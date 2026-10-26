Emmenbrücke / TORONTO, 26. Oktober 2026 / IRW-Press / Die Swiss Steel Group und die Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen") (TSX V:CNC) (OTCQB:CNIKF) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nickel-company-inc/ - haben heute ihre Absicht bekannt gegeben, eine langfristige strategische Partnerschaft für die Lieferung von kohlenstoffarmen Stahlhalbzeugen aus Kanada einzugehen. Die Unternehmen unterzeichneten am 23. Oktober 2026 eine Vereinbarung, in der der Rahmen für die geplante Zusammenarbeit festgelegt wurde, bei der die kanadischen Ressourcen und Energievorteile mit dem Know-how der Swiss Steel Group in der Spezialstahlherstellung und den etablierten europäischen Kundennetzwerken kombiniert werden sollen.

Die geplante Partnerschaft würde der Swiss Steel Group Zugang zu kohlenstoffarmen Knüppeln und Blöcken verschaffen, die für ihre Spezialstahlproduktion weiterverarbeitet werden sollen. Ein erstes Lieferkonzept wurde für die Werke in den USA, Kanada, Deutschland, der Schweiz und Frankreich entwickelt und technisch validiert, wobei eine potenzielle Relevanz für weitere Produktionsstandorte der Swiss Steel Group besteht. Die geplante Partnerschaft würde der Swiss Steel Group ab 2030 exklusiven Zugang zu rund einer Million Tonnen Stahlhalbzeugen pro Jahr verschaffen.

"Diese geplante Partnerschaft unterstützt ein wichtiges Element unserer Strategie: die Fokussierung unseres eigenen industriellen Fußabdrucks bei gleichzeitiger Sicherung eines flexiblen Zugangs zu wettbewerbsfähigen, kohlenstoffarmen Vorprodukten", sagte Frank Koch, CEO der Swiss Steel Group. "Sie würde unsere Fähigkeit stärken, unsere Kunden mit hochwertigen Spezialstählen zu beliefern und gleichzeitig die Flexibilität in unserem gesamten Produktionsnetzwerk zu erhöhen. Gemeinsam mit der Canada Nickel Company werden wir nun daran arbeiten, dieses Konzept in eine wirtschaftlich und technisch tragfähige langfristige Partnerschaft umzusetzen."

"Während sich Kanada darauf vorbereitet, Ende dieser Woche Vertreter der Europäischen Union zu empfangen, zeigt diese Partnerschaft, wie wir unsere gemeinsamen wirtschaftlichen und industriellen Prioritäten in konkrete geschäftliche Chancen umsetzen können.

Kanadas Bodenschätze und seine Vorteile durch wettbewerbsfähige, kohlenstoffarme Energie, kombiniert mit dem Fertigungs-Know-how von Swiss Steel und dem Zugang zum europäischen Markt, schaffen die Möglichkeit, sichere, kohlenstoffarme Lieferketten aufzubauen, von denen beide Volkswirtschaften profitieren. Anstatt Energie einfach nur zu exportieren, nutzt Canada Nickel diese Energie für die wertschöpfende Produktion hier im eigenen Land, stärkt damit Kanadas industrielle Basis und exportiert gleichzeitig effektiv Kanadas Vorteile bei Erdgas und Strom, um die Wettbewerbsfähigkeit und die langfristige Versorgungssicherheit Europas zu unterstützen. "Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren bestehenden Partnern daran zu arbeiten, europäische Fördermittel für kritische Mineralien für dieses Projekt zu erschließen", sagte Mark Selby, CEO der Canada Nickel Company.

George Pirie, Minister für wirtschaftliche Entwicklung und Wachstum im Norden, erklärte: "Nordontario stellt weiterhin seine Stärke als Vorreiter bei der verantwortungsvollen Gewinnung kritischer Mineralien und der kohlenstoffarmen industriellen Entwicklung unter Beweis. Dies ist ein perfektes Beispiel dafür, wie Nordontario Energie in wert -Produkte umwandelt, von denen die ganze Welt profitiert. Die geplante Partnerschaft zwischen Canada Nickel und Swiss Steel unterstreicht die weltweit steigende Nachfrage nach Ontarios Ressourcen, Fachwissen und Wettbewerbsvorteilen. Initiativen wie diese stärken die Rolle Nordontarios beim Aufbau sicherer Lieferketten, bei der Förderung langfristigen Wirtschaftswachstums und bei der Festigung der Position Kanadas auf den globalen Märkten."

Die Canada Nickel Company entwickelt derzeit ihr Crawford-Nickel-Projekt und beabsichtigt, über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft NetZero Metals die in der Mine geförderten Konzentrate in ein fertiges Nickelprodukt und das Nickel-Chrom-Magnetit-Konzentrat in kohlenstoffarme und potenziell CO2-neutrale Halbfertigprodukte aus Edelstahl und Spezialstahl umzuwandeln.

