Amerika will seine Rohstoffversorgung absichern - woher bekommt Europa sein Antimon?

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Die USA wollen ihre militärische Widerstandsfähigkeit neu organisieren. Mit dem am 30. September angekündigten Programm FORTRESS America sollen Militärstandorte besser gegen Störungen geschützt, unabhängige Energieversorgung aufgebaut und kritische Lieferketten ins eigene Land zurückgeholt werden.

Dahinter steht eine grundlegende Sicherheitsfrage: Wie einsatzfähig bleibt eine Armee, wenn wichtige Materialien und Vorprodukte aus dem Ausland ausbleiben?

Für Europa ist diese Frage ebenfalls relevant. Steigende Verteidigungsausgaben ermöglichen neue Aufträge. Sie schaffen jedoch nicht automatisch zusätzliche Rohstoffquellen. Antimon zeigt besonders deutlich, warum industrielle Aufrüstung und Versorgungssicherheit zusammengehören.

Ein Spezialmetall mit militärischer Bedeutung

Antimon wird unter anderem in Flammschutzmitteln, Batterien und Legierungen eingesetzt. Antimontrisulfid besitzt zudem Bedeutung für bestimmte militärische Zündmittel.

Damit verbindet das Metall zivile Industrie und Verteidigung. Entscheidend ist nicht allein, ob Antimon verfügbar ist, sondern auch, ob geeignete Vorprodukte zuverlässig hergestellt und geliefert werden können.

FORTRESS America ist kein ausschließliches Antimonprogramm. Die Initiative behandelt die Widerstandsfähigkeit militärischer Infrastruktur und Lieferketten insgesamt. Sie unterstreicht jedoch, dass die Versorgung mit kritischen Materialien inzwischen zum Kern der amerikanischen Sicherheitsplanung gehört.

Für europäische Anleger stellt sich damit eine langfristige Frage: Welche Projekte könnten zusätzliche Rohstoffquellen näher an Europas industrieller Basis erschließen?

Die USA arbeiten bereits an einer Antimon-Lieferkette

Ein konkretes Beispiel liefert Perpetua Resources (ISIN: CA7142661031). Das Unternehmen entwickelt das Stibnite-Gold-Antimon-Projekt in Idaho und arbeitet gemeinsam mit der US Army und dem Idaho National Laboratory an einer heimischen Antimontrisulfid-Lieferkette.

Eine gestartete Pilotanlage soll die technische Entwicklung unterstützen. Nach Unternehmensangaben erhielt Perpetua seit 2022 mehr als 87 Millionen US-Dollar an Förderzusagen von US-Verteidigungsstellen und der Army.

Das zeigt, wie weit Versorgungssicherheit über die Entdeckung eines Vorkommens hinausreicht. Erforderlich sind auch Verarbeitungskapazitäten, technische Nachweise und Materialien, die industrielle Anforderungen erfüllen.

Neue Minen und solche Verarbeitungsketten benötigen Jahre. Genau deshalb beginnt die Suche nach alternativen Quellen lange vor einer möglichen Produktion.

Yugo untersucht Gold und Antimon in Bosnien

Eine dieser Explorationsregionen liegt in Bosnien und Herzegowina. Dort untersucht Yugo Metals Ltd. (ISIN: AU0000404998) beim Sinjakovo-Projekt ein polymetallisches System mit Gold, Silber, Kupfer und Antimon.

Nach Unternehmensangaben erreichten einzelne Gesteinsproben bis zu 4,5 Prozent Antimon. Auch in Bohrungen wurde das Metall nachgewiesen: Am Erak-Ziel meldete Yugo vier Meter mit 0,25 Prozent Antimon, zusammen mit Gold, Silber und Kupfer.

Die auffälligsten jüngeren Bohrergebnisse betreffen bislang Gold. Yugo berichtete über 36,1 Meter mit durchschnittlich 2,3 Gramm Gold je Tonne, darunter drei Meter mit 14,5 Gramm und ein Meter mit 42,5 Gramm je Tonne.

Sinjakovo bietet damit mehrere Untersuchungsschwerpunkte. Neben der weiteren Abgrenzung der Goldmineralisierung bleibt offen, welche Bedeutung Antimon innerhalb des Systems besitzt.

Eine definierte Antimonressource besteht bislang nicht. Einzelne Spitzenwerte belegen weder die Größe einer Lagerstätte noch ihre wirtschaftliche Gewinnbarkeit. Weitere Bohrungen müssen Ausdehnung und Kontinuität klären.

Fazit

FORTRESS America verdeutlicht, wie eng militärische Widerstandsfähigkeit und industrielle Versorgung inzwischen miteinander verbunden sind. Die USA wollen kritische Lieferketten im eigenen Land absichern. Für Europa bleibt damit die Aufgabe, ebenfalls belastbare Bezugsquellen und Verarbeitungskapazitäten zu entwickeln.

Yugo Metals bietet einen frühen Explorationsansatz in Bosnien. Bei Sinjakovo wurde Antimon innerhalb eines goldhaltigen Systems nachgewiesen. Das verleiht dem Projekt einen zusätzlichen strategischen Untersuchungsschwerpunkt, ohne bereits eine wirtschaftlich relevante Antimonlagerstätte zu belegen. Eine Verbindung zu FORTRESS America, US-Fördermitteln oder militärischen Abnehmern ist nicht bekannt.

Für Anleger zählen nun geologische Ergebnisse. Weitere Bohrungen müssen zeigen, wie zusammenhängend die Mineralisierung ist. Danach bleiben Ressourcendefinition, metallurgische Untersuchungen, Genehmigungen und Finanzierung wesentliche Hürden. Die Nähe zu Europa allein ersetzt keinen dieser Nachweise.

Die politische Bedeutung sicherer Rohstoffversorgung wächst. Ob Sinjakovo künftig dazu beitragen kann, muss Yugo im Boden und anschließend technisch beweisen.

Quellen

https://asx.api.cmfyapp.com/asx-research/1.0/file/2924-03144667-6A1347819&v=undefined

https://www.army.mil/article/295897/hegseth_delivers_state_of_the_force_address_outlines_series_of_new_initiatives

https://yugometals.com/de/projects/sinjakovo

https://www.investors.perpetuaresources.com/investors/news/perpetua-resources-inl-launch-pilot-plant

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