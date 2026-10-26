Die Bayer-Aktie führt am Montag den Dax an und legt um 2,7% auf 45,17 Euro zu. Auslöser sind zwei Nachrichten aus dem Pharmageschäft: Studiendaten zum Prostatakrebs-Mittel Nubeqa und die Zulassung des Gerinnungshemmers Asundexian in China. Reichen diese Impulse aus, um die Aktie aus ihrer Handelsspanne zu lösen? Nubeqa überzeugt in Studie Am Wochenende legte Bayer die Zwischenanalyse der Phase-III-Studie DASL-HiCaP zu Nubeqa mit dem Wirkstoff Darolutamid ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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