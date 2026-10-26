Regulatory News:
Issuer Name: HAVAS N.V.
Issuer LEI: 894500L53AVOFQK7T710
Shares ISIN: NL0015002K83
Havas N.V. (AEX:HAVAS) hereby reports share transactions related to its Liquidity Program, effective since October 1, 2026, carried out from October 19 to 23, 2026.
Havas N.V. publishes on a weekly basis, every Monday, share transactions detailed information under its Liquidity Program on its website: www.havas.com/investor-relations-shareholders/regulated-information/.
About Havas
Founded in 1835 in Paris, Havas is one of the world's largest global communications groups, with nearly 23,000 people in over 100 countries. With the ambition to help brands unlock Growth, Powered by Desire, Havas brings together creativity, media, technology and production capabilities to build strong, desirable brands that people genuinely want to engage with. Its integrated model is supported by Converged.AI, the Group's operating system that unifies data, technology and AI to deliver optimized, scalable marketing solutions across the full customer journey. AI-driven, fueled by human ingenuity, and grounded in the belief that desire drives both brand performance and business outcomes, Havas teams collaborate within Havas Villages worldwide to cultivate reputation, relevance and long-term preference for clients. Havas is equally committed to its people, fostering inclusive, responsible and inspiring workplaces where talent can thrive, because desire also starts from within. Further information is available at www.havas.com.
Summary per day
Issuer Name
Issuer LEI
Trade Date
ISIN
Side
Total Daily Volume
Average Price
Amount of Transactions
Highest Price
Lowest Price
Market Identification Code
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-10-19
NL0015002K83
BUY
3128
17.284175
54,064.90
17.500000
17.050000
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-10-19
NL0015002K83
SELL
400
17.500000
7,000.00
17.500000
17.500000
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-10-20
NL0015002K83
BUY
3951
17.087282
67,511.85
17.200000
16.850000
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-10-20
NL0015002K83
SELL
3800
17.105263
65,000.00
17.250000
17.000000
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-10-21
NL0015002K83
BUY
2459
17.224400
42,354.80
17.300000
17.050000
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-10-21
NL0015002K83
SELL
2800
17.264286
48,340.00
17.450000
17.050000
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-10-22
NL0015002K83
BUY
3649
17.153330
62,592.50
17.250000
17.000000
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-10-22
NL0015002K83
SELL
2800
17.214286
48,200.00
17.300000
17.100000
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-10-23
NL0015002K83
BUY
2491
16.955580
42,236.35
17.100000
16.750000
XAMS
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
2026-10-23
NL0015002K83
SELL
560
17.132143
9,594.00
17.150000
17.100000
XAMS
Detail trade by trade
Issuer Name
Issuer LEI
Broker Name
Broker LEI
Transaction Date/Time
ISIN
Price
Currency
Side
Quantity
Market Identification Code
Transaction Reference
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-19T07:00:26Z
NL0015002K83
17.500000
EUR
BUY
14
XAMS
RFL_9Kajjti-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-19T07:00:26Z
NL0015002K83
17.500000
EUR
BUY
8
XAMS
RFL_9Kajjtj-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-19T07:00:26Z
NL0015002K83
17.500000
EUR
BUY
12
XAMS
RFL_9Kajjtk-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-19T07:00:26Z
NL0015002K83
17.500000
EUR
BUY
5
XAMS
RFL_9Kajjtl-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-19T07:00:26Z
NL0015002K83
17.500000
EUR
BUY
161
XAMS
RFL_9Kajjtm-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-19T07:00:26Z
NL0015002K83
17.500000
EUR
BUY
15
XAMS
RFL_9Kajjtn-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-19T07:00:26Z
NL0015002K83
17.500000
EUR
BUY
185
XAMS
RFL_9Kajjto-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-19T07:01:58Z
NL0015002K83
17.500000
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9Kak7vG-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-19T07:09:27Z
NL0015002K83
17.450000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9Kam0pm-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-19T07:09:27Z
NL0015002K83
17.500000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9Kam0pZ-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-19T07:14:00Z
NL0015002K83
17.400000
EUR
BUY
125
XAMS
