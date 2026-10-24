3M unter Milliardendruck: Europas PFAS-Wende eröffnet Focus Graphite einen neuen Milliardenmarkt

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Der Druck auf die Chemieindustrie wächst. Australien fordert von 3M (ISIN: US88579Y1010) mehr als zwei Milliarden australische Dollar wegen mutmaßlicher PFAS-Verunreinigungen durch Feuerlöschschäume. Gleichzeitig treten in Europa am 23. Oktober weitere Vorgaben für PFAS-haltige Löschmittel in Kraft. Die Suche nach alternativen Brandschutzmaterialien gewinnt damit an Bedeutung. Einer der potenziellen Profiteure dieser Entwicklung ist ein Rohstoff, der bislang vor allem mit Elektroautobatterien verbunden wird: Naturgraphit. Marktforscher erwarten, dass der weltweite Markt für expandierbaren Graphit bis 2035 auf rund neun Milliarden US-Dollar wächst. Für Focus Graphite Inc. (ISIN: CA34416E8743) eröffnet sich damit eine zusätzliche Perspektive, denn das kanadische Unternehmen verfügt bei seinem Lac-Knife-Projekt in Québec nicht nur über eine hochgradige Lagerstätte, sondern konnte in Pilotversuchen auch einen ungewöhnlich hohen Anteil großer Graphitflocken gewinnen.

Australien fordert Milliarden von 3M - Europa verschärft die Regeln

Wie Reuters am 16. Oktober berichtete, verlangt die australische Regierung von 3M mehr als zwei Milliarden australische Dollar Schadenersatz. Hintergrund sind mutmaßliche Umwelt- und Gesundheitsschäden durch PFAS-haltige Feuerlöschschäume, die zwischen 1966 und 2003 auf 28 Militärstützpunkten eingesetzt wurden. Die Regierung wirft dem Konzern vor, die Risiken gekannt oder zumindest hätte kennen müssen. 3M bestreitet die Vorwürfe und stellt die rechtliche Grundlage der Klage infrage. Ein Urteil über die geltend gemachten Ansprüche liegt damit nicht vor. Die Auseinandersetzung reiht sich in eine Serie kostspieliger PFAS-Verfahren ein. In den USA hatte 3M bereits einem Vergleich mit öffentlichen Wasserversorgern über Zahlungen zwischen 10,5 und 12,5 Milliarden US-Dollar zugestimmt, ohne eine Haftung oder ein Fehlverhalten anzuerkennen. Auch in Europa steigen die regulatorischen Anforderungen. Mit der Verordnung (EU) 2025/1988 hat die Europäische Union weitreichende Beschränkungen für PFAS in Feuerlöschschäumen beschlossen. Erste Übergangsfristen laufen am 23. Oktober 2026 aus, weitere Vorgaben greifen schrittweise bis 2030 und für bestimmte Ausnahmen darüber hinaus. Für Hersteller und industrielle Anwender wächst damit der Anreiz, alternative Brandschutztechnologien zu entwickeln und zu qualifizieren.

Warum ausgerechnet Graphit beim Brandschutz interessant wird

Eine mögliche Alternative in bestimmten Anwendungen ist expandierbarer Graphit. Dafür werden Stoffe gezielt zwischen die Schichten natürlicher Graphitkristalle eingebracht. Bei starker Hitze dehnt sich das Material aus und bildet eine isolierende, kohlenstoffreiche Schutzschicht. Diese kann den Wärmetransport begrenzen und die Ausbreitung von Flammen verlangsamen. Eingesetzt wird expandierbarer Graphit unter anderem in Brandschutzbeschichtungen, Dämmstoffen, Kunststoffen und weiteren hitzebeständigen Materialien. Dabei ist eine wichtige Unterscheidung notwendig: Expandierbarer Graphit für den passiven Brandschutz ist kein unmittelbarer Ersatz für PFAS-haltige flüssige Feuerlöschschäume. Beide Anwendungen beruhen auf unterschiedlichen Technologien. Die PFAS-Debatte verstärkt jedoch den übergeordneten Trend, bei industriellen Materialien neben ihrer technischen Leistungsfähigkeit auch Umweltverträglichkeit und langfristige Haftungsrisiken stärker zu berücksichtigen. Davon können nicht halogenierte Brandschutzformulierungen profitieren, in denen expandierbarer Graphit bereits eine Rolle spielt.

