Anzeige / Werbung

Der Wettlauf um eine unabhängige nordamerikanische Graphitversorgung nimmt Fahrt auf. Graphite One hat Anfang November 2026 die endgültige Luftemissionsgenehmigung für seine geplante Anodenmaterialfabrik im US-Bundesstaat Ohio erhalten. Gleichzeitig liegen dem Unternehmen unverbindliche Interessenbekundungen der amerikanischen Export-Import-Bank über insgesamt 2,07 Milliarden US-Dollar für seine geplanten Vorhaben vor. Die Entwicklung unterstreicht, welche Bedeutung der Aufbau eigener Graphitlieferketten inzwischen erreicht hat. Doch während Graphite One mit großen Investitionsplänen Aufmerksamkeit gewinnt, lohnt sich ein Blick auf die geologischen Unterschiede innerhalb der Branche. Focus Graphite (ISIN: CA34416E8743) verfügt mit seinem Lac-Knife-Projekt in Québec über eine Lagerstätte, deren durchschnittlicher Graphitgehalt in den wahrscheinlichen Mineralreserven fast dreimal so hoch liegt wie bei Graphite Creek in Alaska. Auch die Analysten von Fundamental Research Corp. heben diesen Qualitätsvorteil und die vergleichsweise günstigen wirtschaftlichen Projektkennzahlen hervor.

Graphite One plant Milliardeninvestitionen in amerikanische Lieferketten

Graphite One (ISIN: CA38871F1027) will in Conneaut, Ohio, eine Anlage zur Herstellung von Batterieanodenmaterial errichten. Die erste Ausbaustufe ist auf jährlich 10.000 Tonnen synthetisches Graphitanodenmaterial ausgelegt und soll nach bisherigen Planungen rund 80 Millionen US-Dollar kosten. Erste Verkäufe werden für das vierte Quartal 2028 angestrebt, während der Produktionsbeginn der eigenen Graphite-Creek-Mine für 2030 vorgesehen ist. Die geplante Anlage könnte somit bereits vor dem Start des Bergbaubetriebs Umsätze ermöglichen. Besonders aufmerksamkeitsstark sind die Interessenbekundungen der US-Export-Import-Bank über insgesamt 2,07 Milliarden US-Dollar. Diese sind allerdings unverbindlich und dürfen nicht mit bereits bewilligten Krediten gleichgesetzt werden. Die jüngsten Meldungen zeigen dennoch, dass Graphitprojekte zunehmend in den Mittelpunkt staatlicher Industrie- und Rohstoffstrategien rücken. Für Investoren stellt sich dabei die Frage, welche Unternehmen neben großen Ausbauplänen auch über besonders attraktive Rohstoffvorkommen verfügen.

Focus Graphite bietet fast dreimal so hohen Graphitgehalt

Genau hier zeigt Focus Graphite einen wichtigen Unterschied zum Wettbewerber. Die aktualisierte Machbarkeitsstudie für Lac Knife aus dem Jahr 2023 weist wahrscheinliche Mineralreserven mit durchschnittlich 14,97 Prozent graphitischem Kohlenstoff aus. Bei Graphite Creek liegt der durchschnittliche Gehalt der nachgewiesenen und wahrscheinlichen Mineralreserven laut Machbarkeitsstudie von 2025 bei 5,22 Prozent. Lac Knife erreicht damit rund das 2,9-Fache des Graphitgehalts. Dieser Unterschied kann wirtschaftlich relevant sein, weil bei höherem Erzgehalt grundsätzlich weniger Gestein verarbeitet werden muss, um dieselbe Menge enthaltenen Graphits zu gewinnen. Das kann Vorteile beim Materialdurchsatz und Energiebedarf bieten. Allerdings besitzt Graphite Creek eine wesentlich größere ausgewiesene Reservemenge, und die tatsächlichen Produktionskosten hängen auch von Abbauverfahren, Infrastruktur und Aufbereitung ab. Dennoch liefert der deutlich höhere Graphitgehalt von Lac Knife einen konkreten technischen Vorteil, der Focus von vielen anderen nordamerikanischen Graphitentwicklern unterscheidet.