RFL_9Kan9iH-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-19T07:53:24Z
NL0015002K83
17.400000
EUR
BUY
75
XAMS
RFL_9Kax4hY-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-19T08:45:49Z
NL0015002K83
17.350000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9KbAGzt-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-19T08:46:26Z
NL0015002K83
17.300000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9KbAQYs-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-19T09:38:28Z
NL0015002K83
17.250000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9KbNWjO-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-19T12:06:32Z
NL0015002K83
17.250000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9Kbynhw-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-19T12:35:14Z
NL0015002K83
17.250000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9Kc61gg-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-19T12:37:27Z
NL0015002K83
17.200000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9Kc6aNh-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-19T12:57:12Z
NL0015002K83
17.150000
EUR
BUY
20
XAMS
RFL_9KcBYaE-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-19T13:18:39Z
NL0015002K83
17.150000
EUR
BUY
180
XAMS
RFL_9KcGxRt-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-19T13:23:12Z
NL0015002K83
17.100000
EUR
BUY
18
XAMS
RFL_9KcI6YQ-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-19T13:24:11Z
NL0015002K83
17.100000
EUR
BUY
182
XAMS
RFL_9KcILuT-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-19T14:04:10Z
NL0015002K83
17.100000
EUR
BUY
100
XAMS
RFL_9KcSPvt-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-19T14:04:13Z
NL0015002K83
17.100000
EUR
BUY
100
XAMS
RFL_9KcSQd5-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-19T14:23:32Z
NL0015002K83
17.050000
EUR
BUY
78
XAMS
RFL_9KcXIJO-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-19T15:06:02Z
NL0015002K83
17.100000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9Kchzam-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-19T15:13:55Z
NL0015002K83
17.100000
EUR
BUY
50
XAMS
RFL_9KcjydQ-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-20T07:00:29Z
NL0015002K83
17.100000
EUR
BUY
2
XAMS
RFL_9KgaHLv-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-20T07:11:27Z
NL0015002K83
17.100000
EUR
BUY
93
XAMS
RFL_9Kgd2Wc-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-20T07:11:27Z
NL0015002K83
17.100000
EUR
BUY
55
XAMS
RFL_9Kgd2YT-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-20T07:18:37Z
NL0015002K83
17.200000
EUR
SELL
190
XAMS
RFL_9KgeqMQ-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-20T07:18:37Z
NL0015002K83
17.200000
EUR
SELL
10
XAMS
RFL_9KgeqMQ-0B
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-20T07:23:35Z
NL0015002K83
17.200000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9Kgg62e-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-20T07:23:45Z
NL0015002K83
17.200000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9Kgg8Xr-02
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-20T07:23:55Z
NL0015002K83
17.250000
EUR
SELL
113
XAMS
RFL_9KggBDJ-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-20T07:24:06Z
NL0015002K83
17.250000
EUR
SELL
87
XAMS
RFL_9KggDtE-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-20T07:54:36Z
NL0015002K83
17.200000
EUR
BUY
193
XAMS
RFL_9Kgnu7T-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-20T08:05:27Z
NL0015002K83
17.200000
EUR
BUY
7
XAMS
RFL_9KgqdJ7-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-20T08:21:26Z
NL0015002K83
17.150000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9KguesN-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-20T08:38:29Z
NL0015002K83
17.100000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9Kgyx5m-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-20T08:43:06Z
NL0015002K83
17.050000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9Kh06wO-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-20T08:43:06Z
NL0015002K83
17.050000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9Kh06wP-06
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-20T08:44:26Z
NL0015002K83
16.950000
EUR
BUY
50
XAMS
RFL_9Kh0RuU-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-20T08:44:26Z
NL0015002K83
17.000000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9Kh0RuS-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-20T08:44:26Z
NL0015002K83
17.000000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9Kh0RuT-06
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-20T08:47:38Z