Neun Milliarden Dollar: Ein Spezialmarkt wächst

Das wirtschaftliche Potenzial ist erheblich. Laut einem im Oktober aktualisierten Bericht von Market Research Future soll der weltweite Markt für expandierbaren Graphit von rund 4,06 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 auf etwa neun Milliarden US-Dollar bis 2035 wachsen. Das entspricht einer prognostizierten jährlichen Wachstumsrate von 8,29 Prozent. Flammschutzmittel bilden nach Einschätzung der Marktforscher das größte Anwendungssegment. Für Rohstoffentwickler ist diese Entwicklung interessant, weil expandierbarer Graphit andere Anforderungen an das Ausgangsmaterial stellt als beispielsweise sphärischer Graphit für Batterieanoden. Insbesondere größere natürliche Graphitflocken können bei bestimmten Formulierungen Vorteile bieten. Allerdings entscheidet nicht allein die Flockengröße über die spätere Eignung. Auch Reinheit, chemische Verarbeitung, Expansionsvolumen und das Verhalten bei unterschiedlichen Temperaturen müssen den jeweiligen Kundenanforderungen entsprechen.

Lac Knife erreicht fast 15 Prozent Graphitgehalt

Genau hier rückt Focus Graphite in den Mittelpunkt. Das zu 100 Prozent gehaltene Lac-Knife-Projekt in Québec verfügt laut der aktualisierten Machbarkeitsstudie von 2023 über rund 9,31 Millionen Tonnen wahrscheinliche Mineralreserven mit einem durchschnittlichen Gehalt von 14,97 Prozent graphitischem Kohlenstoff. Im Vergleich zu mehreren ausgewählten internationalen Graphitprojekten ist das ein auffallend hoher Wert.

So weist das Molo-Projekt von NextSource Materials (ISIN: CA65343M2094) in seiner Reservenschätzung einen Graphitgehalt von 6,27 Prozent auf. Für Graphite Creek von Graphite One (ISIN: CA38871F1027) nennt die vom Kunden zusammengestellte Vergleichsübersicht 5,22 Prozent, während das Matawinie-Projekt von Nouveau Monde Graphite (ISIN: CA66979W8429) bei 4,23 Prozent liegt. Die Projekte unterscheiden sich allerdings hinsichtlich Größe, Geologie, Entwicklungsstand und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen. Der Vergleich der Erzgehalte allein ist deshalb keine vollständige Bewertung ihrer Wettbewerbsfähigkeit.

Für Lac Knife bleibt der hohe Gehalt dennoch ein wichtiger technischer Ausgangspunkt. Vereinfacht gerechnet enthält eine Tonne Erz bei 14,97 Prozent rund 150 Kilogramm graphitischen Kohlenstoff. Ein höherer Ausgangsgehalt kann die Menge an Erz reduzieren, die für eine bestimmte Menge enthaltenen Graphits abgebaut und verarbeitet werden muss. Ob daraus tatsächlich niedrigere Gesamtkosten entstehen, hängt zusätzlich von Faktoren wie Abbauverhältnis, Gesteinshärte, metallurgischer Ausbeute und Infrastruktur ab.

47 Prozent große Graphitflocken: Der zweite mögliche Wettbewerbsvorteil

Noch unmittelbarer für den Markt für expandierbaren Graphit ist eine weitere Eigenschaft von Lac Knife. Im September 2025 veröffentlichte Focus Ergebnisse eines kontinuierlichen Pilotprogramms mit American Energy Technologies Company. Durch angepasste Aufbereitungsbedingungen konnte der Anteil großer und besonders großer Graphitflocken im gewonnenen Konzentrat von zuvor rund 33 auf etwa 47 Gewichtsprozent erhöht werden. Der gesamte Graphitgehalt des Konzentrats lag dabei bei ungefähr 95 Prozent.

Besonders interessant sind zwei Korngrößenfraktionen: Rund 15 Prozent des Pilotkonzentrats entfielen auf die Fraktion +50 Mesh, weitere etwa 24 Prozent auf +80 Mesh. Zusammen machten diese beiden Fraktionen rund 39 Prozent des erzeugten Konzentrats aus. Focus identifizierte sie ausdrücklich als potenzielles Ausgangsmaterial für expandierbaren beziehungsweise expandierten Graphit.

Damit wird deutlich, weshalb sich das Unternehmen nicht ausschließlich auf den Batteriemarkt konzentrieren muss. Während für Batterieanoden häufig fein aufbereiteter, sphärischer Graphit benötigt wird, können größere natürliche Flocken für bestimmte industrielle Spezialanwendungen interessant sein. Die genannten Prozentwerte beschreiben allerdings die Korngrößenverteilung des im Pilotversuch erzeugten Konzentrats und nicht den Anteil großer Flocken an der gesamten Lagerstätte. Eine kommerzielle Qualifizierung für konkrete Brandschutzprodukte steht noch aus.

