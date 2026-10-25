Unter die Haut statt auf die Oberfläche: Galderma, AbbVie und NurExone suchen neue Wege in der Ästhetik

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Medizinische Ästhetik ist längst ein Milliardenmarkt. Galderma erzielte 2025 mit injizierbaren Ästhetikprodukten 2,572 Milliarden US-Dollar Umsatz. AbbVies gesamtes Ästhetikportfolio kam im selben Jahr auf 4,860 Milliarden US-Dollar. Diese Zahlen sind keine Marktprognose für Exosomen, zeigen aber die wirtschaftliche Größe professionell verabreichter Hautanwendungen. NurExone prüft für dieses Feld ein deutlich früheres Konzept: Gemeinsam mit NanoPass wird evaluiert, ob Exosomenformulierungen mithilfe einer 0,6 Millimeter kurzen Mikronadel kontrolliert in die Haut eingebracht werden könnten.

Galderma baut auf etablierte Injektionsklassen

Galderma Group AG (ISIN: CH1335392721) deckt mit Dysport und Relfydess Neuromodulatoren sowie mit Restylane und Sculptra Filler beziehungsweise Biostimulatoren ab. Das Geschäft beruht auf klar definierten Produkten, geschulten Anwendern und umfangreichen klinischen sowie regulatorischen Daten. Im ersten Halbjahr 2026 stieg der Umsatz der Sparte Injectable Aesthetics weiter auf 1,437 Milliarden US-Dollar. Das macht sichtbar, wie groß der Vertriebskanal über Ärzte und spezialisierte Praxen bereits ist.

Die Produkte wirken auf unterschiedliche Weise: Neuromodulatoren verändern vorübergehend die Muskelaktivität, Hyaluronsäure-Filler geben Volumen, und Biostimulatoren sollen körpereigene Prozesse wie die Kollagenbildung anregen. Gemeinsam ist ihnen, dass die Formulierung gezielt an einen definierten Ort gebracht wird und Anwendungstechnik, Dosis sowie Produktqualität zusammenspielen.

AbbVie kombiniert Produkte und Behandlungsplanung

AbbVie Inc. (ISIN: US00287Y1091) tritt über Allergan Aesthetics mit Botox Cosmetic, der Juvéderm-Produktfamilie und weiteren Angeboten an. 2025 entfielen 2,602 Milliarden US-Dollar Umsatz auf Botox Cosmetic und 993 Millionen US-Dollar auf Juvéderm. Im September 2026 führte Allergan Aesthetics in den USA zudem ein multimodales Beratungskonzept ein, das mehrere Produkte in individualisierten Behandlungsplänen zusammenführt.

Galderma und AbbVie verkaufen damit nicht nur einzelne Substanzen. Sie verbinden Produktportfolio, ärztliche Anwendung, Ausbildung und wiederholbare Abläufe. Für neue Anbieter ist das eine hohe Messlatte: Ein interessantes Material allein reicht nicht. Es muss sich zuverlässig dosieren, sicher anwenden und in einen professionellen Behandlungsprozess integrieren lassen.

NurExone prüft eine integrierte Exosomenlösung

NurExone Biologic Inc. (ISIN: CA67059R1091) schloss im September 2026 über seine israelische Tochter eine Absichtserklärung mit dem privaten Medizintechnikunternehmen NanoPass Technologies. Geprüft werden soll, ob sich aus mesenchymalen Stromazellen gewonnene Exosomen mit der MicronJet-Plattform für Haut- und Ästhetikanwendungen kombinieren lassen. Für diesen Bereich wäre NurExones US-Tochter Exo-Top relevant, die unbeladene Exosomen als Ausgangsmaterial und für ausgewählte nichtmedikamentöse Märkte entwickeln will.

MicronJet 600 ist eine klinisch erprobte Plattform mit drei hohlen, pyramidenförmigen Mikronadeln von jeweils 0,6 Millimetern Länge. Sie wird auf eine Standardspritze gesetzt und ist dafür ausgelegt, Flüssigkeiten gleichmäßig in die Dermis einzubringen. Ob NurExone genau dieses System oder eine angepasste Ausgestaltung nutzen könnte, ist Gegenstand der gemeinsamen Prüfung. Der praktische Ansatz bleibt, eine Exosomenformulierung kontrolliert in die gewünschte Hautschicht zu bringen, statt sie lediglich auf der Oberfläche aufzutragen.

Eine Gerätezulassung ist keine Produktzulassung

Genau an dieser Stelle ist die regulatorische Grenze wichtig. MicronJet ist in den USA für die intradermale Gabe von Substanzen freigegeben, die ihrerseits für diesen Verabreichungsweg zugelassen sind. Daraus folgt keine Zulassung einer NurExone-Formulierung. Die Unternehmen planen zunächst präklinische Machbarkeitsarbeit. Sie müssen unter anderem Kompatibilität, gleichmäßige Abgabe, Stabilität und biologische Aktivität untersuchen.

Auch die Absichtserklärung ist kein endgültiger kommerzieller Vertrag. Beide Parteien finanzieren ihre eigenen Arbeiten; das Dokument verpflichtet sie nicht zu einer späteren Vermarktungsvereinbarung und kann mit Frist beendet werden. Umsätze oder ein Markteintritt lassen sich daraus nicht ableiten.

Wo ein Vorteil entstehen könnte

Der mögliche Unterschied zu den etablierten Portfolios liegt im Produktprinzip. Galderma und AbbVie arbeiten mit zugelassenen Wirkstoffklassen und Materialien, deren Effekte genau definiert sind. NurExone untersucht ein zellfreies biologisches Vesikel, das eigene Eigenschaften besitzen und künftig auch als Träger ausgewählter Nutzlasten dienen könnte. Zusammen mit einem geeigneten, standardisierten Mikronadelsystem könnte daraus ein professionell anwendbares Produktformat entstehen.

Noch ist das eine Entwicklungsoption, kein Wettbewerbsvorteil im Markt. NurExone muss zeigen, was die Exosomen in der Haut tatsächlich bewirken, welche Dosis reproduzierbar ankommt und wie Qualität und Sicherheit kontrolliert werden. Die Umsätze von Galderma und AbbVie belegen die Attraktivität der Kategorie. Ob NurExone darin einen Platz findet, entscheidet sich jedoch nicht an der Länge der Nadel, sondern an belastbaren Daten und einem klaren regulatorischen Weg.

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NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

Land: Israel & Kanada

www.nurexone.com



Quellen:

https://investors.galderma.com/news-releases/news-release-details/galderma-delivers-record-2025-results-net-sales-5207-billion-usd/

https://investors.abbvie.com/news-releases/news-release-details/abbvie-reports-full-year-and-fourth-quarter-2025-financial

https://news.abbvie.com/2026-09-22-Allergan-Aesthetics-Debuts-AA-Signature-TM-in-the-United-States-with-SKIN360%2C-Its-First-Multimodal-Consultation-Approach

https://www.globenewswire.com/news-release/2026/09/14/3361533/0/en/nurexone-and-nanopass-technologies-ltd-to-collaborate-on-integrated-exosome-delivery-approach-for-regenerative-eye-and-skin-applications.html

https://www.nanopass.com/micronjet-microneedle-device/



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The post Unter die Haut statt auf die Oberfläche: Galderma, AbbVie und NurExone suchen neue Wege in der Ästhetikappeared first on Small- and MicroCap Equity.

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