NL0015002K83
17.050000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9Kh1FtT-01
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-20T09:32:52Z
NL0015002K83
16.950000
EUR
BUY
10
XAMS
RFL_9KhCdt3-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-20T09:33:01Z
NL0015002K83
16.950000
EUR
BUY
140
XAMS
RFL_9KhCgC2-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-20T10:23:06Z
NL0015002K83
16.900000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9KhPHr6-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-20T10:51:48Z
NL0015002K83
16.850000
EUR
BUY
1
XAMS
RFL_9KhWVoV-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-20T13:33:40Z
NL0015002K83
17.000000
EUR
SELL
19
XAMS
RFL_9KiBGLh-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-20T13:33:40Z
NL0015002K83
17.000000
EUR
SELL
181
XAMS
RFL_9KiBGLi-06
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-20T13:33:40Z
NL0015002K83
17.000000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9KiBGLi-0D
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-20T13:45:22Z
NL0015002K83
17.000000
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9KiED2f-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-20T13:47:13Z
NL0015002K83
17.050000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9KiEg2a-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-20T13:47:13Z
NL0015002K83
17.050000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9KiEg2b-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-20T13:50:01Z
NL0015002K83
17.100000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9KiFNhm-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-20T13:50:01Z
NL0015002K83
17.100000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9KiFNhn-02
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-20T13:50:45Z
NL0015002K83
17.150000
EUR
SELL
165
XAMS
RFL_9KiFZ1o-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-20T14:05:25Z
NL0015002K83
17.100000
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9KiJFu8-01
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-20T14:06:25Z
NL0015002K83
17.150000
EUR
SELL
24
XAMS
RFL_9KiJVg1-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-20T14:06:48Z
NL0015002K83
17.100000
EUR
BUY
10
XAMS
RFL_9KiJbeq-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-20T14:06:56Z
NL0015002K83
17.100000
EUR
BUY
152
XAMS
RFL_9KiJdZO-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-20T14:15:03Z
NL0015002K83
17.100000
EUR
BUY
238
XAMS
RFL_9KiLgHj-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-20T14:31:53Z
NL0015002K83
17.100000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9KiPvEF-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-20T14:31:53Z
NL0015002K83
17.150000
EUR
SELL
11
XAMS
RFL_9KiPvES-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-20T14:41:40Z
NL0015002K83
17.150000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9KiSNxT-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-20T14:43:19Z
NL0015002K83
17.150000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9KiSneo-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-20T14:53:07Z
NL0015002K83
17.150000
EUR
SELL
175
XAMS
RFL_9KiVGSP-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-20T14:53:12Z
NL0015002K83
17.150000
EUR
SELL
25
XAMS
RFL_9KiVHpf-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-20T15:00:01Z
NL0015002K83
17.150000
EUR
SELL
71
XAMS
RFL_9KiX0Gd-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-20T15:00:43Z
NL0015002K83
17.150000
EUR
SELL
129
XAMS
RFL_9KiXBGC-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-20T15:10:08Z
NL0015002K83
17.150000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9KiZY5o-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-20T15:10:17Z
NL0015002K83
17.150000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9KiZaR4-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-20T15:14:35Z
NL0015002K83
17.150000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9Kiafg8-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-20T15:23:07Z
NL0015002K83
17.100000
EUR
BUY
16
XAMS
RFL_9Kicone-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-20T15:24:15Z
NL0015002K83
17.150000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9Kid6Xi-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-20T15:27:17Z
NL0015002K83
17.100000
EUR
BUY
59
XAMS
RFL_9Kidrq4-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-20T15:29:45Z
NL0015002K83
17.100000
EUR
BUY
20
XAMS
RFL_9KieUKa-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-20T15:29:45Z
NL0015002K83
17.100000
EUR
BUY
34
XAMS
