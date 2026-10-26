Die Berichtssaison hat den deutschen Nebenwerten in der Woche vom 19. bis 23. Oktober ein gemischtes Bild beschert. Der MDAX verlor auf Wochensicht 2,5 Prozent und schloss am Freitag bei 29.867 Punkten. Der SDAX gab um 0,6 Prozent auf 18.104 Punkte nach, während sich der TecDAX mit einem kleinen Plus von 0,2 Prozent bei 4.021 Punkten behauptete. Der DAX büßte 1,7 Prozent auf 25.182 Punkte ein. Auf die Stimmung drückten hohe Ölpreise, Zweifel am Nutzen der gewaltigen KI-Investitionen und zum Wochenschluss schwache Konjunkturdaten aus Frankreich. Mehrere Firmen hoben ihre Prognosen an, andere mussten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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