Bayer startet mit gleich zwei wichtigen Pharma-Nachrichten stark in die neue Börsenwoche. Neue Phase-III-Daten für Nubeqa und die erste Zulassung von Asundexian sorgen am Montag für Rückenwind. Die Bayer-Aktie steigt zeitweise um rund 1,3 Prozent auf 45,24 Euro und ist damit einer der stärksten DAX-Werte.Nubeqa senkt Risiko um 58 Prozent Im Mittelpunkt stehen neue Daten zum Prostatakrebsmedikament Nubeqa mit dem Wirkstoff Darolutamid. In der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de