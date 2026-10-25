KI im Rangierbahnhof: Berkshire-Hathaway-Tochter integriert Technologie von Rail Vision

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Künstliche Intelligenz findet auch jenseits von Rechenzentren und digitalen Assistenten Anwendung. Auf industriellen Rangiergeländen liegt ihr Nutzen im praktischen Einsatz: Gefahren früher erkennen, Bedienpersonal unterstützen und dazu beitragen, den Güterverkehr in Bewegung zu halten.

Ein konkretes Beispiel liefert Railserve, das über Marmon Rail zur Unternehmensgruppe Berkshire Hathaway (ISIN: US0846707026) gehört. WatchGUARD, ein Bestandteil der kommerziell eingeführten Sicherheitsplattform YardGUARD von Railserve, integriert Wahrnehmungstechnologie von Rail Vision (ISIN: IL0011475949). Damit verbindet sich spezialisierte KI für den Schienenverkehr mit einem etablierten Dienstleister für industrielle Rangierbetriebe.

Diese Zusammenarbeit veranschaulicht, wie KI-Technologie für den Schienenverkehr einen sichereren Betrieb unterstützen und dazu beitragen kann, Betriebsunterbrechungen auf industriellen Rangiergeländen zu reduzieren.

Eine industrielle Anwendung innerhalb der Berkshire-Gruppe

Railserve bietet in ganz Nordamerika industrielle Rangierdienste, Materialumschlag, Gleisbau- und Gleisinstandhaltungsleistungen sowie die Wartung von Lokomotiven an. Durch diese Tätigkeiten ist das Unternehmen unmittelbar mit den betrieblichen Herausforderungen von Werken, Terminals und anderen industriellen Bahnanlagen vertraut.

Die Plattform YardGUARD vereint sechs miteinander vernetzte Sicherheitskomponenten. Diese decken unterschiedliche Risikobereiche ab, darunter Bahnübergänge, Weichenstellungen, freie Gleisbereiche und vorausliegende Gefahren. Ziel ist es, den Teams während laufender Rangierbewegungen ein klareres, gemeinsames Bild der jeweiligen Betriebssituation zu vermitteln.

Innerhalb dieser Plattform übernimmt WatchGUARD die Überwachung von Gefahren und Fahrwegeinstellungen mit Anzeige im Führerstand. Die Technologie YardFlow Flex von Rail Vision, zuvor unter dem Namen ShuntingYard bekannt, ist dabei als Kernkomponente integriert.

Diese von Rail Vision im Juni 2026 bekannt gegebene Integration zeigt die kommerzielle Anwendung der Technologie und schafft eine Grundlage, um weitere Einsatzmöglichkeiten im industriellen Bahnbetrieb zu prüfen.

Warum Sicherheit auch für die Produktivität wichtig ist

Auf Rangiergeländen bewegen sich Lokomotiven, Güterwagen, Fahrzeuge und Beschäftigte auf engem Raum. Eingeschränkte Sichtverhältnisse, Dunkelheit und widrige Witterungsbedingungen können diese Umgebungen besonders anspruchsvoll machen.

Ein Zwischenfall kann sich über die unmittelbar betroffenen Fahrzeuge und Anlagen hinaus auswirken. Reparaturen, unterbrochene Rangierbewegungen und nicht verfügbare Gleiskapazitäten können den gesamten Betriebsablauf erschweren.

Eine frühere Gefahrenerkennung bietet daher einen potenziellen Nutzen, der über die unmittelbare Gefahrenabwehr hinausgeht. Indem Wahrnehmungssysteme das Bedienpersonal dabei unterstützen, Situationen einzuschätzen und früher zu reagieren, können sie zur Aufrechterhaltung des Betriebs beitragen.

Railserve hat seinen integrierten Sicherheitsansatz mit dem Ziel verknüpft, die Betriebskontinuität zu verbessern und Ausfallzeiten zu reduzieren. Daraus ergibt sich ein klarer wirtschaftlicher Nutzen für die Einführung von Lösungen, die dem Bedienpersonal helfen, Gefahren früher zu erkennen, fundierte Entscheidungen zu treffen und einen effizienten Bahnbetrieb aufrechtzuerhalten.

Von KI-gestützter Wahrnehmung zu aktiven Eingriffen

Mit YardFlow und YardFlow Flex adressiert Rail Vision Güterbahnhöfe und industrielle Rangiergelände. Nach Angaben des Unternehmens erkennen die Systeme Gefahren in Entfernungen von bis zu 200 Metern. Dazu kombinieren sie multispektrale elektrooptische Sensoren mit proprietären KI-Algorithmen.

