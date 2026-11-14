FACC Neunmonatszahlen 2026: Operatives Ergebnis um 86 Prozent verbessert

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Der oberösterreichische Luftfahrtzulieferer FACC (ISIN: AT00000FACC2) steigerte seinen Umsatz in den ersten neun Monaten 2026 um 14,7 Prozent auf 800,1 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) des im ATX Prime notierten Unternehmens stieg um rund 86 Prozent von 21,5 auf 40,0 Millionen Euro. Unter dem Strich blieben 24,8 Millionen Euro. Das entspricht 0,54 Euro je Aktie nach 0,20 Euro im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr rechnet der Vorstand weiterhin mit einem Umsatzwachstum von 10 bis 15 Prozent und einer EBIT-Marge von 5,25 bis 6,25 Prozent. Die Prognose setzt voraus, dass die Flugzeughersteller ihre angekündigten Auslieferungspläne weitgehend einhalten und sich die globalen Rahmenbedingungen nicht wesentlich verändern.

FACC steigert EBIT- und Bruttomarge

In den ersten neun Monaten stand einem Umsatzplus von 102,5 Millionen Euro ein EBIT-Zuwachs von 18,5 Millionen Euro gegenüber. Die EBIT-Marge stieg von 3,1 auf 5,0 Prozent, die Bruttomarge von 9,4 auf 11,1 Prozent. Zum Ergebnisanstieg trugen höhere Produktionsvolumina bei Aerostructures und Cabin Interiors sowie das Effizienzprogramm CORE bei. Der Personalstand in Vollzeitäquivalenten wuchs gegenüber dem Vorjahresstichtag um 7,4 Prozent und damit etwa halb so stark wie der Umsatz. Neu verhandelte Lieferverträge senkten die Einkaufspreise für einzelne Materialien.

Den größten Ergebniszuwachs erzielte Cabin Interiors. Das EBIT der Kabinensparte stieg von 1,7 auf 15,2 Millionen Euro. Dazu trugen höhere Liefermengen für die Airbus-A320-Familie und für Geschäftsflugzeuge sowie der Kapazitätsausbau in Kroatien bei. Bei Aerostructures, der Sparte für Flugzeugstrukturen, hat sich das EBIT von 4,2 auf 12,5 Millionen Euro fast verdreifacht. Bei Engines & Nacelles sank es von 15,6 auf 12,3 Millionen Euro. Mit 9,0 Prozent erzielte die Sparte weiterhin die höchste EBIT-Marge.

Free Cashflow mehr als verdoppelt

Der operative Cashflow stieg von 41,3 auf 69,9 Millionen Euro. Der Free Cashflow, also der Mittelzufluss nach Berücksichtigung der Investitionstätigkeit, hat sich von 25,0 auf 50,3 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Das im laufenden Geschäft gebundene Kapital (Net Working Capital) sank seit Ende 2025 von 175,4 auf 165,6 Millionen Euro. Die Nettoverschuldung ging im selben Zeitraum von 215,8 Millionen Euro auf 192,4 Millionen Euro zurück. Zum 30. September 2026 entsprach die Nettoverschuldung rechnerisch etwa dem 1,9-Fachen des EBITDA der vorangegangenen zwölf Monate. Ende 2025 lag das Verhältnis bei 2,7.

FACC sichert Finanzierung für Investitionen bis 2030

Am 21. September schloss FACC mit sieben Banken unter Führung der UniCredit Bank Austria einen Konsortialkredit über 190 Millionen Euro ab. Er löst den bisherigen Konsortialkredit vorzeitig ab und sichert nach Angaben von FACC die geplanten Investitionen von rund 350 Millionen Euro bis 2030 ab. Dazu zählen ein neues Werk für Flugzeugstrukturen in St. Martin im Innkreis für rund 120 Millionen Euro und der Ausbau der Fertigung von Verbundwerkstoffteilen in Indien mit Kineco Aerospace. Dort soll Ende 2027 die Serienfertigung für ein zweites Airbus-Arbeitspaket beginnen.

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Quellen

https://www.facc.com/de/investoren/finanzberichte-facc-investoren/

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