EU wählt 46 neue Rohstoffprojekte aus - während Yugo Metals historische Nickel-Funde überprüfen will

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Europa beschleunigt den Aufbau eigener Rohstofflieferketten. Am 9. Oktober hat die EU-Kommission 46 weitere strategische Projekte in 16 Mitgliedstaaten ausgewählt. Allein zwölf der neuen Vorhaben betreffen Nickel - einen Rohstoff, dessen Versorgung zunehmend auch zum geopolitischen Thema wird. Wie angespannt die Lage ist, zeigt der Streit um das brasilianische Nickelgeschäft von Anglo American (ISIN: GB00BTK05J60): Die geplante Übernahme durch den chinesischen Rohstoffkonzern MMG stößt in Brüssel auf wettbewerbsrechtliche Bedenken. Während die großen Bergbaukonzerne um bestehende Produktionskapazitäten verhandeln, bereitet Yugo Metals (ISIN: AU0000404998) in Bosnien-Herzegowina die Überprüfung eines historischen Nickelvorkommens vor. Das Unternehmen hat Anfang Oktober den Zugang zu den geplanten Bohrstellen bei Petrovo gesichert. Dort lieferten Bohrungen aus dem Jahr 1969 unter anderem 5,1 Meter mit 6,6 Prozent Nickel. Ob sich diese historischen Ergebnisse bestätigen lassen, sollen nun erstmals neue Yugo-Bohrungen zeigen.

46 neue Projekte: Europa will mehr eigene Rohstoffe

Die Europäische Kommission hat mit ihrer Entscheidung vom 9. Oktober die zweite Auswahlrunde strategischer Projekte im Rahmen des Critical Raw Materials Act abgeschlossen. Die 46 Vorhaben verteilen sich auf 16 EU-Mitgliedstaaten und umfassen Bergbau, Verarbeitung, Recycling sowie integrierte Projekte. Besonders auffällig ist die Bedeutung von Batterierohstoffen: Zwölf Projekte betreffen Nickel, zehn Kobalt und sieben Lithium. Die EU verfolgt damit konkrete Ziele für 2030. Mindestens zehn Prozent ihres jährlichen Bedarfs an strategischen Rohstoffen sollen durch eigene Förderung gedeckt werden, 40 Prozent durch Verarbeitung innerhalb der EU und 25 Prozent durch Recycling. Die Einstufung als strategisches Projekt soll Genehmigungsverfahren erleichtern und den Zugang zu Finanzierung verbessern. Eine automatische Förderzusage ist damit allerdings nicht verbunden.

Warum Nickel plötzlich zur politischen Frage wird

Wie stark Rohstoffe inzwischen in geopolitische Entscheidungen hineinspielen, zeigt der aktuelle Streit um das brasilianische Nickelgeschäft von Anglo American. Der chinesische Konzern MMG will die entsprechenden Aktivitäten für rund 500 Millionen US-Dollar übernehmen. Die EU-Kommission prüft den Deal jedoch kritisch, weil sie mögliche Auswirkungen auf die Versorgung europäischer Edelstahlhersteller befürchtet. MMG weist diese Bedenken zurück und argumentiert, dass wichtige Marktinformationen nicht ausreichend berücksichtigt worden seien. Der Fall zeigt, dass Brüssel inzwischen nicht nur die Erschließung neuer Rohstoffquellen verfolgt, sondern auch bestehende Lieferströme und Eigentümerstrukturen genauer betrachtet. Nickel ist damit längst mehr als eine Frage des jeweiligen Weltmarktpreises.

Indonesien baut seine Stellung weiter aus

Parallel setzt Indonesien seinen eigenen Industriekurs fort. Präsident Prabowo Subianto eröffnete am 8. Oktober neue Industrieprojekte rund um Nickel, Batterien, Aluminium und erneuerbare Energien. Vier unmittelbar gestartete Vorhaben repräsentieren Investitionen von insgesamt rund 3,4 Milliarden US-Dollar. Das Land verfügt über die weltweit größten Nickelreserven und hat sich durch das 2020 eingeführte Exportverbot für unverarbeitetes Nickelerz zu einem führenden Standort für die Weiterverarbeitung entwickelt. Chinesische Unternehmen spielen bei diesem Ausbau eine wichtige Rolle. Für Europa entsteht daraus eine doppelte Herausforderung: Einerseits bleibt der globale Nickelmarkt von Überkapazitäten und Preisdruck geprägt. Andererseits möchte die EU ihre strategische Abhängigkeit von wenigen außereuropäischen Lieferketten reduzieren.

Yugo sichert sich Zugang zu historischem Nickelgebiet

Vor diesem Hintergrund erhält eine aktuelle Unternehmensmeldung von Yugo zusätzliche Aufmerksamkeit. Am 6. Oktober gab der australische Explorer bekannt, eine sechsjährige Landzugangs- und Pachtvereinbarung für das Petrovo-Konzessionsgebiet innerhalb seines St-Nicholas-Projekts abgeschlossen zu haben. Die Vereinbarung umfasst drei Grundstücke mit zusammen 18.227 Quadratmetern und deckt sowohl die geplanten Bohrstandorte als auch wesentliche Ansatzpunkte historischer Bohrungen ab. Dafür sind 300.000 Euro, zahlbar im australischen Dollar-Gegenwert, sowie 18 Millionen Yugo-Aktien vorgesehen. Die Aktien unterliegen einer 24-monatigen Sperrfrist. Zusätzlich besteht eine separate Kaufoption für die Grundstücke. Yugo hat das Land damit nicht bereits erworben, sondern zunächst den langfristigen Zugang für die geplanten Arbeiten vertraglich gesichert.