RFL_9KieUKb-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-20T15:29:45Z
NL0015002K83
17.100000
EUR
BUY
105
XAMS
RFL_9KieUKQ-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-20T15:35:00Z
NL0015002K83
17.100000
EUR
BUY
166
XAMS
RFL_9KifoOi-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-21T07:08:32Z
NL0015002K83
17.050000
EUR
BUY
65
XAMS
RFL_9KmSpgw-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-21T07:09:03Z
NL0015002K83
17.050000
EUR
BUY
335
XAMS
RFL_9KmSxkV-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-21T07:12:43Z
NL0015002K83
17.050000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9KmTszX-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-21T07:17:17Z
NL0015002K83
17.100000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9KmV23K-02
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-21T07:17:17Z
NL0015002K83
17.150000
EUR
SELL
100
XAMS
RFL_9KmV25A-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-21T07:23:43Z
NL0015002K83
17.150000
EUR
SELL
100
XAMS
RFL_9KmWel8-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-21T07:23:48Z
NL0015002K83
17.200000
EUR
SELL
95
XAMS
RFL_9KmWfma-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-21T07:23:48Z
NL0015002K83
17.200000
EUR
SELL
29
XAMS
RFL_9KmWfma-0B
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-21T07:23:48Z
NL0015002K83
17.200000
EUR
SELL
76
XAMS
RFL_9KmWfmN-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-21T07:25:28Z
NL0015002K83
17.250000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9KmX60y-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-21T07:53:31Z
NL0015002K83
17.300000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9Kme9k6-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-21T08:27:06Z
NL0015002K83
17.350000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9KmmbqE-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-21T08:27:06Z
NL0015002K83
17.400000
EUR
SELL
30
XAMS
RFL_9KmmbqT-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-21T08:27:06Z
NL0015002K83
17.400000
EUR
SELL
5
XAMS
RFL_9KmmbsT-01
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-21T08:27:06Z
NL0015002K83
17.400000
EUR
SELL
24
XAMS
RFL_9KmmbwY-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-21T08:27:06Z
NL0015002K83
17.400000
EUR
SELL
141
XAMS
RFL_9KmmbwZ-06
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-21T08:55:58Z
NL0015002K83
17.450000
EUR
SELL
11
XAMS
RFL_9KmtsTw-01
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-21T08:56:02Z
NL0015002K83
17.450000
EUR
SELL
175
XAMS
RFL_9KmttP1-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-21T09:01:52Z
NL0015002K83
17.450000
EUR
SELL
14
XAMS
RFL_9KmvMew-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-21T13:30:41Z
NL0015002K83
17.250000
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9Ko12Ma-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-21T13:30:41Z
NL0015002K83
17.300000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9Ko12MW-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-21T13:30:41Z
NL0015002K83
17.300000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9Ko12MX-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-21T14:22:00Z
NL0015002K83
17.250000
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9KoDxUO-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-21T14:27:23Z
NL0015002K83
17.200000
EUR
BUY
59
XAMS
RFL_9KoFJXQ-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-21T14:50:20Z
NL0015002K83
17.250000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9KoL5jv-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-21T14:50:20Z
NL0015002K83
17.250000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9KoL5jw-06
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-21T14:57:00Z
NL0015002K83
17.300000
EUR
SELL
398
XAMS
RFL_9KoMlsv-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-21T14:57:45Z
NL0015002K83
17.300000
EUR
SELL
2
XAMS
RFL_9KoMxXK-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-21T15:16:17Z
NL0015002K83
17.350000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9KoRcgo-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-21T15:35:01Z
NL0015002K83
17.250000
EUR
BUY
100
XAMS
RFL_9KoWL1x-02
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-21T15:35:01Z
NL0015002K83
17.250000
EUR
BUY
300
XAMS
RFL_9KoWL1x-09
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-21T15:35:01Z
NL0015002K83
17.250000
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9KoWL1y-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-22T07:00:21Z
NL0015002K83
