische Zündmittel.

Aus dem europäischen Finanzierungspaket lässt sich kein konkreter Antimonverbrauch ableiten. Es zeigt jedoch den Ausbau der Verteidigungsbeschaffung. Wie ernst die Rohstoffseite inzwischen genommen wird, lässt sich an einem eigenständigen amerikanischen Projekt beobachten.

Perpetua entwickelt die Verarbeitung gleich mit

Perpetua Resources (ISIN: CA7142661031), die US Army und das Idaho National Laboratory haben im Juli eine modulare Pilotanlage eröffnet. Sie soll anhand von Material aus dem Stibnite-Goldprojekt demonstrieren, wie hochwertiges Antimontrisulfid für spezialisierte militärische und industrielle Anwendungen hergestellt werden kann.

Der Ansatz reicht damit vom Vorkommen bis zur Verarbeitung. Ein antimonhaltiges Gestein allein genügt nicht: Das Material muss gewonnen, aufbereitet und in einer Qualität bereitgestellt werden, die den Anforderungen der Abnehmer entspricht.

Für Europa entsteht daraus eine langfristige Aufgabe. Zusätzliche Bezugsquellen müssen frühzeitig untersucht werden, wenn sie später einen Beitrag zur Versorgung leisten sollen.

Yugo untersucht ein Gold-Antimon-System in Bosnien

Hier bietet Yugo Metals (ISIN: AU0000404998) einen europäischen Explorationsansatz. Das Unternehmen untersucht in Bosnien und Herzegowina unter anderem Sinjakovo, das inzwischen zum Projektgebiet Golden Hills zählt. Gold, Antimon, Silber und Kupfer gehören dort zu den Zielmetallen.

Am Erak-Ziel meldete Yugo im August einen Bohrabschnitt von 36,1 Metern mit durchschnittlich 2,3 Gramm Gold je Tonne. Darin enthalten waren drei Meter mit 14,5 Gramm Gold je Tonne. Nach Unternehmensangaben entspricht der breitere Abschnitt einer wahren Mächtigkeit von rund 34 Metern.

Diese Ergebnisse geben der weiteren Exploration einen konkreten Ansatzpunkt. Zugleich bleibt zu untersuchen, welche wirtschaftliche Bedeutung Antimon innerhalb des polymetallischen Systems besitzt.

Der mögliche Reiz liegt damit in mehreren Rohstoffen innerhalb eines Projektgebiets. Die Goldresultate liefern bereits quantifizierte Explorationsergebnisse; ein wirtschaftlich gewinnbares Antimonvorkommen ist damit noch nicht nachgewiesen.

Fazit

Das europäische Paket über 6,1 Milliarden Euro zeigt, wie konkret der Ausbau der Verteidigungsbeschaffung inzwischen finanziert wird. Die Einbeziehung von PAC-3-Raketen verbindet diesen europäischen Impuls mit einem bekannten amerikanischen Waffensystem. Parallel verdeutlicht Perpetuas Pilotanlage, dass belastbare Verteidigungslieferketten auch spezialisierte Rohstoffverarbeitung benötigen.

Yugo Metals steht deutlich früher in dieser Entwicklung. Sinjakovo bietet einen Explorationsansatz mit Gold und Antimon in geografischer Nähe zur europäischen Industrie. Die gemeldeten Goldabschnitte rechtfertigen weitere Untersuchungen und schaffen die Möglichkeit, das Zusammenspiel der Metalle besser zu verstehen.

Eine definierte Antimonressource oder eine Lieferbeziehung zum Patriot-Programm ist bislang nicht belegt. Ebenso ergibt sich aus dem EU-Paket keine Finanzierung für Yugo. Anleger sollten weitere Bohrergebnisse, die Kontinuität der Mineralisierung und spätere metallurgische Untersuchungen verfolgen. Genehmigungen und Finanzierung bleiben ebenfalls entscheidend.

Für Yugo liegt die Chance darin, aus geologischen Hinweisen ein belastbar bewertetes Projekt zu entwickeln. Der Bedarf an sicheren Lieferketten gibt dieser Arbeit zusätzliche industrielle Relevanz.

Quellen

https://www.eeas.europa.eu/delegations/ukraine/commission-approves-eur61-billion-support-ukraines-air-and-missile-defence-and-other-defence-needs_en eeas.europa.eu

https://www.investors.perpetuaresources.com/investors/news/perpetua-resources-inl-launch-pilot-plant Corporate

https://www.onvista.de/news/2026/08-18-irw-news-yugo-metals-limited-yugo-bringt-die-entdeckung-erak-voran-0-10-26543984 onvista

https://www.yugometals.com/ Critical Metals Exploration in Europe

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