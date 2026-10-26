Mitteilung der solmotion holding GmbH: solmotion startet Bau einer 4,29-MWp-Agri-PV-Anlage mit 10-MWh-Batteriespeicher in Baindt Die solmotion project GmbH, Full-Service-Anbieter im Solarbereich in Deutschland und eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der solmotion holding GmbH, hat mit dem Bau der Agri-Photovoltaikanlage "APV Feuersberg" in Baindt (Landkreis Ravensburg) begonnen. Im Auftrag der Agri-PV Feuersberg GmbH plant und errichtet solmotion eine Anlage mit 4,29 Megawattpeak (MWp) installierter Leistung sowie zwei Batteriespeichern mit insgesamt 10,03 Megawattstunden (MWh) Speicherkapazität. Mit dem Baustart geht ein weiteres Projekt aus der bereits kommunizierten Agri-PV-Pipeline in die bauliche Umsetzung über. Baindt gehört zu den fünf Agri-Photovoltaikprojekten mit zusammen rund 22 MWp, für die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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