17.100000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9KsHIPO-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-22T07:00:21Z
NL0015002K83
17.150000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9KsHIOy-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-22T07:00:21Z
NL0015002K83
17.200000
EUR
BUY
24
XAMS
RFL_9KsHIMP-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-22T07:00:21Z
NL0015002K83
17.200000
EUR
BUY
4
XAMS
RFL_9KsHIMP-0A
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-22T07:00:21Z
NL0015002K83
17.200000
EUR
BUY
15
XAMS
RFL_9KsHIMQ-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-22T07:00:21Z
NL0015002K83
17.200000
EUR
BUY
73
XAMS
RFL_9KsHIMS-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-22T07:00:21Z
NL0015002K83
17.200000
EUR
BUY
25
XAMS
RFL_9KsHIMS-0B
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-22T07:00:21Z
NL0015002K83
17.200000
EUR
BUY
40
XAMS
RFL_9KsHIMT-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-22T07:00:21Z
NL0015002K83
17.200000
EUR
BUY
9
XAMS
RFL_9KsHIMT-0B
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
|
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-22T07:00:21Z
NL0015002K83
17.200000
EUR
BUY
151
XAMS
RFL_9KsHIMU-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-22T07:10:00Z
NL0015002K83
17.050000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9KsJj24-01
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-22T07:10:04Z
NL0015002K83
17.000000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9KsJk5u-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-22T08:35:54Z
NL0015002K83
17.100000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9KsfLjp-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-22T09:33:36Z
NL0015002K83
17.100000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9KstsMx-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-22T09:55:13Z
NL0015002K83
17.100000
EUR
BUY
68
XAMS
RFL_9KszJlM-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-22T10:08:12Z
NL0015002K83
17.150000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9Kt2aV1-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-22T10:08:12Z
NL0015002K83
17.200000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9Kt2aV4-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-22T10:09:16Z
NL0015002K83
17.200000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9Kt2r6N-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-22T11:06:47Z
NL0015002K83
17.150000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9KtHKql-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-22T12:10:15Z
NL0015002K83
17.200000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9KtXJUx-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-22T12:10:18Z
NL0015002K83
17.200000
EUR
SELL
50
XAMS
RFL_9KtXKK9-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-22T12:10:18Z
NL0015002K83
17.200000
EUR
SELL
150
XAMS
RFL_9KtXKKh-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-22T12:10:28Z
NL0015002K83
17.200000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9KtXMrX-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-22T12:10:33Z
NL0015002K83
17.200000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9KtXOB7-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-22T12:45:39Z
NL0015002K83
17.250000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9KtgE56-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-22T13:00:22Z
NL0015002K83
17.200000
EUR
BUY
13
XAMS
RFL_9KtjvqP-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-22T13:01:13Z
NL0015002K83
17.200000
EUR
BUY
44
XAMS
RFL_9Ktk94R-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-22T13:01:13Z
NL0015002K83
17.200000
EUR
BUY
44
XAMS
RFL_9Ktk94S-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-22T13:01:13Z
NL0015002K83
17.200000
EUR
BUY
43
XAMS
RFL_9Ktk94S-07
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-22T13:01:18Z
NL0015002K83
17.200000
EUR
BUY
56
XAMS
RFL_9KtkAPI-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-22T13:35:20Z
NL0015002K83
17.250000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9KtsjYs-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-22T13:37:02Z
NL0015002K83
17.250000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9KttAGn-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-22T13:41:19Z
NL0015002K83
17.250000
EUR
BUY
2
XAMS
RFL_9KtuEtq-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-22T13:42:57Z
NL0015002K83
17.300000
EUR
SELL
190
XAMS
RFL_9KtuecB-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-22T13:43:37Z
NL0015002K83
17.300000
|
EUR
SELL
1
XAMS
