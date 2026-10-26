Die Partystimmung bei der Moderna-Aktie scheint zu Ende zu gehen. Bereits in den letzten beiden Handelstagen ist der Kurs des US-Biotechunternehmens um fast -20% eingebrochen und auch am Montagmorgen geht die Talfahrt im europäischen Handel mit einem Kursverlust von über -5% weiter. Warum verlassen Anleger plötzlich die Moderna-Kursparty und tun sie es auch zu Recht? Zu hohe Erwartungen Der aktuelle Kursverlust der Moderna-Aktie ist ein klassischer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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