Analysten sehen Vorteile bei Kosten und Projektwirtschaftlichkeit

Auch die Analysten von Fundamental Research Corp. haben diese Unterschiede untersucht. In ihrem Research-Report vom 22. Mai 2026 stellen sie Focus Graphite einer Reihe internationaler Graphitunternehmen gegenüber. Dabei heben sie insbesondere die hohen Erzgehalte und die vergleichsweise niedrigen prognostizierten Investitions- und Betriebskosten von Lac Knife hervor. Die Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2023 sieht für das Projekt anfängliche Investitionen von rund 236,5 Millionen kanadischen Dollar und eine durchschnittliche Jahresproduktion von rund 47.781 Tonnen Graphitkonzentrat vor. Der modellierte Nachsteuer-Kapitalwert beträgt rund 286 Millionen CAD bei einer internen Nachsteuer-Rendite von 22,6 Prozent. Diese Werte beruhen auf den damaligen Annahmen und sind keine Garantie für die spätere Wirtschaftlichkeit. Hinzu kommt das zweite Focus-Projekt Lac Tétépisca mit rund 144,3 Millionen Tonnen angezeigten und vermuteten Mineralressourcen. Damit verbindet Focus eine hochgradige, bereits durch eine Machbarkeitsstudie untersuchte Lagerstätte mit einer umfangreichen zusätzlichen Ressourcenbasis.

Focus Graphite könnte auch bei der Bewertung interessant sein

Die Analysten von Fundamental Research Corp. erhöhten ihre modellierte Fair-Value-Schätzung für Focus im Mai 2026 von 1,27 auf 2,03 CAD je Aktie und bestätigten ihre Einstufung "Buy". Sie begründeten dies insbesondere mit der Erweiterung der Ressourcenbasis von Lac Tétépisca und einem aus ihrer Sicht deutlichen Bewertungsabschlag gegenüber ausgewählten Wettbewerbern. Die Schätzung stammt allerdings aus dem Mai und ist keine aktuelle Kursprognose. Zudem wurde Fundamental Research Corp. von Focus für die Research-Abdeckung vergütet und stuft das Unternehmen als hochspekulativ ein. Seit der damaligen Analyse hat Focus weitere Fortschritte gemeldet: Im Juli erreichte das Unternehmen bei der mechanischen Graphitaufbereitung Konzentrationswerte von bis zu 98,7 Prozent. Im Oktober folgte die Bekanntgabe staatlicher Infrastrukturunterstützung von bis zu 1,93 Millionen CAD für Lac Knife. Diese Entwicklungen ergänzen die bereits vorhandene Fördervereinbarung über bis zu 14,06 Millionen CAD für ein Demonstrationsprojekt zur Graphitreinigung. Eine aktualisierte Analystenbewertung, die sämtliche jüngeren Fortschritte berücksichtigt, liegt bislang nicht bestätigt vor.

Fazit

Die jüngsten Meldungen von Graphite One verdeutlichen, welche finanziellen Größenordnungen beim Aufbau nordamerikanischer Graphitlieferketten inzwischen diskutiert werden. Während der Wettbewerber seine Produktions- und Verarbeitungspläne mit einer neuen Genehmigung und möglichen Finanzierungen vorantreibt, bietet Focus Graphite (ISIN: CA34416E8743) eine andere interessante Ausgangslage: einen fast dreimal so hohen Graphitgehalt in den ausgewiesenen Mineralreserven von Lac Knife, eine umfangreiche zweite Ressourcenbasis und konkrete Wirtschaftlichkeitskennzahlen. Hinzu kommen staatlich unterstützte Entwicklungsarbeiten und Fortschritte bei der Graphitaufbereitung. Ob Focus diese Vorteile erfolgreich in eine kommerzielle Produktion umsetzen kann, hängt von Genehmigungen, Finanzierung und Kundenvereinbarungen ab. Der direkte Vergleich zeigt jedoch, warum neben den großen Investitionsankündigungen der Branche auch die Qualität und wirtschaftliche Perspektive einzelner Lagerstätten besondere Aufmerksamkeit verdienen.

