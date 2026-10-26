25.000 Gepäckfächer pro Jahr: Wie Safran, Embraer und FACC aus Stauraum ein Hightech-Produkt machen

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Ein Gepäckfach gehört zu den unscheinbarsten Bauteilen eines Flugzeugs. Trotzdem treffen bei seiner Entwicklung mehrere Anforderungen aufeinander: Es soll möglichst viel Stauraum bieten, wenig wiegen, einfach zu beladen sein und sich zuverlässig in die übrige Kabine integrieren lassen. Was nach einem simplen Behälter aussieht, wird dadurch zu einem eigenen Entwicklungs- und Produktionsfeld.

Die FACC AG (ISIN: AT00000FACC2) fertigt nach eigenen Angaben mehr als 25.000 Gepäckfächer pro Jahr. Cabin Interiors war 2025 zugleich der größte Geschäftsbereich des Unternehmens: 459,1 Mio. Euro oder 46,6% des Konzernumsatzes entfielen auf das Segment.

Safran schafft 60% mehr Platz

Die Safran SA (ISIN: FR0000073272) zeigt, wie stark sich selbst ein Gepäckfach technologisch weiterentwickeln lässt. Die ECOS-Systeme von Safran Cabin ermöglichen nach Unternehmensangaben bis zu 60 % mehr Gepäckkapazität als konventionelle Lösungen. Ein wesentlicher Faktor ist die Anordnung der Rollkoffer: Sie können hochkant und mit den Rollen voran verstaut werden.

Safran betrachtet das Fach dabei nicht isoliert. Der Konzern entwickelt komplette integrierte Kabinenlösungen, zu denen neben Gepäckfächern auch Küchen, Toiletten und Verkleidungssysteme gehören. Dadurch muss bereits bei der Konstruktion entschieden werden, wie unterschiedliche Komponenten denselben begrenzten Raum nutzen.

Das zusätzliche Volumen besitzt auch eine operative Funktion. Safran verweist darauf, dass mehr verfügbare Ablagefläche die Suche nach freien Plätzen für Handgepäck reduzieren und dadurch den Einstiegsprozess erleichtern kann. Das Gepäckfach übernimmt somit eine Aufgabe, die weit über die reine Aufbewahrung hinausgeht.

Embraer gibt dem Innenraum einen hohen Stellenwert

Auch bei der Embraer S.A. (ISIN: US29082A1079) ist die Kabine ein eigenständiges Entwicklungsfeld. Im Februar 2026 stellte der brasilianische Hersteller die weiterentwickelten Business-Jet-Modelle Praetor 600E und Praetor 500E vor. FACC wurde dabei mit der Entwicklung und Produktion neuer Interior-Komponenten beauftragt.

Beim Praetor 600E umfasst der Auftrag nach Angaben von FACC Monumente und Innenverkleidungen vom Frachtraum über die Passagierkabine bis in den Cockpitbereich. Beim Praetor 500E liefert FACC ebenfalls Verkleidungslösungen. Die Unternehmen arbeiten bereits seit vielen Jahren zusammen; FACC erhielt 2026 zum dritten Mal in Folge einen Supplier-of-the-Year-Award von Embraer.

Das Beispiel zeigt, weshalb Innenausstattung nicht erst am Ende einer Produktentwicklung beginnt. Verkleidungen, Stauraum und technische Systeme müssen bereits konstruktiv zusammenpassen, bevor eine Kabine in Serie gefertigt werden kann.

Bei FACC werden aus Innenraumlösungen 459,1 Mio. Euro Umsatz

FACC produziert neben Gepäckfächern unter anderem Decken- und Seitenverkleidungen, Monumente und weitere Kabinenkomponenten. Dabei reicht das Leistungsspektrum nach eigenen Angaben von Entwicklung und Engineering über Qualifikation und Industrialisierung bis zur Serienproduktion und Wartung.

2025 stieg der Umsatz von Cabin Interiors von 376,8 auf 459,1 Mio. Euro - ein Plus von knapp 22%. Noch auffälliger war die Ergebnisentwicklung: Nach einem EBIT von minus 6,2 Mio. Euro im Jahr 2024 erzielte die Sparte 2025 ein positives EBIT von 13,3 Mio. Euro. Die EBIT-Marge erreichte 2,9%.

Diese Verbesserung lässt sich nicht einzelnen Produkten wie Gepäckfächern zurechnen. Die Segmentzahlen umfassen das gesamte Interior-Geschäft. Sie zeigen jedoch, welche wirtschaftliche Größenordnung Kabinenkomponenten inzwischen innerhalb von FACC erreicht haben.

Der begrenzte Raum macht das Produkt kompliziert

Safran erhöht die Gepäckkapazität durch eine andere Konstruktion der Fächer. Embraer entwickelt neue Kabinen, in denen Innenverkleidungen und Monumente zusammenpassen müssen. FACC produziert jedes Jahr mehr als 25.000 Gepäckfächer und erzielt inzwischen fast die Hälfte seines Umsatzes im gesamten Interior-Segment.

Gerade das macht dieses vermeintlich einfache Produkt interessant. In einer Kabine lässt sich zusätzlicher Platz nicht beliebig schaffen. Hersteller müssen deshalb vorhandenen Raum besser nutzen, gleichzeitig Gewicht begrenzen und eine reproduzierbare Serienfertigung ermöglichen.

Das Gepäckfach ist damit ein gutes Beispiel dafür, wie aus wenigen Zentimetern zusätzlichem Raum ein echtes Industrieprodukt wird.

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Quellen



facc.com/de/was-wir-tun/cabin-interiors/

facc.com - Geschäftsbericht 2025

facc.com - Praetor 600E und 500E

safran-group.com - ECOS Overhead Bins

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