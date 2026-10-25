4,8% heute, 8 bis 10% im Zieljahr 2027: Die wichtigste FACC-Zahl ist nicht der Umsatz

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FACC wird 2026 aller Voraussicht nach erstmals die Umsatzmilliarde überschreiten. Gleichzeitig investiert das Unternehmen bis 2030 rund 350 Mio. Euro in neue Kapazitäten, Technologien und Standorte. Beides sind große Zahlen. Für die weitere Entwicklung der FACC AG (ISIN: AT00000FACC2) ist eine andere Kennzahl möglicherweise noch entscheidender: die EBIT-Marge.

Im ersten Halbjahr 2026 lag sie bei 4,8%. Für das Gesamtjahr erwartet das Management 5,25 bis 6,25%. Für das Geschäftsjahr 2027 hat FACC wiederum eine Konzern-EBIT-Marge von 8 bis 10% als mittelfristiges Finanzziel definiert.

Damit reicht es nicht, in den kommenden eineinhalb Jahren einfach mehr Bauteile zu produzieren. FACC muss jeden zusätzlichen Euro Umsatz deutlich profitabler erwirtschaften.

Von 3,2 auf 4,8% war erst der erste Schritt

Der Ausgangspunkt zeigt, wie groß die Veränderung bereits ist. 2024 erwirtschaftete FACC bei 884,5 Mio. Euro Umsatz ein EBIT von 28,3 Mio. Euro. Die Marge lag bei 3,2%.

2025 stieg der Umsatz auf 984,4 Mio. Euro. Das EBIT legte wesentlich stärker auf 42,3 Mio. Euro zu. Damit verbesserte sich die Marge auf 4,3%.

Im ersten Halbjahr 2026 setzte sich diese Entwicklung fort. Der Umsatz wuchs um 8,6% auf 526,3 Mio. Euro. Das EBIT nahm gleichzeitig um 38% auf 25,3 Mio. Euro zu. Die Marge erreichte 4,8%.

Genau dieses Verhältnis ist entscheidend. Der Gewinn wächst derzeit deutlich schneller als der Umsatz. Soll das 2027er-Ziel erreicht werden, muss dieser Effekt allerdings noch wesentlich weitergehen.

Was 8 bis 10% tatsächlich bedeuten

Eine einfache Rechnung zeigt die Größenordnung. Auf Basis des Umsatzes von 2025 hätte eine EBIT-Marge von 8% einem operativen Ergebnis von knapp 79 Mio. Euro entsprochen. Bei 10% wären es rund 98 Mio. Euro gewesen. Tatsächlich erreichte FACC 2025 ein EBIT von 42,3 Mio. Euro.

Dieser Vergleich ist ausdrücklich keine Ergebnisprognose für 2027. Der Umsatz soll bis dahin weiter wachsen. Er verdeutlicht aber den operativen Hebel hinter dem Margenziel: Bei unverändertem Umsatzniveau müsste sich das EBIT gegenüber 2025 beinahe verdoppeln beziehungsweise mehr als verdoppeln.

Genau deshalb ist die Margenentwicklung möglicherweise interessanter als die nächste Umsatzmilliarde.

Hinter den 80 Mio. Euro steckt kein einfacher EBIT-Sprung

Der wichtigste operative Hebel ist das CORE-Programm. FACC hat dafür ein Einsparpotenzial von rund 80 Mio. Euro identifiziert.

Davon entfallen jeweils 25 Mio. Euro auf niedrigere Materialkosten und höhere operative Effizienz. Weitere 20 Mio. Euro sollen durch die Weitergabe von Inflationseffekten an den Markt adressiert werden. 10 Mio. Euro betreffen geringere Sach- beziehungsweise Gemeinkosten.

Wichtig ist dabei eine saubere Interpretation. Die 80 Mio. Euro sind kein angekündigter zusätzlicher EBIT-Beitrag von 80 Mio. Euro. Ein Teil der Maßnahmen kompensiert gestiegene Kosten, ein anderer verbessert Preise oder Prozesse. Zudem wirken die einzelnen Maßnahmen über unterschiedliche Zeiträume.

FACC beschreibt CORE entsprechend als Transformationsprogramm und nicht als einmaliges Sparpaket.

Die Verbesserung ist inzwischen in allen drei Segmenten sichtbar

Interessant ist dabei, dass die Entwicklung nicht mehr nur von einem einzelnen Bereich getragen wird.

Aerostructures steigerte die EBIT-Marge im ersten Halbjahr 2026 von 1,6 auf 4,2%. Cabin Interiors verbesserte sich von 1,9 auf 3,5%. Engines & Nacelles kam trotz eines Rückgangs weiterhin auf 9,7%.

Gerade Cabin Interiors zeigt, wie stark operative Veränderungen wirken können. Noch 2024 schrieb das Segment einen operativen Verlust von 6,2 Mio. Euro. 2025 standen bereits 13,3 Mio. Euro EBIT in den Büchern.

Das bedeutet allerdings auch: Die niedrigeren Margen von Aerostructures und Cabin Interiors bieten weiterhin einen erheblichen Hebel - genau dort muss ein großer Teil der nächsten Verbesserung entstehen.

Selbst die Bilanz bewegt sich in die richtige Richtung

Parallel zur Ergebnisentwicklung hat FACC die Nettoverschuldung reduziert. Sie sank von 218,7 Mio. Euro zur Jahresmitte 2025 auf 182,7 Mio. Euro Ende Juni 2026. Das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA verbesserte sich im gleichen Zeitraum von 3,61 auf 2,05.

Das ist angesichts des bevorstehenden Investitionsprogramms relevant. FACC will bis 2030 rund 350 Mio. Euro investieren. Höhere operative Margen und stärkerer Cashflow würden helfen, einen größeren Teil dieses Wachstums aus der eigenen Ertragskraft zu tragen.

2027 wird damit zum eigentlichen Test

Mehr als eine Milliarde Euro Umsatz ist für FACC ein sichtbarer Meilenstein. Für die wirtschaftliche Qualität des Wachstums ist er allein aber nicht entscheidend.

2026 erwartet das Unternehmen bereits eine EBIT-Marge von 5,25 bis 6,25%. Danach liegt die Messlatte mit 8 bis 10% noch einmal deutlich höher.

Das macht 2027 zu einem wichtigen Jahr. Nicht weil FACC beweisen muss, dass das Unternehmen wachsen kann. Das ist in den vergangenen Jahren bereits gelungen.

Die entscheidende Frage lautet nun, wie viel Ergebnis aus diesem Wachstum entsteht. Gelingt es FACC, die Konzernmarge tatsächlich in Richtung 8 bis 10% zu bewegen, verändert sich die wirtschaftliche Qualität des Unternehmens wesentlich stärker als durch einen weiteren Umsatzrekord allein.

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Quellen



facc.com/en/wp-content/uploads/sites/2/2026/08/facc-interim-report-q2-2026.pdf

https://www.facc.com/de/wp-content/uploads/sites/3/2026/05/geschaeftsbericht-facc-2025.pdf

https://www.facc.com/de/news/facc-setzt-wachstumskurs-fort-umsatz-und-ergebnis-legen-deutlich-zu-eur-120-millionen-investitionen-fuer-weiteres-wachstum/

https://www.facc.com/de/wp-content/uploads/sites/3/2026/05/facc-factsheet.pdf

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Enthaltene Werte: AT00000FACC2