Über die Swiss Steel Group

Die Swiss Steel Group mit Hauptsitz in Luzern (Schweiz) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Spezial-Langstahlprodukten. Dank der Verwendung von Stahlschrott in Lichtbogenöfen ist die Gruppe eines der bedeutendsten Unternehmen Europas im Bereich der Kreislaufwirtschaft und zählt zu den Marktführern bei nachhaltig produziertem Stahl - Green Steel. Die Swiss Steel Group ist mit eigenen Produktions- und Vertriebsgesellschaften in 25 Ländern vertreten und bietet dank ihrer starken lokalen Präsenz eine breite Palette maßgeschneiderter Lösungen in den Bereichen hochwertiger Baustahl, Edelstahl und Werkzeugstahl an. Die Swiss Steel Group beschäftigt rund 7.000 Mitarbeiter.

Über die Canada Nickel Company

Die Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickelsulfid-Projekten voran, um das Nickel zu liefern, das zur Versorgung der wachstumsstarken Märkte für Elektrofahrzeuge und Edelstahl benötigt wird. Die Canada Nickel Company hat in mehreren Ländern die Eintragung der Begriffe "NetZero Nickel", "NetZero Cobalt" und "NetZero Iron" als Marken beantragt und treibt die Entwicklung von Verfahren voran, die die Herstellung von CO2-neutralen Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Anlegern die Möglichkeit, in Ländern mit geringem politischem Risiko vom Nickelmarkt zu profitieren. Das Kerngeschäft von Canada Nickel bildet derzeit das zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindliche Vorzeigeprojekt "Crawford Nickel Sulphide" im Herzen des ergiebigen Bergbaugebiets Timmins-Cochrane. Weitere Informationen finden Sie unter www.canadanickel.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mark Selby, CEO

Telefon: 647-256-1954

E-Mail: info@canadanickel.com

Sydney Oakes, Direktorin für indigene Beziehungen und öffentliche Angelegenheiten

E-Mail: sydneyoakes@canadanickel.com

Anina Berger, Vizepräsidentin für Unternehmens- und Strategieangelegenheiten

E-Mail: anina.berger@swisssteelgroup.com

Tel.: +41 41 581 41 21

Gerda Königstorfer, Senior Director Konzernkommunikation

E-Mail: gerda.koenigstorfer@swisssteelgroup.com

Tel.: +41 79 682 5895

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen als "zukunftsgerichtete Aussagen" gelten können. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören die Fähigkeit des Unternehmens, das Crawford-Nickel-Projekt zu finanzieren und zu realisieren, das für die Versorgung der wachstumsstarken Märkte für Elektrofahrzeuge und Edelstahl erforderliche Nickel bereitzustellen sowie Verfahren zu entwickeln, die die Produktion von CO2-neutralen Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Leser sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Canada Nickel wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Es gibt keine Gewähr dafür, dass Crawford in Produktion genommen wird. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, gehören unter anderem: die Unfähigkeit, das Darlehen zurückzuzahlen oder die im Darlehensvertrag festgelegten Auflagen zu erfüllen; die Fähigkeit, die Genehmigung der TSX Venture Exchange für die hierin beschriebenen Angelegenheiten zu erhalten; die tatsächlichen Ergebnisse der Erschließungsmaßnahmen; Projektverzögerungen; die Unfähigkeit, die zur Fertigstellung der Erschließung erforderlichen Mittel zu beschaffen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und gesellschaftliche Unsicherheiten; zukünftige Metallpreise oder Projektkosten könnten erheblich abweichen und eine Kommerzialisierung unwirtschaftlich machen; die Verfügbarkeit alternativer Nickelquellen oder Ersatzstoffe; die tatsächliche Nickelausbeute; die Ergebnisse wirtschaftlicher Bewertungen; Änderungen der geltenden Gesetze; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Unfälle, Arbeitskonflikte, die Verfügbarkeit und Produktivität von Fachkräften sowie sonstige Risiken der Bergbauindustrie; politische Instabilität, Terrorismus, Aufstände oder Krieg; Verzögerungen bei der Einholung behördlicher Genehmigungen, erforderlicher Zulassungen oder beim Abschluss von Erschließungs- oder Bauarbeiten; Mineralressourcenschätzungen in Bezug auf Crawford könnten sich aus welchem Grund auch immer als ungenau erweisen; zusätzliche, derzeit jedoch nicht vorhersehbare Arbeiten könnten erforderlich sein, um die Machbarkeitsphase zu erreichen; und selbst wenn Crawford in Produktion geht, gibt es keine Gewähr dafür, dass der Betrieb rentabel sein wird. Obwohl Canada Nickel versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und Canada Nickel lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

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