Trastuzumab Pamirtecan verlängert bei metastasiertem Brustkrebs zwar das progressionsfreie Überleben, doch nur moderat. Zusätzlich fallen mehr Lungenkomplikationen auf. Anleger reagieren mit Verkäufen, das Papier büßt rund 2 Prozent ein.Formal hat BioNTech sein Ziel erreicht, an der Börse kommt die Nachricht trotzdem als Rückschlag an. Die globale Phase-3-Studie DYNASTY-Breast02 mit dem Antikörper-Wirkstoff-Konjugat Trastuzumab Pamirtecan hat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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