Sie erkennen und klassifizieren Personen, Fahrzeuge, Schienenfahrzeuge, gleisnahe Ausrüstung und ungewöhnliche Hindernisse. Zu den weiteren Funktionen gehören die Erkennung von Weichenstellungen und Risiken seitlicher Kollisionen.

Visuelle und akustische Warnungen in Echtzeit versorgen das Bedienpersonal mit entscheidenden Informationen. Eine optionale Bremsschnittstelle lässt sich in bestehende Fahrzeugsteuerungen integrieren und kann eine Notbremsung auslösen, wenn eine kritische Warnung nicht bestätigt wird - vorausgesetzt, die entsprechende Integration ist vorhanden.

Eine ergänzende cloudbasierte Plattform ermöglicht Big-Data-Analysen, betriebliche Auswertungen und die Aufzeichnung von Ereignissen. Damit reicht das Angebot über einzelne Warnmeldungen hinaus und liefert Informationen, die das Management des Bahnbetriebs unterstützen können.

Umsatzwachstum spiegelt erste Markteinführung wider

Die kommerziellen Fortschritte von Rail Vision werden allmählich in den Finanzergebnissen sichtbar. Im ersten Halbjahr 2026 erreichte der Umsatz 1,015 Millionen US-Dollar, verglichen mit 237.000 US-Dollar im Vorjahreszeitraum - ein Anstieg um 328 Prozent.

Nach Angaben des Unternehmens leisteten Systemlieferungen an Railserve und Dienstleistungen für bestehende Kunden wesentliche Beiträge.

Rail Vision und Railserve unterzeichneten außerdem eine unverbindliche Absichtserklärung, um weitere Anwendungen und kommerzielle Möglichkeiten zu prüfen. Eine zusätzliche Ausweitung bleibt vom Abschluss verbindlicher Vereinbarungen abhängig.

Zum 30. Juni 2026 verfügte Rail Vision über rund 15,6 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln, Zahlungsmitteläquivalenten und verfügungsbeschränkten liquiden Mitteln und hatte keine Finanzschulden. Das Unternehmen befindet sich weiterhin in einer frühen Phase der Kommerzialisierung. Folgeaufträge und ein breiterer Einsatz bleiben daher wichtige Meilensteine.

Fazit

KI im Schienenverkehr bietet einen greifbaren industriellen Nutzen: ein besseres Bewusstsein für Gefahren, mehr Reaktionszeit und das Potenzial, Zwischenfälle zu begrenzen, die den Betrieb unterbrechen. Sicherheit und Produktivität liefern den Betreibern miteinander verbundene Gründe, die Technologie zu prüfen.

Die Integration der Technologie von Rail Vision in die WatchGUARD-Lösung von Railserve schafft eine konkrete kommerzielle Grundlage. Sie bindet die Wahrnehmungstechnologie des Unternehmens in eine umfassendere Sicherheitsplattform ein, die von einem erfahrenen Anbieter innerhalb der Berkshire-Hathaway-Gruppe entwickelt wurde.

Die Chance für das Unternehmen besteht darin, auf dieser Grundlage durch zusätzliche Installationen, Folgeaufträge und eine breitere Kundenakzeptanz aufzubauen. Die nachgewiesenen Fähigkeiten der Technologie und ihre Integration in eine etablierte Sicherheitsplattform bilden eine Grundlage für die Ausweitung ihres Einsatzes im industriellen Bahnbetrieb. Für Anleger bietet die bestehende Geschäftsbeziehung mit einem etablierten Industriedienstleister ein greifbares Beispiel dafür, wie die Technologie von Rail Vision in kommerzielle Anwendungen übergeht. In welchem Umfang diese erste Nutzung zu zusätzlichen Installationen, Folgeaufträgen und einer breiteren Kundenakzeptanz führt, wird ein wichtiger Indikator für den kommerziellen Fortschritt des Unternehmens sein. Rail Vision ist gut positioniert, um auf dieser kommerziellen Grundlage aufzubauen, indem das Unternehmen den Nutzen seiner Technologie im realen Betrieb demonstriert und seine Präsenz im Schienengüterverkehr ausweitet.

Quellen

https://railserve.com/yardguard/

https://ir.railvision.io/news-releases/news-release-details/rail-vision-technology-integrated-railserves-commercially

https://ir.railvision.io/news-releases/news-release-details/rail-vision-delivers-strong-commercial-momentum-first-half-2026

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Rail Vision Ltd

Land: Israelisch

ISIN: IL0011475949 / FSE: C8O

https://railvision.io/

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