Otsuka und AbbVie kaufen sich in die Psychedelika-Medizin ein: Was das für die Infrastruktur-Frage bedeutet

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Zwei Übernahmen zeigen, wie stark etablierte Pharmakonzerne mittlerweile auf psychedelische Wirkstoffe setzen. Für Emyria als Betreiber klinischer Infrastruktur ist das ein Wachstumssignal aus einer ganz anderen Richtung als die Zulassungsverfahren selbst.

Während sich ein Großteil der Berichterstattung über Psychedelika-Medizin auf Studienergebnisse und Zulassungsverfahren konzentriert, liefert ein zweiter Indikator ein ebenso deutliches Signal: das Kaufinteresse etablierter Pharmakonzerne. In den vergangenen Monaten haben gleich zwei Branchengrößen milliardenschwere Übernahmen im Psychedelika-Segment abgeschlossen. Für Emyria Limited (WKN: A3EEM1 | ISIN: AU0000073645), das sich als Betreiber klinischer Infrastruktur für psychedelika-assistierte Therapien positioniert, ist dieser Trend relevant - unabhängig davon, welcher Wirkstoff im Einzelnen das Rennen macht.

AbbVie: 1,2 Milliarden US-Dollar für ein Molekül von Gilgamesh

AbbVie Inc. (WKN: A1J84E | ISIN: US00287Y1091) vereinbarte im August 2025 die Übernahme des Wirkstoffkandidaten Bretisilocin vom Entwickler Gilgamesh Pharmaceuticals für bis zu 1,2 Milliarden US-Dollar. Der Kandidat, ein Serotonin-2A-Rezeptor-Agonist zur Behandlung schwerer Depression, hatte laut Unternehmensangaben in einer Phase-IIa-Studie eine Remissionsrate von 94 Prozent bei den behandelten Patienten gezeigt. Die Transaktion reiht sich in eine bereits laufende Kooperation zwischen den beiden Unternehmen aus dem Jahr 2024 ein und markiert nach Einschätzung von Branchenbeobachtern einen weiteren Schritt der etablierten Pharmaindustrie in Richtung psychedelischer Wirkstoffe.

Otsuka: 700 Millionen US-Dollar für ein MDMA-Analogon gegen PTBS

Otsuka Pharmaceutical, eine Tochtergesellschaft der japanischen Otsuka Holdings Co., Ltd. (WKN: A1C9KC | ISIN: JP3188220002), die bereits das Psychedelika-Unternehmen Mindset Pharma hält, zahlte im März 2026 nach übereinstimmenden Medienberichten 700 Millionen US-Dollar für Transcend Therapeutics und dessen MDMA-Analogon zur Behandlung posttraumatischer Belastungsstörung. Der Wirkstoff gehörte zu drei Kandidaten, die im April 2026 im Rahmen eines beschleunigten Prüfverfahrens der US-Arzneimittelbehörde FDA einen sogenannten Priority Review Voucher erhielten; ein weiterer Empfänger war Compass Pathways mit seinem Psilocybin-Kandidaten COMP360.

Branchenbeobachter werten solche Zukäufe als "steigende Flut", die nach Einschätzung von Marktteilnehmern auch kleineren Psychedelika-Entwicklern zugutekommen könnte, da eine wachsende Zahl konkurrierender Optionen die Akzeptanz der gesamten Therapieklasse stärkt.

Emyria: Nutznießer eines wachsenden Marktes ohne eigenes Zulassungsrisiko

Emyria selbst entwickelt keine der in diesen Übernahmen gehandelten Wirkstoffe, sondern die klinische Infrastruktur, über die solche Präparate im Falle einer Zulassung verabreicht werden müssten. Nach eigenen Angaben betreibt das Unternehmen fünf Kliniken in Australien mit mehr als 100 geschulten Therapeuten und Klinikern und hat im Berichtsjahr 2025/26 einen Umsatzanstieg von 191 Prozent auf 4,05 Millionen australische Dollar verzeichnet. Über das im April 2026 gestartete Empax Global Partnership Program bietet Emyria diese Infrastruktur zudem internationalen Arzneimittelentwicklern an; als erster Partner wird die nordamerikanische Psyence Group genannt.

Je mehr Wirkstoffkandidaten großer Pharmakonzerne die klinische Entwicklung durchlaufen und im Erfolgsfall eine Zulassung erreichen, desto größer könnte nach Einschätzung von Branchenbeobachtern grundsätzlich der Bedarf an geeigneter Behandlungsinfrastruktur werden.

Einordnung

Die Übernahmen von AbbVie und Otsuka unterstreichen das wachsende kommerzielle Interesse etablierter Pharmakonzerne an psychedelischen Wirkstoffen. Für Emyria als reinen Infrastrukturanbieter ergibt sich daraus ein mögliches, aber nicht garantiertes Marktwachstum - abhängig vom weiteren klinischen und regulatorischen Erfolg der jeweiligen Präparate sowie von Emyrias eigener Fähigkeit, seine Klinikkapazität weiter auszubauen und auszulasten.

Quellen:

https://www.fiercebiotech.com/biotech/abbvie-tunes-gilgameshs-story-inking-12b-deal-psychedelic-program

https://www.fiercebiotech.com/biotech/rising-tide-scenario-why-other-big-pharmas-could-follow-lilly-psychedelics

https://investingnews.com/emyria-launches-global-services-platform-targeting-international-drug-sponsors

https://kalkine.com.au/news/healthcare/emyria-asxemd-takes-its-psychedelic-playbook-global-as-clinic-rollout-and-drug-partnerships-accelerate

https://www.investing.com/news/company-news/emyria-fy-2026-slides-revenue-triples-as-clinic-network-expands-93CH-4890769

https://emyria.com

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Emyria Ltd / ISIN: AU0000073645

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