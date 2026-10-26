FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BASF von 60 auf 53 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analystin Virginie Boucher-Ferte begründete dies am Montag mit der Unsicherheit rund um die beabsichtigte Übernahme von Evonik. Sie wiederholte zwar ihre jüngste Einschätzung, dass ein Kauf zwar langfristig sowohl strategisch als auch finanziell Sinn machen würde. Ein Deal dieser Größenordnung bringe jedoch enorme Komplexität und auch entsprechende Ausführungsrisiken mit sich./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 07:05 / GMT

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