Hohe Dividende, gute Aktie? Warum Anleger genauer hinsehen sollten

Eine attraktive Dividendenrendite fällt sofort ins Auge. Doch woran erkennst du, ob eine Ausschüttung auch langfristig auf einem soliden Fundament steht?

Im Webinar von Aktienwelt360 am 26. November 2026 um 20 Uhr zeigen dir Florian König, Chefanalyst, und Peter Roegner, Investmentanalyst, worauf es bei Dividendenaktien ankommt.

In rund 60 Minuten erfährst du:

Wie du starke von schwachen Dividendenaktien unterscheidest.

Welche 4 Kennzahlen für Einkommensinvestoren wichtiger sind als die Dividendenrendite.

Wie du Dividendenaktien gezielt für deinen Vermögensaufbau nutzt.

Welche 2 Dividendenaktien jetzt einen genaueren Blick wert sind.

Dein Extra: Nach der Anmeldung erhältst du den Sonderbericht "15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen".

Die Teilnehmerzahl ist auf 500 Plätze begrenzt.

Datum & Uhrzeit: 26.11.2026, 20 Uhr

Hosts: Florian König, Chefanalyst & Peter Roegner, Investmentanalyst

Anmeldelink: https://www.aktienwelt360.de/kostenloser-aktienbrief/webinar-dividendenaktien-november-2026/?utm_source=drr

Quelle:

Graphite One - Endgültige Genehmigung für Ohio-Anlage, 02.11.2026

https://www.graphiteoneinc.com/graphite-one-secures-final-ohio-air-permit-supporting-further-progress-towards-planned-construction-for-us80-million-phase-1-anode-plant/

Graphite One - Weg zur Produktion in Ohio, 09.11.2026

https://www.prnewswire.com/news-releases/graphite-one-outlines-path-to-production-for-ohio-manufacturing-plant-following-air-permit-302933108.html

Graphite One - Bankable Feasibility Study für Graphite Creek, 2025

https://www.graphiteoneinc.com/graphite-one-advances-its-united-states-graphite-supply-chain-solution-with-completion-of-a-bankable-feasibility-study/

Focus Graphite - Aktualisierte Machbarkeitsstudie Lac Knife, 2023

https://focusgraphite.com/focus-graphite-announces-benchmark-feasibility-study-update-for-its-lac-knife-graphite-project-quebec/

Focus Graphite - Ressourcenupdate Lac Tétépisca, Mai 2026

https://focusgraphite.com/focus-graphite-announces-one-of-the-largest-identified-graphite-deposits-globally-at-the-lac-tetepisca-project/

Focus Graphite - Pilotprogramm zur Graphitaufbereitung, Juli 2026

https://focusgraphite.com/focus-graphite-achieves-up-to-98-7-carbon-concentrate-through-mechanical-processing-and-activates-downstream-qualification-platform/

Focus Graphite - Infrastrukturförderung, Oktober 2026

https://focusgraphite.com/focus-graphite-advances-lac-knife-toward-construction-readiness-with-up-to-c1-93-million-in-combined-government-infrastructure-support/

---



Lassen Sie sich in den Verteiler für Focus Graphite oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Focus Graphite" oder "Nebenwerte".



Focus Graphite Inc.

ISIN: CA34416E8743

https://focusgraphite.com/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Focus Graphite existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Focus Graphite. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Focus Graphite können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Focus Graphite einsehen: https://focusgraphite.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Focus Graphite vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

The post 2,07 Milliarden Dollar für Graphite One in Aussicht: Warum Focus Graphite beim Erzgehalt heraussticht appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA38871F1027,CA34416E8743