5,1 Meter mit 6,6 Prozent Nickel - aus dem Jahr 1969

Der eigentliche geologische Anreiz liegt in historischen Bohrdaten. Bei Petrovo wurde 1969 unter anderem ein Abschnitt von 5,1 Metern mit 6,6 Prozent Nickel ab einer Tiefe von 57,9 Metern dokumentiert. Ein weiterer historischer Abschnitt lieferte 9,35 Meter mit insgesamt 8,2 Prozent Zink und Blei ab 41,8 Metern. Neuere Oberflächenproben ergaben außerdem Spitzenwerte von bis zu 5,7 g/t Gold und 1.330 g/t Silber. Entscheidend ist allerdings die zeitliche Einordnung: Die Nickel- und Zink-Blei-Abschnitte stammen nicht aus aktuellen Bohrungen von Yugo. Das Unternehmen will die historischen Ergebnisse zunächst durch sogenannte Twin-Bohrungen überprüfen. Erst danach sollen mögliche Erweiterungen der Nickelmineralisierung getestet werden. Eine definierte Nickelressource oder -reserve liegt bislang nicht vor.

Petrovo: Die nächsten Explorationsschritte stehen bevor

Mit dem gesicherten Landzugang ist eine praktische Voraussetzung für das erste Petrovo-Bohrprogramm geschaffen. Laut der Veröffentlichung vom 6. Oktober sollte eine geophysikalische IP-Untersuchung in der darauffolgenden Woche beginnen. Die Bohrungen sind anschließend für das vierte Quartal 2026 vorgesehen, vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen. Damit unterscheidet sich die aktuelle Entwicklung von einer reinen Rohstoff- oder Explorationsabsicht: Yugo hat einen konkreten nächsten Arbeitsschritt definiert. Die Ergebnisse der geplanten Untersuchungen und Bohrungen müssen nun zeigen, ob die historische Nickelmineralisierung bestätigt und möglicherweise weiterverfolgt werden kann. Ein wirtschaftliches Projekt lässt sich daraus zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ableiten.

Fazit

Mit 46 neuen strategischen Rohstoffprojekten unterstreicht die EU, dass sie ihre Versorgung mit kritischen Materialien zunehmend selbst gestalten will. Der Streit um Anglo Americans brasilianisches Nickelgeschäft und Indonesiens milliardenschwerer Industrieausbau zeigen gleichzeitig, wie stark sich die internationale Rohstofflandschaft verändert. Für Yugo entsteht daraus ein interessantes Marktumfeld, doch die eigentliche Unternehmensgeschichte spielt sich derzeit bei Petrovo ab. Der gesicherte Landzugang beseitigt eine wesentliche praktische Hürde vor den geplanten Bohrungen. Historische Abschnitte von 5,1 Metern mit 6,6 Prozent Nickel liefern einen konkreten geologischen Ansatzpunkt, müssen aber erst durch neue Arbeiten bestätigt werden. Weder ist Yugo Teil der neu ausgewählten EU-Projekte, noch verfügt das Unternehmen bereits über eine definierte Nickelressource. Die nächsten Explorationsschritte werden deshalb entscheidend sein, um das tatsächliche Potenzial von Yugo Metals (ISIN: AU0000404998) besser beurteilen zu können.

Quellen

Europäische Kommission - Commission selects 46 new Strategic Projects to bolster the EU's supply of critical raw materials, 09.10.2026

https://luxembourg.representation.ec.europa.eu/actualites-et-evenements/actualites/commission-selects-46-new-strategic-projects-bolster-eus-supply-critical-raw-materials-2026-10-09_en

Europäische Kommission - Selected strategic projects under the Critical Raw Materials Act

https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials/strategic-projects-under-crma/selected-projects_en

Europäische Kommission - Pressekonferenz von Stéphane Séjourné zur zweiten Auswahl strategischer Rohstoffprojekte, 09.10.2026

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/media/video/I-295706

Reuters - MMG accuses EU antitrust regulators of ignoring evidence backing Anglo American deal, 08.10.2026

https://www.reuters.com/business/finance/mmg-accuses-eu-antitrust-regulators-ignoring-evidence-backing-anglo-american-2026-10-08/

Reuters - Anglo-Teck merger, nickel sale are test cases for navigating geopolitical complexities, CEO says, 07.10.2026

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/anglo-teck-merger-nickel-sale-are-test-cases-navigating-geopolitical-2026-10-07/

Reuters - Indonesia vows to protect investment at launch of battery, solar, aluminium plants, 08.10.2026

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-vows-protect-investment-launch-battery-solar-aluminium-plants-2026-10-08/

Yugo Metals - Land Access Secured for Petrovo Drilling, ASX-Veröffentlichung vom 06.10.2026

https://www.marketindex.com.au/asx/yug/announcements/land-access-secured-for-petrovo-drilling-6A1347819

Yugo Metals - Landzugang für Bohrungen bei Petrovo gesichert, deutschsprachige Veröffentlichung vom 06.10.2026

https://www.openpr.de/news/1325734/Landzugang-fuer-Bohrungen-bei-Petrovo-gesichert.html

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