Vom Rohstoff zum Spezialmaterial

Dass Focus die technische Weiterentwicklung vorantreibt, zeigen auch die jüngsten Aufbereitungsergebnisse. Im Juli 2026 meldete das Unternehmen den Abschluss eines weiteren Pilotprogramms bei SGS Canada. Aus rund acht Tonnen Lac-Knife-Erz entstanden ungefähr 850 Kilogramm Graphitkonzentrat mit Kohlenstoffgehalten zwischen 95,0 und 98,7 Prozent. Erreicht wurden diese Werte ausschließlich durch mechanische Aufbereitung, ohne zusätzliche chemische oder thermische Reinigung.

Das Material soll für weitere Verarbeitungsschritte, Produktentwicklung und Kundenbewertungen eingesetzt werden. Damit entsteht die Möglichkeit, unterschiedliche Absatzmärkte parallel zu untersuchen: Neben Batteriematerialien kommen auch industrielle Spezialanwendungen infrage, bei denen Reinheit, Flockengröße und Materialeigenschaften jeweils unterschiedlich gewichtet werden. Ob Focus künftig selbst expandierbaren Graphit herstellt oder geeignetes Konzentrat an spezialisierte Verarbeiter liefert, ist noch offen.

Fazit

Die milliardenschweren PFAS-Verfahren gegen 3M und die neuen europäischen Vorgaben verdeutlichen, wie stark sich die Anforderungen an industrielle Brandschutzmaterialien verändern. Expandierbarer Graphit könnte von diesem Wandel profitieren. Die Prognose eines weltweiten Marktvolumens von rund neun Milliarden US-Dollar bis 2035 zeigt, dass sich jenseits klassischer Batterieanwendungen ein bedeutender Spezialmarkt entwickelt. Focus Graphite Inc. (ISIN: CA34416E8743) bringt dafür zwei interessante Voraussetzungen mit: einen hohen Graphitgehalt von 14,97 Prozent in den ausgewiesenen Lac-Knife-Reserven und eine im Pilotmaßstab demonstrierte Ausbeute von rund 47 Prozent großen und besonders großen Graphitflocken im Konzentrat. Daraus ergibt sich eine zusätzliche industrielle Perspektive, allerdings noch kein gesicherter Absatz. Weitere Materialtests, Kundenqualifizierungen, Projektfinanzierung und die kommerzielle Entwicklung bleiben entscheidend. Gerade die Kombination aus Lagerstättenqualität und potenziell unterschiedlichen Spezialanwendungen könnte künftig zu einem wichtigen Differenzierungsmerkmal werden.

Quelle:

Reuters - 3M to argue Australia's $1.4 billion 'forever chemicals' lawsuit legally flawed, court hears, 16.10.2026 https://www.reuters.com/business/environment/3m-argue-australias-14-billion-forever-chemicals-lawsuit-legally-flawed-court-2026-10-16/

3M - Quarterly Report, PFAS Public Water Systems Settlement, 30.06.2026 https://investors.3m.com/financials/sec-filings/content/0000066740-26-000246/mmm-20260630.htm

Europäische Union - Commission Regulation (EU) 2025/1988 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 as regards per- and polyfluoroalkyl substances in firefighting foams, 02.10.2025 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32025R1988

Market Research Future - Expandable Graphite Market Research Report, aktualisiert am 05.10.2026 https://www.marketresearchfuture.com/reports/expandable-graphite-market-27575

Focus Graphite - Focus Graphite Announces Benchmark Feasibility Study Update for its Lac Knife Graphite Project, Québec, 19.04.2023 https://focusgraphite.com/focus-graphite-announces-benchmark-feasibility-study-update-for-its-lac-knife-graphite-project-quebec/

Focus Graphite - Focus Graphite Pilot Run Demonstrates Significant Increase in Large and Jumbo Flake Recovery at Lac Knife, 02.09.2025 https://focusgraphite.com/focus-graphite-pilot-run-demonstrates-significant-increase-in-large-and-jumbo-flake-recovery-at-lac-knife/

Focus Graphite - Focus Graphite Achieves Up to 98.7% Carbon Concentrate Through Mechanical Processing and Activates Downstream Qualification Platform, 28.07.2026 https://focusgraphite.com/focus-graphite-achieves-up-to-98-7-carbon-concentrate-through-mechanical-processing-and-activates-downstream-qualification-platform/

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