RFL_9Ktuoqu-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-22T13:50:35Z
NL0015002K83
17.300000
EUR
SELL
9
XAMS
RFL_9KtwZY7-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-22T14:23:08Z
NL0015002K83
17.250000
EUR
BUY
198
XAMS
RFL_9Ku4lft-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-22T14:37:53Z
NL0015002K83
17.200000
EUR
BUY
5
XAMS
RFL_9Ku8Tux-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-22T14:55:00Z
NL0015002K83
17.250000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9KuCn3V-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-22T15:05:03Z
NL0015002K83
17.250000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9KuFK88-01
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-22T15:09:59Z
NL0015002K83
17.250000
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9KuGZ0c-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-22T15:23:41Z
NL0015002K83
17.250000
EUR
SELL
400
XAMS
RFL_9KuK0nx-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-22T15:35:24Z
NL0015002K83
17.100000
EUR
BUY
400
XAMS
RFL_9KuMxpe-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-22T15:35:24Z
NL0015002K83
17.100000
EUR
BUY
195
XAMS
RFL_9KuMxpf-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-22T15:35:24Z
NL0015002K83
17.100000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9KuMxpf-0B
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-22T15:35:24Z
NL0015002K83
17.100000
EUR
BUY
32
XAMS
RFL_9KuMxpg-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-22T15:35:24Z
NL0015002K83
17.100000
EUR
BUY
8
XAMS
RFL_9KuMxpg-0B
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-23T07:00:24Z
NL0015002K83
17.100000
EUR
BUY
1
XAMS
RFL_9Ky7pkj-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-23T07:06:00Z
NL0015002K83
17.100000
EUR
BUY
191
XAMS
RFL_9Ky9FFy-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-23T07:06:06Z
NL0015002K83
17.050000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9Ky9Gh4-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-23T07:36:30Z
NL0015002K83
17.100000
EUR
SELL
200
XAMS
RFL_9KyGvE8-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-23T08:32:39Z
NL0015002K83
17.150000
EUR
SELL
20
XAMS
RFL_9KyV3b8-04
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-23T08:32:39Z
NL0015002K83
17.150000
EUR
SELL
180
XAMS
RFL_9KyV3b8-0B
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-23T08:35:53Z
NL0015002K83
17.150000
EUR
SELL
160
XAMS
RFL_9KyVsC9-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-23T09:01:11Z
NL0015002K83
17.100000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9KycF34-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-23T09:01:11Z
NL0015002K83
17.100000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9KycF35-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-23T09:36:33Z
NL0015002K83
17.050000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9Kyl9B9-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-23T09:58:15Z
NL0015002K83
17.000000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9KyqbjA-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-23T10:27:51Z
NL0015002K83
16.950000
EUR
BUY
172
XAMS
RFL_9Kyy3ie-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-23T10:27:51Z
NL0015002K83
16.950000
EUR
BUY
28
XAMS
RFL_9Kyy3iV-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-23T11:48:38Z
NL0015002K83
16.900000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9KzIOge-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-23T12:30:02Z
NL0015002K83
16.850000
EUR
BUY
199
XAMS
RFL_9KzSoxk-03
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-23T12:30:02Z
NL0015002K83
16.900000
EUR
BUY
100
XAMS
RFL_9KzSoxh-00
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-23T13:38:56Z
NL0015002K83
16.850000
EUR
BUY
171
XAMS
RFL_9KzkAMm-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-23T13:38:56Z
NL0015002K83
16.850000
EUR
BUY
29
XAMS
RFL_9KzkAMn-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-23T13:43:28Z
NL0015002K83
16.800000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9KzlJIg-05
HAVAS
894500L53AVOFQK7T710
Kepler Cheuvreux SA
9695005EOZG9X8IRJD84
2026-10-23T14:17:41Z
NL0015002K83
16.750000
EUR
BUY
200
XAMS
RFL_9KztvCZ-03
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Contacts:
For more information, please contact:
Charlotte Rambaud
Global Chief Communications Officer
charlotte.rambaud@havas.com
+33 6 64 67 66 27
Delphine Maillet
Group Head of Investor Relations
delphine.maillet@havas.com
+33 6 80 36 18 12
Kristin Calmes
Global Senior Communications Officer
kristin.calmes@havas.com
+33 6 08 40 76 27